لوحات عن حياة عمال التوصيل في عالم غير منصف

ظهر هذا المقال بالأصل على VICE Belgium.

بدأت الحياة العملية لأرنود آدمي في مستودع في عام 2015 عندما كان في التاسعة عشرة من عمره. أمضى الرسام عامًا في نقل الصناديق قبل أن يدرك أنه لا يرى نفسه يفعل ذلك لبقية حياته. جازف وترك وظيفته دون أن يكون لديه أي عمل آخر.

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كان يعلم أنه يستمتع بالرسم ويأمل أن يحقق شيئاً في هذا المجال، كما يقول: “حاولت الالتحاق بدورة تحضيرية لمدرسة فنون، على الرغم من أن المادة الوحيدة التي كان عليّ إظهارها كانت ثلاث رسومات في دفتر ملاحظات قديم.”

نجحت خطة آدمي والتحق بالمدرسة الوطنية العليا للفنون في بورج، وهي مدرسة فنية في وسط فرنسا. خلال أيامه الأولى كطالب، انغمس آدمي في القليل من كل شيء: القطع التركيبية، والسيراميك، والنحت. لم يبدأ آدمي العمل بالرسم إلا في سنته الثانية في بورج- لكنه أدرك بعد ذلك أنه بحاجة إلى مواضيع. ولهذا بدأ في رسم صور زملائه في المصنع حيث كان يعمل بدوام جزئي.

مرت بضع سنوات، وقرر آدمي مواصلة دراسته في المدرسة الوطنية للفنون الجميلة في باريس. قال: “عندما وصلت إلى المدينة، اكتشفت نوعًا جديدًا من عمال اقتصاد الوظائف المؤقتة: عمال التوصيل.”

بدأ آدمي في طلب الطعام باستخدام تطبيقات التوصيل. عندما وصل السائقون، كان يسأل عما إذا كان بإمكانه التقاط صورتهم بحيث يكون لديه نقطة مرجعية لصورة محتملة. في البداية، قوبل بالشك من قبل غالبية العمال الذين تحدث معهم.

ويقول آدمي: “غالبًا ما غادروا في خوف. كان بعضهم من المهاجرين غير الشرعيين، وهذا أمر مفهوم تمامًا.” لكن حتى السائقين الذين نظموا أوراقهم رفضوا في كثير من الأحيان.

بدأ آدمي برسم نماذج خيالية وانتهى به الأمر بالتدريج في تكوين صداقات مع أشخاص عملوا كسائقي توصيل. وهكذا أصبحوا موضوع تحقيق فني مستمر بالنسبة لآدمي.

على الرغم من الطبيعة السياسية المتأصلة للوحاته، يرفض آدمي معالجة ظروف العمل المحددة للعمال بتفاصيل أكثر من اللازم. قال: “أنا لا أستخدم كلماتي مكان كلمات شخص آخر. هذا ليس دوري. أنا أرسم الصور فقط. أقوم بإضافة الصور إلى عالم مليء بها بالفعل.”

ثم هناك مسألة المكان الذي يجب أن تظهر فيه هذه الصور. هل ينبغي عرضها في صالات عرض أم سيكونون أفضل حالًا في الأماكن العامة، حيث يمكنهم إثارة النقاش حول ظروف العمال؟ يتخذ آدمي نهجًا أكثر تواضعًا: “آمل أن يغير ذلك نظرة بعض الناس قليلاً. أنا أعتبره نشاط سياسي، مضاف إليه القليل من الشعر.”

يمكنك مشاهدة المزيد من لوحات آدمي هنا.