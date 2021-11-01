كيف تحولت العناية بالذات لصناعة استهلاكية رأسمالية؟

وأنت تقوم بتصفح انستغرام، ستجد الكثير من المنشورات حول الاسترخاء والراحة.. بوست من انفلونسر ينشر خلاصة “التغييرات الجذرية التي قام بها في حياته” أو اقتباس شيق حول أهمية “قضاء الوقت مع الذات.” وهناك كذلك إعلانات للمكملات الصحية وتطبيقات التأمل والألعاب الرياضية، وحمامات الفقاعات والشموع المعطرة.

أنت مبدئياً تعرف كل ما يتعلق بالعناية الصحية الذاتية self-care. ولكن، على الرغم من اسمها، فإن فكرة العناية بالذات قد تحوّلت من تجربة شخصية عميقة، إلى صناعة كاملة.

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قدرت شركة الاستشارات الإدارية ماكينسي في وقت سابق من هذا العام أن “سوق الصحة العالمية” تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار، مع نمو سنوي يتراوح من 5 إلى 10 في المئة. وكما تخبرك موجزات مواقع الوسائط الاجتماعية، فقد تحول الرفاه النفسي إلى منتجات يتم استهلاكها. فمتى أصبح الرفاه يدور حول شراء المزيد من الأشياء؟ وكيف أصبح إسرافاً إلى هذا الحد؟

يعزي البعض الانغماس الذاتي المتزايد في نشاط العناية الصحية الذاتية إلى الطريقة التي تم بها استخدام المصطلح نفسه. ويعتقد أن مصطلح “العناية الصحية الذاتية” نشأ في دوائر الناشطين السود في الثمانينيات من القرن الماضي، عن طريق الناشطة النسوية أودري لورد، التي كتبت: “الاعتناء بالنفس ليس انغماساً ذاتياً أو نوعا من النرجسية، وإنما هو المحافظة على الذات، وهو عمل من أعمال الحرب السياسية.” في ذلك الوقت، كانت استعادة العناية الصحية الذاتية عملاً سياسيًا ضد مؤسسة الرعاية الصحية العنصرية والمتحيزة جنسيًا.

هذا الفعل الراديكالي المسمى بالعناية الذاتية، والذي كان المقصود منه محاربة النظام، تم صنع نسخة مخففة منه الآن واستلهمته الرأسمالية ومنظمات النسوية البيضاء كوسيلة لدعم النظام. ولكن إذا كان لا يمكن تحقيق الرفاه إلا من خلال استهلاك منتجات العناية الذاتية، فهل يمكن اعتبار العناية الذاتية مجرد هدنة مؤقتة من الرأسمالية؟ وهل تجعلنا فقط نأخذ فترات استراحة لمجرد أن نصبح آلات بشرية أكثر إنتاجية مرة أخرى؟

وفقًا للكاتبة والمؤرخة دانييلا بلي، يمكن إرجاع ثقافة الرفاه الحديثة إلى الطبقات الوسطى الأوروبية، التي رأت خلال القرن التاسع عشر أن المجتمع الصناعي متدهور، وابتكروا ثقافة صحية تسمى “إصلاح الحياة” life reform والتي تتضمن حمية غذائية أولية واستراحات خاصة، ضمن ممارسات أخرى. هذا حوّل الرفاه إلى جماليات ومنتجات يجب استهلاكها – وهي بداية صناعة الرفاه التي نعرفها اليوم.

تختلف فكرة الرفاه في أوروبا بالطبع، بشكل ملحوظ، عن تلك التي نشأت في الثقافات الأخرى قبل القرن التاسع عشر. اليوم، قد ترى الممارسات الروحية والتقليدية مختلطة في ثقافتنا الصحية الحديثة. نتاج هذا المزج هو صناعة الرفاه التي تستعير ممارسات من ثقافات أخرى (مثل: اليوجا، وحرق نبات المريمية، و”لاتيه الكركم)، لكنها تركز على الاستحواذ الذاتي – على عكس تمامًا القيم المضمنة في الثقافات التي تم استعارة هذه الممارسات منها.

على سبيل المثال، غالبًا ما يتم اختزال اليوغا كمجرد ممارسة للرياضة البدنية، بينما في الواقع، يتعلق الأمر بأكثر من مجرد إتقان وضعية الكلب المنحني أو وضعية الوقوف على اليدين. كتاب “يوغا سوترا” لمؤلفه باتانجالي – وهو أحد أهم النصوص لفلسفة وتاريخ اليوغا – يوفر مسارًا لليوغا من ثمانية أطراف. الأسانا، وهو تمرين بدني، ليس سوى واحد من هؤلاء الثمانية. التأمل، والتحكم في التنفس، وحتى كيفية ممارسة حياتك اليومية، هي مكونات أساسية أخرى لديها هدف أسمى من جعل مؤخرتك تبدو رائعة. اليوغا هي أيضًا عبارة عن ارتباط – يصلنا بأنفسنا الحقيقية وبالعالم.

كما أن فكرة اليقظة الذهنية الكاملة في البوذية والتعاليم النبوية الإبراهيمية تعلم في الواقع التخلي عن الارتباط بالأنا والتعاطف مع جميع الكائنات. ولكن اليوم، تحولت إلى أنشطة في مراكز استراحة الرفاه، لمساعدة أنفسنا بشكل مؤقت من أجل الراحة، أو للتركيز.

غالبًا ما تتجذر الروحانيات للشعوب الأصلية في الوعي المجتمعي والإيكولوجي. لديهم تقديس للأرض، ولهذا السبب يُعرفون باسم المدافعين عن الأرض والحماة. حرق المريمية، على سبيل المثال، هي ممارسة لا علاقة لها بـ “تطهير منزلك ” و”نشر المشاعر الجيدة” التي يتم الترويج لها الآن. في ثقافات السكان الأصليين، يتم حرق المريمية في الممارسات الاحتفالية وحتى في الصلوات للتعبير عن الامتنان للأرض. لسوء الحظ، استحوذت الرأسمالية على هذه الممارسات وألغت هذه السياقات.

العديد من منتجات العناية الذاتية منفصلة تمامًا عن الأرض، والكثير من الذين يتبنون مبادئ الرفاه والرعاية الذاتية في الواقع لا يستثمرون في جهود خفض الانبعاثات الحرارية أو أجور معيشية مناسبة للعمال. بلورات مثل الكوارتز الوردي والجمشت، والتي أصبحت من العناصر الأساسية لعشاق الرفاه، يتم الحصول عليها في كثير من الأحيان بطريقة غير أخلاقية، ما لم ينص على خلاف ذلك. وفقًا لتقارير استقصائية من صحيفة The Guardian، تتضمن صناعة الكريستال تعدينًا خطيرًا يهدد الحياة دون قواعد تنظيمية، ويتم دفع رواتب متدنية لعمال المناجم.

غالبًا ما تركز الرفاه الحديثة على العناية الذاتية لدرجة أن الكثيرين ينسون الاهتمام بالآخرين، بما في ذلك الأرض. كيف نصلح هذا؟ الحصول على منتجات الرفاه بشكل مستدام والاعتراف بأصول ممارسات الرفاه – كأفراد وأيضًا على مستوى الصناعة – هو البداية. لكننا نحتاج أيضًا إلى النظر إلى الداخل، والتخلص من ثقافة الرفاه والعناية الذاتية الاستهلاكية. لكي نعتني بأنفسنا حقًا، يجب أن نعتني في بعضنا البعض، وأن نعتني بالكوكب أيضاً.