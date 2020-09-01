لماذا جدران هذه الحمامات العامة في طوكيو شفافة؟

للوهلة الأولى، لا يبدو الحمام ذو الجدران الشفافة فكرة جيدة. لكن تلك التي تم تركيبها مؤخرًا في اليابان لا تبدو أنيقة ورائعة فحسب، بل إنها تحل أيضًا المشكلات التي يواجهها العديد من الأشخاص مع الحمامات العامة.

الشهر الماضي، فوجئ الزوار بحمامات عامة متعددة الألوان بجدران شفافة في حديقة هارونو اوغايا، ومتنزه يويوجي فوكاماتشي في طوكيو، كجزء من مشروع طوكيو تواليت The Tokyo Toilet التابع لمؤسسة نيبون، وهي مبادرة تهدف إلى إنشاء مراحيض عامة يمكن لأي شخص استخدامها. تعاونت المنظمة مع عدد من المصممين، بما في ذلك شيجيرو بان، مهندس معماري ومصمم ياباني مشهور معروف بأعماله المميزة. ابتكر بان حمامات بجدران شفافة تتحول إلى معتمة عندما يدخل شخص ما التواليت ويغلق الباب.

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الحمامات العامة في منتزه يويوجي فوكاماتشي عندما تكون الجدران الخارجية غير شفافة. الصورة: ساتوشي ناجاري/ مؤسسة نيبون

وفقًا لمؤسسة نيبون، فإن جعل الجدران شفافة يمكن أن يحل مشكلتين على الأقل: النظافة والأمن. نظرًا لأن الجدران شفافة، يمكن للناس بسهولة رؤية أن الحمامات نظيفة ولا يختبئ أحد بداخلها، حيث أنها تضيء أيضًا في الليل.

الحمامات العامة في منتزه هارونو اوغايا، الصورة: ساتوشي ناجاري/ مؤسسة نيبون

احتار الكثير من الناس بشأن الغرض والسبب من هذه الحمامات العامة في البداية لكنهم تعلموا في النهاية قيمة التصميم الفريد: “بمجرد قفل الباب، لا يمكن لأحد أن يراك. هذا رائع.” يهدف مشروع طوكيو تواليت إلى إنشاء ما مجموعه 17 حمامًا عامًا في منطقة شيبويا يمكن لأي شخص استخدامها بشكل مريح، بغض النظر عن الجنس أو العمر كما أنه مناسب لذوي الإعاقة الجسدية. وسيتم أيضًا افتتاح حمامات عامة للجمهور في حديقة إيبيسو مع 15 جدارًا خرسانيًا صممه ماساميتشي كاتاياما.

الحمام العام في حديقة إيبيسو خلال النهار. الصورة: ساتوشي ناجاري/ مؤسسة نيبون

الحمام العام في حديقة إيبيسو ليلاً. الصورة: ساتوشي ناجاري/ مؤسسة نيبون

ويشارك في هذه المبادرة ما مجموعه 16 من المبدعين وسيتم بناء جميع الحمامات بحلول صيف عام 2021.