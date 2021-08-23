كيف تمارس الجنس لأول مرة في حياتك

فقدان العذرية لحظة محورية في حياة العديد من الشباب. نظرًا لأننا نولي أهمية ثقافية كبيرة للجنس – ولأن العديد منا تصلهم معلومات مرعبة وغير دقيقة حوله، فقد يؤدي ذلك إلى بعض التجارب الجنسية الأولى المحرجة أو المؤلمة أو السيئة. سنحاول الإجابة على بعض الأسئلة التي كنا نتمنى أن نعرفها عندما كنا أصغر سنًا، بالإضافة إلى معالجة بعض الخرافات.

بداية، “فقدان” العذرية هو طبعاً تسمية خاطئة وخطرة. أنت لا تخسر أو تفقد أي شيء. أنت تصل وتشارك نفسك ما مع شخص آخر، لذلك يجب أن نقول حقًا إننا نربح. وهذا يعني، إليك طريقة معرفة كيفية “تكتسب عذريتك” gain your virginity.

Videos by VICE

بالنسبة للمبتدئين، عندما يفكر البعض في “فقدان عذريتهم” فإنهم يميلون إلى الاعتقاد بأن ممارسة الجنس هو إدخال القضيب في المهبل. هذا، بالطبع، يترك مجالًا محدودًا لجميع الطرق الأخرى التي نمارس بها الجنس ونتواصل جسديًا مع بعضنا البعض – ويعني أيضًا أنه وفقًا لهذا المعيار، سيتم اعتبار الكثير من الأشخاص المثليين “عذارى” بغض النظر عن كم مرة استمتعوا فيها بالجنس الفموي أو الجنس الشرجي، أو طرق الجنس الأخرى.

هذا الدليل سيركز على الحديث عن العلاقة الجنسية المتعلقة بإدخال القضيب في المهبل، هناك الكثير والكثير من الطرق “لممارسة الجنس” وكلها صحيحة وصالحة اعتمادًا على كيفية رؤيتك للجنس والمتعة.

**الاستعداد

**تأكد من رغبتك أنت وشريكك في القيام بذلك. من الطبيعي تمامًا أن تشعر بالتوتر والقلق بشأن الجنس وخاصة المرة الأولى، ولكن يجب ألا تشعر بالرهبة أو الضغط النفسي والشعور بأنك تضحي بجزء من نفسك. البعض يفضلون ممارسة الجنس عندما يكونون في “في حالة حب” ولكن هذا ليس شرطاً، قد تَرغب في ممارسة الجنس بدون مشاعر رومانسية مع الطرف الآخر، المهم والضروري هو أن تحترم وتهتم بالطرف الآخر. إذا كنت لا تشعر بالأمان مع شخص ما، لا تضغط على نفسك أبداً لأي سبب، عليك أن تثق بشعورك الداخلي. ولكن حتى إذا كنت تعتقد أنك متأكد بنسبة 100٪، فاعلم أنه يمكنك التراجع في أي وقت ويمكنك تغيير رأيك في أي وقت، حتى لو كان ذلك سيحبط شريكك (أو نفسك). استمع إلى جسدك قبل كل شيء – قبل وأثناء وبعد.

ستحتاج إلى إحضار واقيات ذكرية، ويجب أن تتدرب على ارتداء واحدة وخلعها مسبقًا. إذا كنت لا تعرف كيف ولا يمكنك أن تطلب النصيحة من أي شخص، فهناك فيديوهات تساعدك على يوتيوب. يجب عليك أيضًا الحصول على بعض المزلقات لأنها تساعد بتقليل الاحتكاك والألم وتقلل من احتمال كسر الواقي الذكري أو تمزقه. هناك أشياء تجعلك تشعر بالراحة والاسترخاء. على سبيل المثال، الإضاءة الخافتة والموسيقى والشموع أو أي شيء آخر تتفقان على أنه مريح لكما.

**المداعبة

**”المداعبة” Foreplay مصطلح خادع لأنه يشير إلى أنه شيء تفعله قبل أن يبدأ الإجراء “الحقيقي.” لا تفكر في “المداعبة” بأنها الجزء الذي يسبق الجنس، إنها جزء مهم ولطيف من العملية. يمكن أن يشمل ذلك تبادل القبلات والمعانقة والتدليك والجنس اليدوي (بالإصبع/اليد) والجنس الفموي والاستمناء المشترك وما إلى ذلك. يحتاج معظم الناس إلى بعض أو كل هذه الأنشطة لجعل الجماع ممتعًا – قبل وأثناء وأحيانًا بعد الفعل نفسه.

عندما تشعر أنت وشريكك بالإثارة الكافية، ارتدِ الواقي الذكري وضع كمية كبيرة من المزلقات على الجزء الخارجي من الواقي وحول البظر وداخل المهبل – حتى لو كان المهبل رطبًا بالفعل. قد تحتاج إلى الاستمرار في تكرار ذلك اثناء عملية الجنس نفسها. هذا جيد وطبيعي.

لا تقلق بشأن اختراق مجرى البول عن طريق الخطأ (ثقب التبول) – فهو صغير جدًا – ولكن كن حذرًا بشأن اختراق فتحة الشرج عن طريق الخطأ والتي يمكن أن تؤلم بشكل كبير للغاية، إذا تم إدخالها دون سابق إنذار أو بدون ترطيب. من أجل السهولة، قد ترغب في أن تلتزم بوضع أو وضعين في المرة الأولى. أوصي بأن تكون المرأة هي التي في الأعلى لأن ذلك يسمح لهما بالتحكم في العمق والسرعة وزاوية الإيلاج.

خلال هذه العملية، لا تخجل من التحدث أو تغيير الأوضاع أو أخذ فترات راحة إذا شعرت بالألم أو إذا كنت تريد التوقف ببساطة. عادي، يمكنك التوقف والبدء والتوقف مرة أخرى. يمكنك الذهاب الى الحمام، يمكنك الضحك. تذكر أن الجنس من المفترض أن يكون الأمر ممتعًا، لذلك لا تنشغل بأخذ نفسك على محمل الجد.

**الإيلاج

**عندما تكون جاهزا للإيلاج، ابدأ ببطء، مع وضع طرف القضيب فقط داخل المهبل. انظر كيف تشعر. إذا كان هذا جيدًا، يمكنك المضي قدمًا قليلاً. إذا كان الأمر مؤلمًا، فحاول إضافة المزيد من المواد المزلقة. إن الإيلاج ببطء له فائدة إضافية تتمثل في إضافة شعور بالترقب ويمكن أن يكون مثيرًا في حد ذاته. تحدثا مع بعضكما البعض حول ما تشعران به – الهدف هو أن تشعرا بحالة رائعة. إذا كان هناك شيء غير مريح ومؤلم، تحليا بالصبر مع بعضكما البعض. الجنس هو استكشاف دائم ومستمر، وإذا كانت هذه أول مرة، فمن الطبيعي أن تكون الأمور غير واضحة، لهذا تحدث مع الشريك بصراحة.

**هل سأتألم؟

**لا ينبغي أن يكون الجنس مؤلمًا، لكن النساء بشكل خاص يقلن أن أول مرة مارسن فيها الجنس كان مؤلماً. إذا كنت تعانين من ألم أو نزيف، فقد يكون ذلك لأن غشاء البكارة (غشاء رقيق بالقرب من فتحة المهبل) لم يتآكل كثيرًا حتى الآن. عادةً ما يتآكل غشاء البكارة مع تقدمنا ​​في العمر بسبب الأنشطة البدنية أو العادة السرية أو حتى مجرد التغيرات الهرمونية. من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن غشاء البكارة هو نوع من الحاجز الذي “يتحطم” أثناء الجماع ويسبب النزيف. وهذا ليس صحيحًا وخاطئ بشكل كبير.

إذا كنت تعاني من نزيف أثناء ممارسة الجنس، فقد يكون السبب هو عدم الاسترخاء أو الإثارة أو عدم استخدام المواد المزلقة بما فيه الكفاية، أو وجود شريك عنيف بعض الشيء. يجب توضيح ما تشعرين به للشريك. كذلك هناك نسبة من النساء اللواتي يقاوم غشاء بكارتهن للتآكل أو القطع مما يجعل من المستحيل إدخال إصبع أو سدادة قطنية ناهيك عن قضيب، وهذا يتطلب الذهاب إلى الطبيب لحل هذه المشكلة الصحية.

**هل سأصل للنشوة؟

**يعتمد. من الطبيعي تمامًا عدم القذف أو الوصول للنشوة في المرات الأولى التي تمارس فيها الجنس (25٪ من الإناث يصلن إلى الرعشة الجنسية من الجماع وحده). إنه لأمر رائع أن تصل إلى النشوة الجنسية، لكن لا تصر على ذلك، لأن ذلك قد يجعلك تشعر بالضغط والتوتر.

تذكر أنه إذا كان أحدكما أو كلاكما لم يقم بالقذف والوصول للنشوة الجنسية، فلا بأس، ولا داعي لتزييف الأمر. هذا لا يعني أن الجنس كان “سيئًا” أو أنك فشلت أو أن شريكك لن يحبك بعد الآن. الرجال، خاصة إذا كانوا شباًبا، قد يصلون إلى النشوة الجنسية بسرعة كبيرة أو في وقت مبكر من العملية الجنسية. هذا يحدث. كما لا يعني ذلك أيضًا أن الجنس قد “انتهى.” يمكنكما الاستمتاع بطرق أخرى لا تتضمن دخول القضيب إلى المهبل. انظر قسم المداعبة أعلاه للحصول على أفكار.

**ماذا يحدث بعد ذلك؟

**بمجرد ممارسة الجنس، قد تجد أنك بحاجة إلى بعض الرعاية مثل الحضن والسماح لبعضكما البعض بمعرفة ما تشعران به، أو حتى البقاء بمفردك لبعض الوقت. بالطبع، إذا أراد أحدكم حضناً والآخر يريد أن يكون بمفرده، فقد تضطر إلى التنازل قليلاً. يجب عليك أيضًا التعود على التبول بعد ممارسة الجنس، حيث إنها تطرد أي بكتيريا قد تكون بالقرب من فتحة مجرى البول وبالتالي تقلل من فرص الإصابة بعدوى المسالك البولية UTI.

عاطفيًا، قد تشعر بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الأشياء – الإثارة، والفرح، والقلق، والحميمية، والحزن، والنعاس، والجوع، أو حتى اللامبالاة. نحن ننظر إلى الجنس باعتباره شيء مهم للغاية، ولكن في بعض الأحيان قد لا نشعر أنه بتلك الأهمية، أو أن ممارسته لم تذهلنا أو تُغيرنا، وهذا قد يشعرنا بالإحباط. كل هذه المشاعر طبيعية. الجنس جميل وحميمي، لكنه لا يغير من شخصك كإنسان. ما زلت أنت ذاتك، بكل أجزائك العظيمة والتناقضات والأفراح والهموم والتفرد.

تذكر أن المرة الأولى لك هي مجرد واحدة من المرات. ستكون هناك العديد والعديد من الفرص الأخرى لمعرفة ما تحبه، وما الذي يشعرك بالارتياح، وما الذي يشعرك بالضيق. الجنس هو استكشاف مستمر لنفسك ولشريكك.