لماذا يستخدم البعض المزلقات كأساس للمكياج؟

يمكن استخدام المزلقات lupes في غرفة النوم لمجموعة متنوعة من الأغراض، ولكن يبدو أن استخدامات المزلقات توسع مؤخراً ليشمل التجميل والمكياج.

على تيك توك، حصدت مقاطع الفيديو تحت هاشتاغ lubeprimer أكثر من 10.5 مليون مشاهدة ، حيث قام العديد من المستخدمين بوضع المزلقات على وجوههم قبل وضع مكياجهم.

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لكن لماذا؟

في العادة، يتم استخدم البرايمر Primer قبل وضع المكياج للحصول على بشرة أكثر نعومة وملء المسام وتغطية الملمس غير المتساوي. بالإضافة إلى تسهيل وضع المكياج، يساعد البرايمر أيضًا على إبقاء المكياج لفترة أطول على الوجه. ولكن وفقًا لبعض مؤثري التيك توك، يمكن للمزلقات أن تقوم بذات المهمة، ويدعي البعض أن المزلقات تسمح لكريم الأساس بأن يمتزج بسهولة مع البشرة وأنه أرخص من البرايمر الذي يتم شراؤه من المتجر.

داملولا أديجونو، فنان مكياج مقيم في لندن أخبر VICE أنه يحب متابعة اتجاهات الماكياج، لذلك عندما رأى آخرين يقومون بهذه التجربة، كان عليه أن يجربها، وقام بتوثيق ذلك على المنصة. وقال “بدا مكياجي بلا عيوب على الإطلاق. قد يعتقد الكثير من الناس أن المزلقات لأنها ذات ملمس لزج ستجعل البشرة تبدو وكأنها لزجة وزلقة طوال اليوم. لكنها جفت بدون ترك أثر، كما جعل مكياجي يظل ثابتًا طوال اليوم.”

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ولكن هل استخدام المزلقات على الوجه فكرة جيدة؟

الكسيس ستيفنز، طبيبة الأمراض الجلدية في فلوريدا والتي تنشط أيضًا على تيك توك، قالت لـ VICE أن استخدام المزلقات الشخصية كأساس للماكياج ليس أفضل فكرة نظرًا لأنه قد يؤدي إلى تحسس الوجه.

“الطريقة التي يتم بها صناعة غالبية المزلقات الشخصية يمكن أن تسبب مشكلة لبشرة الوجه ويمكن أن تؤدي المكونات المستخدمة إلى ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء. يمكن أن يؤدي التصاق المنتج بالوجه إلى انسداد المسام وحبس البكتيريا والأوساخ على الجلد.” وقالت: “أوصي بتجنب الصداع المحتمل واستخدام أساس مكياج أو مرطب خفيف فعلي بدلاً من المزلقات.”

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أكد أديجونو إنه لم يقم باستخدام المزلقات مرة أخرى منذ تجربته الأولية، لأنه كان قلقًا بشأن استخدام منتج غير مخصص للوجه. فبقدر ما قد يبدو هذا الأمر مغريًا، الأفضل أن تبقي المزلقات بعيداً عن وجهك.