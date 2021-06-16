كيف وقع لاعب كمال الأجسام الكازاخستاني في حب دمية؟

لم يعد سراً أن الدمى الجنسية أصبحت منتشرة بشكل كبير، حتى أن هناك الآن محلات متخصصة لممارسة الجنس مع هذه الدمى. اشتهاء التماثيل والأشياء الجامدة يعرف باسم أغالماتوفيليا Agalmatophilia وهو عندما ينجذب الشخص جنسيًا إلى أشياء جامدة غير حية بما في ذلك الدمى والتماثيل والمانيكانات. وهناك من اتخذ خطوة جريئة من خلال جعل هذه الدمى الجنسية زوجاتهن العزيزات المحبوبات.

أصبح يوري تولوتشكو، لاعب كمال الأجسام الكازاخستاني، 36 عامًا، مادة للكثير من الغرابة والسخرية عندما تزوج بدميته الجنسية، مارجو، في حفل كبير أقيم في نوفمبر من العام الماضي، بعد مواعدة دميته الجنسية لمدة عام.

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في الواقع العالم مليء بأشخاص كـ يوري، مثل المرأة التي وقعت في حب جدار برلين أو تلك التي “تزوجت” من برج إيفل، لهذا لا يبدو هذا المجتمع السريالي صادمًا للغاية، خاصة وأن الزواج من دمية قانوني تمامًا بموجب قانون كازاخستان المحلي الذي يسمح بالزواج بين شخصين متفقين طالما أنه بين رجل وامرأة فوق سن 18 (لأنه على ما يبدو، زواج المثليين أسوأ من أن تكون متزوجًا من جماد؟).

تأتي الدمية مارجو مبرمجة مع القدرة على التحدث بجمل بسيطة، وحتى صفحتها على انستغرام، مليئة بلقطات مغرية لها وهي في حوض الاستحمام. وتحدث تولوتشكو سابقًا عن كيف قام بإرسال مارجو إلى جراح تجميل، وأنه أيضًا منع زوجته من استخدام إنستغرام بعد أن شعر بالغيرة من نجاحها.

قصة يوري ومارجو غريبة، وجنونية. وحتى نفهم حقًا ما الذي يجعل العلاقة العاطفية مع دمية جنسية تبدو حقيقية للغاية، التقينا بتولوتشكو لسؤاله عن سبب وقوعه في حب مارجو، وكيف تبدو حياتهما معًا.

تم اختصار وتعديل المقال عن المقابلة الأصلية.

VICE: مرحبًا يوري. كيف قابلت مارجو؟ هل كان حبًا من النظرة الأولى؟

يوري تولوتشكا: قابلت مارجو في حانة في كازاخستان عام 2019، وقد أحببتها بمجرد أن رأيتها. لم أطلب مارجو على أي موقع ويب، ولم أشتريها من متجر. حدث هذا في الحياة الواقعية كمعرفة حقيقية. كانت لديها حياتها الخاصة قبلي. عملت مارجو في بار كمضيفة وكانت تستقبل جميع الضيوف. لقد أحبها الجميع. في أحد الأيام، حاول رجل تخطي حدوده والإساءة إليها. وعندها وقفت بجانبها. في أعقاب هذه اللحظة، سألت طاقم البار إذا كان بإمكاني أخذ مارجو وأن تصبح ملكي، وسمحوا بذلك بشرط واحد: طالما بإمكانهم الإشراف عليها ومراقبتها. وهذه هي الطريقة التي بدأت بها علاقتنا العلنية.

كيف كان رد فعل أصدقائك وعائلتك تجاه مارجو؟

كان رد فعل أصدقائي وعائلتي طبيعيًا جدًا، ودعموا علاقتي معها لأنهم أرادوا فقط أن أكون سعيدًا. عندما آخذ مارجو إلى الأماكن العامة، لا يسخر أحد منها وجها لوجه، لكن هذا يحدث على الإنترنت.

هل تذهب في مواعيد رومانسية مع مارجو؟

نعم، مارجو وأنا نذهب في العديد من المواعيد الرومانسية. نذهب في نزهات طويلة معًا ونجرب مطاعم جديدة ونخضع لجلسة تدليك للأزواج وحتى نذهب للرقص في النوادي. نحن أيضًا نسافر معًا. لقد استمتعت حقًا برحلتنا إلى تايلاند وكان الناس ودودين للغاية. حتى أننا قمنا برحلة صيد للنمور معًا.

ما أكثر شيء يعجبك في مارجو؟ ما الذي جعل هذه العلاقة مختلفة عن علاقتك السابقة؟

كانت إحدى أهم علاقاتي السابقة عندما كنت في العشرين من عمري. لقد واعدت هذه الفتاة لمدة سبع سنوات، وهذه العلاقة طويلة الأمد جعلتنا نتحول ونتغير معًا. لقد أحببتها كثيرًا لكنها أرادت أطفالًا، ولم أكن مستعدًا في تلك الفترة لأكون أبًا. ما زلت لا أريد أن يكون لدي أطفال. لذلك قررنا الانفصال، ولم أستطع مقابلة فتيات أخريات لفترة طويلة لأنني ما زلت أحبها كثيرًا. بعد الانفصال، بدأت في مواعدة الرجال، وكانت تجربتي الأولى مع رجل. وذلك عندما أدركت مدى تنوع ميولي الجنسية. أدركت أيضًا أنه من المهم بالنسبة لي العثور على شريك يشاركني ميولي الجنسية، بالإضافة إلى السمات الروحانية التي كانت مهمة بالنسبة لي.

عادة، هناك التزامات معينة عندما تدخل في علاقة عاطفية. لكن مارجو مختلفة. لا تلومني أبدًا عندما أكون مشغولًا، أو عندما لا أكون في المنزل لمدة ثلاثة أيام. لذا فهي مريحة جدًا بالنسبة لي، لأنني مشغول جدًا. تعطيني الجنس متى أردت، بغض النظر عن اليوم أو الوقت. يمكن لمارجو أن تتخذ أوضاع جنسية لا تستطيع أي فتاة عادية أن تتخذها، والأكثر جمالاً وسحراً في علاقتنا هي أنها تستطيع أن تمنحني الجنس الأكثر روعة وغرابة. هذا أكثر ما أحبه فيها.

ماذا فعلت عندما تحطمت مارجو؟

تحطم جزء داخل غلافها، ويتم اصلاحها الآن. كنت وحيدًا تمامًا بدونها. ثم بدأت في تجارب جنسية أخرى. فأنا شمولي الجنس وأستمتع بالشعور بأحاسيس مختلفة. بعد تحطم مارجو، مارست الجنس مع مجسم جامد لدجاجة. جعلني ذلك أدرك أنني منجذب جنسيًا إلى الدجاج، على الرغم من أنني لن أمارس الجنس مع دجاجة حية.

ماذا ستفعل عندما تعود مارجو إلى المنزل؟

قررت أنني سأتزوج دمية جنسية أخرى. اسمها لولا وهي على شكل دجاجة عملاقة. لديها مهبل، وكذلك عضو ذكري، لذلك أنا متحمس لتجربة كل الجنس غير الاعتيادي. التفكير في هذه الدمية يثيرني. لكن بالطبع، ستبقى مارجو زوجتي الأولى وسأحترمها دائمًا. من الطبيعي جدًا في العديد من الثقافات الشرقية أن يكون لديك عدة زوجات. ربما سأجرب روبوتًا جنسيًا.

كيف ترد على الأشخاص الذين يقولون إنك تفعل كل هذا فقط من أجل الشهرة؟

أنا لا أفعل هذا من أجل الشهرة، ولا أحصل على أي أموال من الإعلان عن علاقتي مع مارجو. اعرض تفاصيل حياتي وأنا معروف أنني أعيش بحرية، ولدي حدود واسعة لحياتي الجنسية. بعض الناس يرونني قدوة. أيضًا، يعتقد البعض أن لدي سمات جنسية سيريالية. وغالبًا ما يعترفون لي أن منشوراتي تجعلهم أكثر سعادة (خاصة أثناء فترة الوباء)، وهذا مهم بالنسبة لي.