بعد 64 سنة، مطاعم كنتاكي تعلق استخدام شعارها “تاكل صوابعك وراه”

غزة تفرض إجراءات عزل عام في محاولة لاحتواء تفشي كوفيد-19

فرضت السلطات في قطاع غزة إجراءات عزل عام يوم أمس بعد التأكد من ظهور أولى حالات الإصابة بكوفيد-19 بين سكان القطاع الساحلي المحاصر منذ 13 عامًا. وبحسب متحدث حكومي فقد تم رصد أربع حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بعد أن سافرت امرأة إلى الضفة الغربية، حيث ثبتت إصابتها بالفيروس. ثم ثبتت إصابة أربعة أفراد من عائلتها بغزة، وخالطت عددًا من الأشخاص الآخرين في مخيم المغازي للاجئين في وسط غزة، وإن المخيم بات معزولًا الآن عن بقية القطاع.

وتفرض كل من مصر وإسرائيل قيودًا مشددة على سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة، الأمر الذي يجعل دخول القطاع والخروج منه صعبًا منذ سنوات، كما أن المستشفيات تعاني من نقص الإمدادات الطبية بعد سنوات من الحروب والحصار. كما قامت إسرائيل بمنع ادخال الوقود اللازم لعمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، مما تسبب في تقليص عدد ساعات توصيل الكهرباء إلى أربع ساعات يومياً بدلاً من ثماني ساعات. وقد أدى تزايد ساعات انقطاع الكهرباء في غزة التي تصل إلى أكثر من 20 ساعة متواصلة في اليوم الواحد إلى حدوث عجز حاد في المياه داخل البيوت، كما أصيبت القطاعات الخدمية والحيوية بشلل تام، وتحديداً القطاع الصحي.

Videos by VICE

وقال عبد الناصر صبح، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة أن جائحة فيروس كورونا زادت العبء على القطاع الصحي في قطاع غزة بالإضافة إلى التحديات التي كان يواجهها من نقص للأجهزة الطبية والأدوية والمستهلكات الطبية التي تصل إلى نسبة 50%.

مطاعم كنتاكي تعلق استخدام شعارها الشهير بسبب فيروس كورونا

الكورونا غيرت كل شيء، حتى أن سلسلة مطاعم دجاج كنتاكي قررت عدم استخدام شعارها الإعلاني الشهير “تاكل صوابعك وراه” “finger lickin’ good الذي تستخدمه منذ وقت طويل قائلة إنه غير لائق في ظل جائحة كوفيد-19 التي جعلت النظافة الشخصية وغسل اليدين أولوية قصوى لوقف انتشار العدوى. وأضافت الشركة أن الشعار، المستخدم منذ 64 سنة، سيتوقف مؤقتًا في الإعلانات على مستوى العالم، لأنه “لا يبدو مناسبًا.”

وقد نشرت سلسلة المطاعم مقطع فيديو قصيرا عبر قناتها على يوتيوب، وقد طُمست من عليها الكلمات “تاكل صوابعك وراه” وينتهي الإعلان بعد ذلك بعبارة “ذلك الشعار الذي نقوله دائمًا؟ تجاهلوه.. في الوقت الحالي.”