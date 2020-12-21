لبنان يقر قانون تجريم التحرش الجنسي

صادق مجلس النواب اللبناني على اقتراح قانون معاقبة جرائم التحرش الجنسي، وتعديل القانون رقم 293/2014، بشأن حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري.

وضع اقتراح القانون تعريفًا أكثر شمولية للتحرش الجنسي بما في ذلك التحرش في أماكن العمل وأرسى جريمة جديدة في ​القانون اللبناني​. واعتبرت شبكة “شريكة ولكن” المهتمة بالدفاع عن قضايا المرأة اللبنانية أن المصادقة على هذه القوانين يعد “انتصارًا مزودجًا” لنضال المرأة اللبنانية في البلاد.

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وكان خبراء قانونيون وناشطات نسوية قد طالبوا عن بقانون لمعاقبة التحرش الجنسي، وكانت هذه الجرائم كانت تدرج في خانة بنود أخرى في المواد القانونية كالتهديد والابتزاز وتشويه السمعة.

وقالت النائبة عناية عزّ الدين التي تقدمت بقانون معاقبة جريمة التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه قبل عامين للنشرة أن القانون الجديد “يضمن الحماية للضحايا​ والشهود ويضع ​عقوبات​ تصعادية حسب الحالة، كما سيشمل إنشاء صندوق في ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ لإعادة لعادة تأهيل ضحايا التحرش.”

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب اللبناني كان قد صادق في العام 2017 على مقترح قانون يعاقب على التحرش الجنسي قبل أن تنزع عنه الثقة في نفس الجلسة.

مبروك لكن.

