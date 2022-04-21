كيف لا تكون مُملًا

هناك سبب منطقي لتحول أغنية “Bored In The House” لأكثر مقطوعة موسيقية مرتجلة تمس حياة الناس بالعودة إلى حالة الإغلاق في عام 2020. إذا كان هناك شيء آخر نتجنبه مثل الفيروس، فسيكون هو الشعور بالملل. ولكن الأسوأ من ذلك هو أن تكون مُملًا للآخرين.

الملل هو حالة الشعور بالتعاسة أو عدم الرضا بسبب قلة الاهتمام أو عدم وجود ما تفعله. بينما يتكلم معظمنا بلا نهاية حول مدى الملل الذي نشعر به عند القيام بالمهام اليومية الروتينية الاعتيادية – من ملء الأعمال الورقية المهمة، إلى مواجهة الاختناقات المرورية، إلى انتظار شخص متأخر – هناك أيضًا باحثون يدرسون الملل.

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عالم النفس الاجتماعي التجريبي ويجناند فان تيلبورغ هو واحد من هؤلاء. على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، كان تيلبورغ يجري بدقة بحوث عن الملل لفهم آثاره حقًا. وقد اتضح أنه أمر مثير للاهتمام.

يقول تيلبورغ لـ VICE عبر مكالمة فيديو: “اهتممت بدراسة الملل أثناء دراستي الجامعية..لاحظت أنا وزميلي إريك إيغو أن الناس يقللون من أهمية الملل ويعتبرونه أمراً تافهًا. شعرت بالفضول بشأن الملل الذي لا يحبه الناس، وماذا يفعل بنا في الواقع. هناك القليل جدًا من الأبحاث التي تحاول بجدية دراسة ما يفعله الملل بنا.”

أجرى إيغو وتيلبورغ سلسلة من الدراسات حول الملل، تضمنت العديد من تجاربهما دراسة مهام تعتبر مملة مثل: مطالبة المشاركين بنسخ قوائم المراجع المذكورة في الأوراق البحثية، وإعطائهم ألغازًا بلا معنى لن يتمكنوا من إكمالها، والطلب منهم رسم دوائر لا نهاية لها.

يشير تيلبورغ: “ما وجدناه هو أن الملل كان له توابع سلبية، حيث أصبح الناس أكثر سلبية وعدوانية.” وتابع قائلا: “في المقابل، وجدنا أن الملل في النهاية يثير غرضًا نفسيًا ويدفع الناس للبحث عن أشياء جديدة قد يجدونها ذات مغزى أو قيمة، وهي نتيجة إيجابية أيضًا.” وأضاف تيلبورغ أن البحث أشار أيضًا إلى أن الشعور بالملل أدى عادةً إلى الشعور بالحنين إلى الماضي، حيث وجد الناس إحساسًا بالراحة أو اهتمامًا بتذكر الماضي عندما يشعرون بالملل.

بمجرد أن اختصر تيلبورغ القائمة على ردود الفعل العاطفية التي أظهرها الناس عندما كانوا في حالة من الملل، أدرك أنه لم يكن هناك ما يكفي من الأبحاث الحديثة لدراسة آثار الملل على العلاقات الشخصية. لذلك، بدأ في تحديد الشخصيات والهوايات والسمات الدقيقة التي يمكن أن تعطي صورة نمطية عن الشخص على أنه ممل.

في دراسة بعنوان الأشخاص المملين: الخصائص النمطية، والخصائص الشخصية، وردود الفعل الاجتماعية، قاد تيلبورغ مجموعة من الباحثين لاكتساب فهم أعمق للسمات النمطية التي تؤدي إلى اعتبار الشخص مملًا من قبل الآخرين.

بينما ركز البحث على الخصائص التي ربطها الناس بالعلاقات المملة أو الأشخاص المملين، حاولت هذه الدراسة تحديد التحديات الشخصية التي يواجهها الأشخاص ذوو الخصائص الشخصية المملة بشكل نمطي، وما إذا كانت قد أثرت على الطريقة التي عوملوا بها في المجتمع.

لإجراء هذه الدراسة، سأل تيلبورغ وفريقه، الذي ضم إيغو ومهر بانواني، أكثر من 500 شخص في خمس تجارب مختلفة حول المهن والهوايات التي شعروا أنها الأكثر مللاً. ثم طلبوا منهم سرد الخصائص التي اقترنت بالأشخاص في هذه الوظائف.

وليس من المستغرب أن يُصنف المتطوعين: تحليل البيانات، والمحاسبة، والضرائب، التأمينات، والتنظيف، والخدمات المصرفية على أنها أكثر وظائف مملة. ما كان أكثر إثارة للدهشة هو أن قائمة أكثر الهوايات مملاً تضمنت النوم، والقيام بأمور تتعلق بالعبادة (انتظار معجزة؟)، ومشاهدة التلفزيون (مهلاً، ماذا؟)، مراقبة الحيوانات ودراسة الرياضيات (هذا يبدو منطقيًا).

قال المشاركون أيضًا أن السمات التي تجعل الشخص مملًا هي عدم وجود اهتمامات أو آراء، انعدام روح الدعابة أو الشكوى كثيرًا. كما أن الأشخاص الذين يعتبرون مُملين يُنظر إليهم إما على أنهم يتحدثون كثيرًا أو قليلًا جدًا. وجد تيلبورغ أيضًا أن الأشخاص في المهن الأكثر إبداعًا، مثل الفنون المسرحية أو الصحافة، يُنظر إليهم على أنهم أقل مللًا.

النتائج التي فاجأت تيلبورغ وفريقه أكثر من غيرها كانت أن الأشخاص الذين لديهم سمات نمطية مملة كانوا أكثر ميلًا لأن يُنظر إليهم تلقائيًا على أنهم غير أكفاء وقساة. وتشير هذه النتائج إلى أن الحصول على صورة نمطية لشخص باعتباره مُملاً يمكن أن يكون له توابع سلبية على العلاقات الشخصية.

وقال تيلبورغ: “وجدنا أنه ليس هناك رد فعل سلبي فقط تجاه الأشخاص الذين يُعتبرون مملين بحسب تلك الصور النمطية، ولكن هناك أيضًا شكوك حول مدى جودة قدراتهم، على الرغم من أن المحاسب، والذي يمكن أن يكون وظيفته مملة وفقاً للصورة النمطية، قد يُنظر إليه، بالرغم من ذلك، على أنه ذو كفاءة عالية بسبب مهنته.”

من النتائج الأخرى التي صدمت تيلبورغ أن التدخين كان يُنظر إليه على أنه ممل. وقال: “عندما كنت صغيراً، كان يتم تسويق التدخين على أنه شيء رائع فعله. الآن، الأمر مختلف.” حذر تيلبورغ من أن حجم العينة الصغير المكون من 500 شخص لهذه الدراسة يعني أنه لا يمكن اعتبار النتائج نهائية وحاسمة. ومع ذلك، فهذه نظرة أولية جيدة على الملل.

ويضيف: “في الوقت الذي وجد فيه الناس أشياء مثل تحليل البيانات ودراسة الرياضيات مملة، فإنهم وجدوا العلماء ممتعون وشيقون، على الرغم من أن جزءًا كبيرًا مما يفعله العالم هو تحليل البيانات. بالتالي، فإن الطريقة التي يصف بها الشخص نفسه وما يفعله يمكن أن تساعد الناس على اعتبارهم أقل مللًا من حيث الصور النمطية.”

إذا كان ما تفعله يندرج في قائمة الوظائف التي تعتبر مملة، عليك وصف وظيفتك بشكل أفضل عند التحدث إلى الآخرين. ربما تخبرهم كيف تحب الانغماس في الثقافة الحديثة وتحلل كيف أن وظيفتك تغير من حياتنا، بدلاً من القول أن “مشاهدة التلفزيون” هي الهواية رقم واحد عندك.