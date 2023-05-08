كيف هربت أنا وعائلتي من السودان

ظهر هذا المقال بالأصل على VICE World News.

عندما ضرب صاروخ منزل نون عبد الباسط الثلاثاء الماضي، كانت تعلم أن وقتها في الخرطوم قد انتهى.

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عبد الباسط، 21 عاما، طالبة الطب التي تدرس في العاصمة السودانية، كان تحتمي في منزلها منذ اندلاع القتال في 15 أبريل. ولكن عندما ضرب الصاروخ منزل عائلتها، لاذت – مثل الآلاف من الآخرين – بالفرار نحو الحدود مع مصر على بعد أكثر من 500 ميل إلى الشمال.

وقالت “نون” لـ VICE World News من خلال مكالمة عبر تطبيق Zoom من القاهرة: “تحطمت جميع نوافذنا وأبوابنا وشعرنا بأننا مكشوفون للغاية وكأننا لم نعد نتمتع بالأمان في منازلنا.”

“لم نكن نريد مغادرة منزلنا وعائلتنا ولكن أعتقد أنهم أدركوا أن الوقت قد حان للتحرك والمغادرة.”

كانت الخرطوم بالفعل منطقة حرب منذ اندلاع صراع عنيف على السلطة بين حاكم الجيش، الجنرال عبد الفتاح البرهان، والقائد العسكري الجنرال محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، في قتال شامل. ظهر شريط فيديو مأساوي خلال الليل في اليوم الذي بدأ فيه القتال بين دبابات تتوغل في الخرطوم وطائرات مقاتلة تحلق فوق العاصمة.

وتقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 20 ألف شخص قد عبروا من السودان عبر تشاد إلى الغرب خلال الأيام العشرة الماضية، وأن القتال يمكن أن ينجم عنه 270 ألف لاجئ. عدد الأشخاص الذين يعبرون إلى مصر غير معروف، لكن عبد الباسط تقول إن المزيد من الأشخاص بدأوا في استخدام طريق الهروب هذا منذ أن أتمت هي وعائلتها الرحلة.

وكانت وتيرة القتال قد تباطأت صباح الثلاثاء بعد إعلان وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والسعودية لمدة سبع أيام، بدءاً من يوم الخميس (٤ مايو). ومع ذلك، تعامل الكثيرون مع الإعلان بحذر، حيث لم يتم الامتثال لوقف إطلاق النار السابق.

Day 11 (updated): another failed ceasefire. Heavy fighting – shelling and gunfire – in Kafouri and reported airstrikes in Omdurman.



Al-Geneina and Nyala are up in flames.



Fuel shortage now making bus travel to land borders extremely difficult. — Yousra Elbagir (@YousraElbagir) April 25, 2023

مع استمرار القتال، ينجو المزيد من الناس بحياتهم ويسافرون إلى الحدود.

على الرغم من الزجاج المتناثر المحطم والخطر المباشر، كانت عبد الباسط وعائلتها مترددين في الذهاب. وقالت: “لم نكن نريد مغادرة منزلنا وعائلتنا لكننا أدركنا أن الوقت قد حان للتحرك والمغادرة.” بدأوا في البحث عن تذاكر الحافلة، ووجد صديق العائلة حافلة كاملة للإيجار تتسع لـ 50 شخصًا، لذا انضمت عائلة عبد الباسط المكونة من 15 فردًا إلى الأصدقاء لملء الحافلة وركوبها.

“غادرنا إلى مصر صباح الجمعة ووصلنا إلى القاهرة صباح الأحد. يمكنك القول إن كل شخص في الحافلة كان خائفًا جدًا، وكان الجميع مرعوبين. كان لدينا أطفال وشيوخ … كنا نفكر فيما سيحدث إذا حدث الأسوأ وتعرضنا للهجوم أو تم إيقاف الحافلة. في المرة الثانية التي غادرنا فيها الخرطوم وبدأنا القيادة على الطريق السريع المؤدي إلى الحدود، كان من الواضح أن الجميع بدأوا في الهدوء والاسترخاء.”

نشرت عبد الباسط لاحقًا تغريدة عن رحلتها انتشرت على نطاق واسع:

My family and I have just crossed safely to Egypt here’s a detailed thread breaking down everything you need to know and all the safety precautions you should take please share this as it can be a great help to so many people#pray_for_sudan — Noon (@__noon___) April 23, 2023

تكلفة استئجار الحافلة كانت مليوني جنيه سوداني (2800 جنيه إسترليني، 3450 دولارًا) والحصول على التأشيرات كلف بضع دولارات إضافية. ومع ذلك، فقد تُرك اثنان من أعمام عبد الباسط وشقيقها على الحدود في مصر، على حد قولها، بسبب قانون مصري يمنع الرجال السودانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و49 عامًا من الحصول على تأشيرات عند الوصول. لقد عادوا إلى مدينة حلفا الحدودية في انتظار الإذن بالعبور.

وتقول عبد الباسط إنه من المتوقع أن يعبر المزيد من الأشخاص إلى مصر خلال الأيام المقبلة، لكن التواصل مع الناس في الوطن يمثل تحديًا بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر، والأصوات الوحشية على الجانب الآخر من الخط عند الاتصال، مما يجعل الاتصال مربكًا وصعبًا.

“يمكن أن يمر يوم أو يومين دون التحدث إليهم وعندما نفعل ذلك تكون فترة الاتصال قصيرة جدًا. ويقول الناس في السودان إنهم عندما يتصلون بذويهم، يبدو لهم أن أناس آخرين يردون على هواتفهم.”

“نعتقد أن الحكومة تقوم بتشغيل التسجيلات الصوتية الآلية (بينما شبكات الهاتف معطلة)… الناس يتصلون بذويهم ويسمعون أصواتًا مختلفة. إنه أمر غريب.”

وقالت كيت ماينا فورلي، مديرة منظمة كير الدولية الإقليمية لشرق ووسط أفريقيا، وهي منظمة مساعدات إنسانية، في بيان لـ VICE World News: “كان السودان بالفعل يعاني من أزمة إنسانية حادة قبل اندلاع الصراع. حيث يذهب واحد من كل أربعة أشخاص إلى الفراش جوعى، ولن يتمكن الكثير من المغادرين إلا من أخذ ما يمكنهم حمله فقط. سيحتاج اللاجئون إلى الدعم مع الاحتياجات المعقدة، لا سيما بالنسبة للنساء والفتيات.”

بالنسبة لعبد الباسط، يبدو المستقبل غامضًا. إنها في سنتها الأخيرة في كلية الطب بالخرطوم، لكنها لا تعرف إذا كان يمكنها استئناف دراستها في القاهرة لأن الجامعة لا تستطيع منحها الأوراق التي تثبت أنها قد أمضيت خمس سنوات في دراستها التي تبلغ مدتها ست سنوات. إذا لم تستطع الحصول على وثائقها، فسيتعين عليها أن تبدأ الدراسة في كلية الطب من الصفر في مصر.

إنها في حالة يأس من الوضع الحالي ومن كلا الزعيمين اللذين يشنان حربًا على مسقط رأسها – وتقول إن كلاهما ليس ملائما للحكم. “إنهم يدمرون دولة بأكملها من أجل السلطة التي لا يتمتع أي منهما بالكفاءة الكافية للحصول عليها.”