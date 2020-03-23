لائحة بـ Podcasts على ذوق فريقنا

كل العالم أصبح في الحجر المنزلي – وربما نتفليكس هو الرابح الأكبرفي هذه المعادلة الجديدة التي وجدنا نفسنا فيها. إذا أردت أن تريح عيونك شوي من العمل على اللابتوب أو مشاهدة مسلسلك المفضل أو الفيلم رقم 20، فإليك الحل. لقد جمعنا لكم لائحة بودكاست باللغة العربية والإنجليزية لتمضية الوقت خلال الحجر المنزلي، ولتقول لفيروس كورونا: لا وقت للملل. يمكنكم الدخول على روابط للإستماع إلى هذه القائمة المقترحة من فريق VICE عربية:

1- The Missing Crypto Queen (باللغة الإنجليزية)

جميعنا سمعنا بصرعة الـ Bitcoin ولكننا لا نعرف الكثير عن الدكتورة بوجا وقصتها مع إنشاء عملة رقمية غيرت حياة المئات حول العالم. استمع إلى هذه القصة المجنونة من إنتاج الـ BBC بعنوان: “ملكة العملة الرقمية الضائعة.”

Videos by VICE

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2 – Dying for Sex (باللغة الإنجليزية)

ماذا تفعل في حياتك إذا علمت ان لديك القليل من الوقت للعيش؟ هذا البودكاست من انتاج Wondery وتقديم نيكي بوير، سيجيب عن هذ السؤال، حيث يعرض قصة فتاة مصابة بالسرطان ولكنها في أيامها الأخيرة قررت الطلاق من زوجها والذهاب في رحلة البحث عن ملذات الحياة عبر تجارب جنسية خيالية.

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3 – The VICE Guide to Right Now (باللغة الإنجليزية)

أكيد سنقترح بودكاست من شبكة VICE العالمية. هذا البودكاست يقدم لكم محتوى VICE الذي تعودتم عليه بطريقة البودكاست. مواضيع مختلفة كل أسبوع تتطلعكم على قصص من أبعد الزوايا في هذا العالم.

استمع على سبوتيفاي أو بودكاست ابل.

4 – دُمْ تَكْ (باللغة العربية)

في الموسم الأول تناول “دُمْ تَكْ” في حلقاته الست الأولى قصص المطربات “نهاوند، نازك، وداد، ربى الجمال، فيروز” وآخرها بودكاست عن منيرة المهدية -جمعيهن يتشاركنّ بنضالهنّ منذ الصغر في الوقوف على المسرح للغناء. لقد أتاح دُمْ تَكْ، من انتاج شبكة صوت، للجمهور الاستماع للقصص في أي وقت على خلاف الحلقات الإذاعية المتعارف عليها. في الموسم الثاني، يقدم البرنامج نظرة أوسع لواقع عالم الموسيقى العربي الحديث.

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5 – جسدي (باللغة العربية)

من شبكة Kerning Cultures الوثائقية المعروفة بقصصها القصيرة من العالم العربي، يأتينا هذا البودكاست الذي كما تعرفه الشبكة بـ “تجاربُ وحكايات عن الجسد، والذات وما بينهما.” يقدم هذا البودكاست قصص حميمية وتجارب شخصية للمشاركين مع.. جسدهم.

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6 – Business Wars (باللغة الإنجليزية)

هذا البودكاست من انتاج Wondery يأخذنا إلى عالم الشركات الخاصة وقصص نجاحها (أو فشلها). في هذا البودكاست Business Wars يممنك أن تتعرف على القصة الحقيقية للعديد من الشركات والتي يعترف البرنامج أنها قصص غير مصرح بها، فتتعرف من خلاله على كيف يقوم قادة الشركات والمستثمرين والمديرين التنفيذيين فيها بالوصول إلى مبتغاهم، والسبب وراء شرائنا العديد من منتجات هذه الشركات.

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7 – The Ron Burgundy Podcast (باللغة الإنجليزية)

لا داعي لقول المزيد. إذا كنت تعرف الأسطورة رون برغندي، فهذا البودكاست الكوميدي لك.

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8 – Kerning Cultures (باللغة الإنجليزية)

شبكة شبابية تنتج سلسة من القصص المميزة قصيرة من العالم العربي باللغة الإنكليزية. ننصحكم بسماع الحلقة عن صراع إختراع أول آلة كاتبة باللغة العربية.

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9 – بودكاست شطحة (باللغة العربية)

بودكاست شبابية فيها شطحات لمواضيع تهمنا جميعًا. يقول صاحب البودكاست عنها: “في كل حلقة من هذا البودكاست أشطح شطحة وأتكلم أنا أو أصحابي في مواضيع مختلفة تهمنا ومو متعودين نسمع أحد يتكلم فيها.” ننصح بالإستماع لحلقة الـ Lucid Dreaming أو كيفية التحكم في الأحلام.