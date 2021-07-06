كيف خدرت هذه الفتاة نفسها عن طريق الخطأ بعد شَمها زهرة “نفس الشيطان”

عندما شاهدت المغنية وكاتبة الأغاني رافايلا وايمان زهرة صفراء كبيرة بينما كانت تسير مع صديقتها المقربة إلى منزل صديق آخر، توقفت الصديقتان وقاما بشمها مرارًا وتكرارًا.

لكن وايمان، التي تعيش في تورنتو في كندا، اكتشفت لاحقًا أنهم استنشقوا ما يُعتبر على نطاق واسع أحد أكثر العقاقير رعباً في العالم. في حسابها على تيك توك شاركت وايمان ما حصل معها: “عندما وصلنا إلى عيد ميلاد صديقنا، شعرنا فجأة بالضيق الشديد واضطررنا إلى المغادرة.”

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في اليوم التالي، علمت وايمان وصديقتها أن الزهرة، المعروفة باسم بوق الملاك، هي مصدر للسكوبولامين، مادة مهلوسة ومن المحتمل أن تكون مميتة، ولذلك يطلق عليها البعض اسم “نفس الشيطان.”

وتضيف وايمان: “تبين أن الزهرة شديدة السمية وقد قمنا بتخدير أنفسنا عن طريق الخطأ مثل الحمقى.”

هذه الزهرة التي تبدو على شكل جرس، ولها ألوان زاهية، عادة ما يتم إستخراج منها مسحوق أو سائل يتم إضافته إلى المشروبات أو يقوم البعض بـ استنشاقها. وهي واحدة من أخطر المواد المخدرة في العالم. ولكن بوق الملاك ليس سيئًا بالكامل. يمكن استخدام بعض مستخلصات النبات لعمل علاجات للربو ودوار البحر، وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز.

وذكرت VICE News في مقارنة هذه النبتة مع باقي العقاقير المخدرة: “إن زهرة burundanga تقضي إلى حد كبير على إرادتك الحرة، على الرغم من أنك قد تبدو تكون مستيقظًا وتتحدث بوضوح. بالنسبة إلى أي شخص آخر يراقبك، يبدو أنك بخير تمامًا، لكنك في الواقع فاقد للسيطرة تمامًا على أفعالك، وهذه هي الطريقة التي قد يقوم الآخرين باستغلالك في هذه الحالة.”

وتعتبر هذه الزهرة شائعة في كولومبيا بأمريكا الجنوبية، وتشير التقديرات أن استخدام مادة سكوبولامين يتسبب بانتهاء حوالي ٥٠ ألف شخص سنويًا في المستشفيات، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

خلال الحرب الباردة، استخدمت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي زهرة “نفس الشيطان” لخصائصه المنومة كشكل من أشكال مصل الحقيقة، وفقًا لما ذكرته التلغراف. الآن، يتم استخدامه بشكل شائع لارتكاب جرائم مثل السرقة والاعتداء الجنسي – خاصة في دول أمريكا الجنوبية مثل الإكوادور وكولومبيا، وفقًا لصحيفة الغارديان – لأنها تجعل مستخدميها أكثر تعاونًا ويسهل التلاعب بهم.

في عام 2015، ألقي القبض على ثلاثة أعضاء في منظمة إجرامية دولية لاستخدامهم المخدرات لسرقة ملايين اليورو من كبار السن، وفقًا لصحيفة التلغراف.

استنشاق أنفاس الشيطان بجرعات أكبر يمكن أن يكون خطيرًا، ويمكن أن يجعل السكوبولامين الضحية فاقدًا للوعي لمدة 24 ساعة أو أكثر. وبحسب تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية فإن الجرعات الكبيرة من المخدر يمكن أن تتسبب بفشل الجهاز التنفسي والوفاة.

لحسن حظ وايمان، فإن استهلاكها غير المدرك للمخدر تركها تشعر بالتوعك فقط. وقالت في فيديو على تيك توك: “عندما عدت إلى المنزل ذهبت للنوم مباشرة، حلمت أحلاماً غريبة وعانيت من شلل النوم لأول مرة في حياتي.”

وقالت لمتابعيها على إنستغرام: “إن هذه الزهرة شديدة السمية وتسبب الهلوسة والتصرف كزومبي، سأركز الآن على استنشاق موسيقاي وليس أي زهرة عشوائية في الشارع.”

يمكن زراعة نفس الشيطان في مناخات ساحلية خالية من الصقيع. وعلى الرغم من أن الزهرة شديدة السمية، لا يزال من القانوني زراعتها في معظم الولايات الأمريكية.