للأسف، صورة السمكة التي لديها أسنان تشبه الإنسان مزيفة

بين الحين والآخر تظهر صور لمخلوق غريب المظهر من البحر، هذه المرة، كانت سمكة تسمى “تريغرفش” أو سمكة الزناد triggerfish والتي تبدو أن أسنانها مثل البشر تستخدمها “لسحق الفريسة ذات القشرة الصلبة.” تم الإبلاغ عن السمكة الأولى من قبل موقع Rakyat Post وقيل أنه تم صيدها في ماليزيا. معظم أسماك الزناد لها أسنان مدببة أكثر، لكن أسنان سمكة الزناد هذه تشبه الإنسان بشكل خاص – والنجم الحقيقي هو شفاه هذا السمكة.



ولكن على الرغم من الفرحة بهذه السمكة، يبدو أن صورة أسنان السمكة ليست حقيقية. ويشير ديفيد بوث، عالم البيئة البحرية في جامعة التكنولوجيا في سيدني لموقع “سي نت“: “إن سمكة الزناد المحيطية على الحاجز المرجاني العظيم تهاجم الغواصين الذين يقتربون منها، وأسنانها قوية جداً ويمكنها قطع إصبع. نعم، أسنان السمكة كبيرة ولكنها لا تشبه أسنان الإنسان، لذلك نعم تبدو الصور مزيفة.”

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وبعد البحث اكتشف موقع “سي نت” أن صورة السمكة ذات الشفاه والأسنان الآدمية التي غزت الإنترنت مزيفة ومصممة بواسطة برنامج تعديل الصور”فوتوشوب.” وقال الموقع أن السمكة حقيقية ولها شفاه ممتلئة، ولكن الأسنان ليست كذلك، بالنظر إلى الهيكل العظمي لسمكة الزناد، يبدو أن أسنانها مرعبة بالفعل، وليست كما تبدو في الصور. عادة ما يتم العثور على هذه السمكة في منطقة المحيط الهادئ الهندي، وهناك حوالي 40 نوعًا معروفًا من سمك الزناد.

إذا كنت تبحث عن سمكة غريبة وحقيقية، نترككم مع هذه الصورة.