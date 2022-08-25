لماذا يقوم الرجال بتبريد خصيتهم بالثلج؟

لقد جرّب الرجال العديد من الأشياء الصادمة تجاوزت كل الحدود في محاولة منهم لتحسين صحتهم. هناك من يُعرّض خصيتيه للضوء الأحمر، وآخرون يشمسون أعضائهم التناسلية . أما الآن، يختار بعض الرجال ممارسة تبريد خصيتهم بالثلج، حرفياً.

المتحمسون لتحسين الصحة والمتخصصون في الـ biohacking يقومون بتبريد خصيتهم بأكياس الثلج والاستحمام البارد، معتقدين أن القيام بذلك يساعد على زيادة مستويات هرمون التستوستيرون وكفاءة الحيوانات المنوية، ويعزز الطاقة والنشاط الجنسي، ويحسن من جودة النوم.

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تعتمد هذه الممارسة على فكرة أن الحرارة الزائدة في منطقة الفخذ ضارة لإنتاج هرمون التستوستيرون وصحة الحيوانات المنوية. ويمكن تعريف biohacking بالتجارب البيولوجيّة التي يقوم بها الشخص العاديّ في منزله أو في مساحات مشتركة مع أشخاص يشاركونه الاهتمامات نفسها، حيث يتم إجراء تغييرات صغيرة في النظام الغذائي أو نمط الحياة لإحداث تحسينات طفيفة في صحتك ورفاهيتك -لا يوجد ترجمة صحيحة تماماً باللغة العربية، البعض يترجمها بـ “قرصنة/اختراق البيولوجيا العضويّة.

وفقًا لـ لاي ديوا، اختصاصي المسالك البولية في الفلبين، فإن الخصيتين تتدليان بالخارج ومنفصلة عن باقي الجسم لأنهما تعملان بشكل أفضل عند درجة حرارة أقل من درجة حرارة الجسم الطبيعية. تميل درجات الحرارة الأكثر دفئًا في منطقة الفخذ إلى إنتاج حيوانات منوية “أقل مثالية” من حيث التكوين والقدرة على التنقل والحركة.

يعتقد الأشخاص الذين يقومون بوضع الثلج على خصيتهم أن تبريد الخصيتين هو وسيلة جيدة لتعزيز هرمون التستوستيرون والحيوانات المنوية، ولكن لا أحد يستطيع أن يقول على وجه اليقين أن هذا ينجح بالفعل.

قال ديوا لـ VICE: “على الرغم من وجود دراسات قليلة تشهد على أن درجة الحرارة الباردة تحسن جودة الحيوانات المنوية، لا توجد تجارب إكلينيكية كبيرة من شأنها أن تنصح باستخدام التبريد بالثلج كوسيلة لتحسين عدد الحيوانات المنوية.” حتى أن إحدى الدراسات وجدت العكس – أدى تعريض الخصيتين لدرجات حرارة باردة إلى خفض هرمون التستوستيرون لدى الذكور البالغين من العمر 19 عامًا.

بالطبع، لم يمنع قلة التجارب السريرية على نطاق واسع الناس من تجربة هذا التكنيك. تبريد الخصيتين بالثلج (غالبًا) يبدو بسيطًا.

وقال سيم لاند، الكاتب والمتخصص في الـ biohacking الذي يقوم شخصًيا بوضع خصيتيه تحت الماء البارد أثناء الاستحمام، إن بعض الناس يستخدمون كيس ثلج، أو منشفة بها مكعبات ثلج، أو “مُبرد خصية” مصمم خصيصًا لهذا الغرض. الهدف هو ببساطة تبريد الخصيتين، خاصةً عندما تكون ساخنة لا سيما بعد التمرين أو جلسة الساونا.

وأضاف سيم لاند: “الهدف ليس تخدير الخصيتين. أنت تريد فقط تبريدها … ويمكنك تنفيذ ذلك بسرعة” موضحا أن كل ما يتطلبه الأمر هو بضع ثوانٍ أو دقائق لتبريد الخصيتين بالثلج في كل مرة للحصول على التأثير المطلوب.

كما نصح “لاند” الرجال بلف مكعبات الثلج بقطعة قماش.

وقال: “قد تكون الحروق مصدر قلق كبير، لذلك ربما لا ترغب في وضع مكعب الثلج مباشرة على الجلد. يمكن أن يحرق الجلد إذا كان الجو باردًا جدًا.”

لا يملك معظم الناس على الأرجح الوسائل اللازمة لاختبار مستويات هرمون التستوستيرون وجودة الحيوانات المنوية في المنزل، لكن البعض يقول إن وضع الثلج على الخصيتين قد يكون مسؤولاً عن بعض الأشياء التي يمكن ملاحظتها.

فلاد، صانع الأفلام الذي فضل استخدام اسمه الأول فقط، يذهب إلى الساونا عدة مرات في الأسبوع.

قال فلاد: “نظرًا لأن الحرارة العالية ضارة بجودة الحيوانات المنوية، ولأنني وزوجتي نحاول إنجاب طفل، فقد قررت وضع مكعبات الثلج -لبضع ثوانٍ في كل مرة- على خصيتي خلال الـ 15 دقيقة التي أمضيتها في الساونا. في البداية، كان الأمر غير مريح نوعًا ما، لكنني سرعان ما أعجبت به، لأنه يمنحك إحساس لطيف ويصفى ذهنك.”

وأضاف إن زوجته، التي كانت في أواخر الثلاثينيات من عمرها في ذلك الوقت، حملت في غضون شهرين من ممارسة عملية تبريد الخصيتين بالثلج. واعترف فلاد أنه لا يستطيع التأكد مما إذا كان الثلج أو الحظ أو الصحة الجيدة هو ما ساعد زوجته على الحمل، لكنه قال إنه لا يعتقد أن تبريد الخصيتين بالثلج يتسبب في أي ضرر.

مارك س، مدرس فضل اختصار اسمه الأخير حتى لا يقرأ طلابه هذه القصة، قال إن وظيفته قد تكون مرهقة للغاية في بعض الأحيان، لذلك يحاول أن يفعل ما في وسعه لتحسين صحته ورفاهيته. الشيء الوحيد الذي يساعده هو تبريد خصيتيه بالثلج.

وقال مارك: “بعد وضع الثلج، أشعر بالحاجة إلى تحريك جسدي. أشعر بنشاط أكبر بكثير. بشكل عام، أشعر بطاقة أكبر وضغط أقل، مما أدى إلى زيادة النشاط الجنسي والحاجة إلى ممارسة الرياضة.”

كما قال أليكس ميكيلسون، مدير استثمارات، إن تبريد خصيتيه بالثلج يمنحه زيادة في الطاقة والرغبة الجنسية.

وأوضح ميكيلسون: “أضع الثلج عليهم قبل أن أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، وسواء أكان تأثيرا وهمًيا أو علاجاً بديلاً أم لا، فأنا أشعر أنه يساعدني حقًا في زيادة الطاقة واستدامتها لممارسة التمارين. الشعور الآخر، الذي كان واضحًا تمامًا، هو زيادة الرغبة الجنسية وزيادة وتيرة الانتصاب والإثارة الصباحية.”

وقال فيليبي روداس، مدرب اللياقة البدنية ومدرب التغذية الذي يقوم أيضًا بالعلاج عن طريق الضوء الأحمر وتشميس الأعضاء التناسلية، إن وضع الثلج على خصيتيه لفترة من خمس إلى عشر دقائق يوميًا، مرتين يوميًا، يساعده في الحصول على جودة نوم أفضل.

يقول بعض المشككين إن أي فائدة قد يجنيها الناس من تبريد خصيتهم بالثلج ضئيلة مقارنة بما قد يكسبونه من تحسين نظامهم الغذائي وممارسة الرياضة والحصول على نوم أفضل. قال معظم الداعمين لعملية تبريد الخصية بالثلج الذين تحدثت إليهم VICE من أجل هذه القصة إنهم على دراية بهذا الأمر، لكنهم يعتقدون أيضًا أن تبريد خصيتهم بالثلج هي عملية بسيطة بما يكفي لممارستها ولا تستغرق الكثير من الوقت أو الجهد.

وقال ميكيلسون: “أود أن أقول إن تبريد الخصيتين بالثلج مفيد بالتأكيد، لكنني سأحرص على التدقيق في جميع الجوانب الأخرى إذا كنتم تريدون نتائج مستدامة ومقبولة.”

واتفق لاند، الكاتب، على أنه يمكن أن يكون هناك المزيد من الأدلة من التجارب العشوائية التي تتحكم في المزيد من المتغيرات؛ لدعم هذه الممارسة. كما اتفق على أن هناك أشياء أكثر أهمية يمكن للناس القيام بها لتحسين مستويات هرمون التستوستيرون وصحة الحيوانات المنوية. ومع ذلك، لا يزال يعتقد أن هذه الممارسة لها تأثير إيجابي، وعندما يتم تجنب المخاطر على النحو الواجب، يكون هناك القليل جدًا من الجوانب السلبية.

لكن هذه الممارسة لا تزال تُشعر الآخرين بالخجل قليلاً.

قال فلاد: “عندما قمت بتبريد خصيتي بالثلج في الساونا، كنت آمل حقًا إن ينجح ذلك لأن جميع الرجال كانوا ينظرون إليّ وكأنني غريب الأطوار” وأضاف: “يتطلب الأمر بعض الجرأة للقيام بذلك.”