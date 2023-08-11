مؤسسة أبوظبي للثقافة والفنون تطلق جائزة تصميم لطلاب الإمارات بالتعاون مع دولتشي أند غابانا

أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون (ADMAF) عن إطلاق جائزة جديدة في تصميم الأزياء والمجوهرات وصناعة العطور بالتعاون مع علامة الأزياء الإيطالية الفاخرة ودولتشي أند غابانا جائزة تصميم جديدة لطلاب الإمارات لعام ٢٠٢٣.

ستكون الجائزة متاحة للتقديم من قبل الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٣٠ عامًا المهتمين بتصميم الأزياء أو المجوهرات أو العطور. ستوفر الجائزة للمشاركين فرصة التعلم من الموجهين الخبراء واكتساب الخبرة العملية وإضفاء الحيوية على تصاميمهم بالتعاون مع دولتشي أند غابانا.

تشمل الجائزة ثلاث فئات متميزة: أزياء العباءات، وتصميم المجوهرات، وصناعة العطور. ستساعد هذه الفئات المشاركين على استكشاف أذواقهم الفنية ورؤاهم الإبداعية والتعبير عنها باستخدام الزهور وأقمشة الدانتيل والفسيفساء الدقيقة والعطور الفاخرة. كما أنها ستوفر للمشاركين فرصة للتعلم من الخبراء في هذه المجالات واكتساب الخبرة العملية.

سيتم عرض تصميمات المتأهلين للتصفيات النهائية في مهرجان أبوظبي العام المقبل، وسيحصل الفائزون على تدريب مدفوع لمدة ٦ أشهر في مقر دولتشي أند غابانا في ميلانو.

وعلقت هدى الخميس كانو، مؤسسة ADMAF، على هذه الشراكة المثيرة : “هذه الجائزة الجديدة هي فرصة رائعة للطلاب الإماراتيين لعرض إبداعاتهم ومواهبهم.”

وأضافت: “نحن متحمسون للشراكة مع ودولتشي آند غابانا لإطلاق هذه الجائزة والمساعدة في رعاية الجيل القادم من مصممين إماراتيين .”

وقال ستيفانو غابانا ودومنيكو دولتشي، مؤسسا دولتشي أند غابانا: “نحن فخورون بالشراكة مع ADMAF لإطلاق هذه الجائزة الجديدة. نعتقد أنه من المهم دعم المواهب الشابة ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم. نحن متحمسون لرؤية التصميمات الإبداعية التي ستأتي بها طلاب الإمارات.”

يفتح باب التقديم لجائزة Dolce & Gabbana x ADMAF للتصميم ٢٠٢٣ حتى ٣٠ أكتوبر من هذا العام، ويمكن التقديم عبر موقع ADMAF.