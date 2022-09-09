ماتت الملكة – ماذا يحدث الآن؟

بعد سنوات من التكهنات التي لا نهاية لها، توفيت الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عامًا، بعد 70 عاماً من الحكم. تم الإعلان عن الخبر مساء أمس الخميس، بعد ساعات فقط من إعلان قصر باكنغهام أنها تخضع للإشراف الطبي في بالمورال بعد أن أصبح الأطباء قلقين بشأن صحتها.

بغض النظر عن مكان تواجدك في الطيف بين الملكية والجمهورية ، فأنت – مثل أي شخص آخر – ربما لديك بعض الأسئلة. طلبت المساعدة من الدكتور إد أوينز، المؤرخ والمعلق الملكي ومؤلف كتاب عن العائلة المالكة بعنوان The Family Firm لمساعدتنا على فهم ما يمكن توقعه خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

Videos by VICE

VICE: مرحبًا إد! ماذا يحدث لبرامج التلفاز والراديو المعتادة الآن؟ الدكتور إد أوينز: سيتم تعليق جداول البرمجة العادية وسيتم وضع ترتيبات البرمجة الخاصة. ستخصص كل القنوات تغطيتها وفقًا لنهجها المعتاد تجاه الملوك وأذواق جمهورها. على سبيل المثال، في المملكة المتحدة، ستكون تغطية القناة الرابعة مختلفة بشكل ملحوظ عن تلك الخاصة ببي بي سي.

ماذا سيحدث لأيام العطلات الرسمية، نظرًا لأن الكثير منها مرتبط بالملكة وعيد ميلادها؟

قد تكون بعض الإجازات الرسمية الحالية المرتبطة بإليزابيث الثانية مستمرة، ولكن من المرجح أن يتم التخلص التدريجي منها وإدخال عطلات جديدة في اتصال مع العهد الجديد.

هل سيحصل الناس على إجازة؟

لم يحدث هذا دائمًا في الماضي. أعتقد أنه من غير المحتمل أن يحدث ذلك الآن نظرًا للاضطراب الإضافي الذي ينطوي عليه الأمر. من المحتمل أن تقام الجنازة نفسها يوم السبت للتأكد من أن أكبر عدد ممكن من الجمهور يمكنه الاستماع إلى الحدث أو حتى السفر إلى لندن لمشاهدة بعضه بأنفسهم. قد يتم الإعلان عن عطلة البنوك بمناسبة تتويج الملك القادم.

**كم من الوقت حتى يتم إزالة وجه الملكة من جميع أموالنا وطوابعنا؟

**سيبدأ الإلغاء التدريجي لوجه الملكة من العملة والطوابع البريدية على الفور تقريبًا.

هل يمكن للعائلة المالكة تخطي تشارلز والذهاب مباشرة لتتويج ويليام؟

لن يتم تخطي تشارلز. “التنازل” كلمة سيئة في بيت وندسور منذ عام 1936 -عندما تنازل إدوارد الثامن عن العرش.

ماذا حدث في آخر مرة مات فيها ملك بريطاني وهل سيحدث هذه المرة؟

سيكون الأمر مختلفًا، فقد كانت وفاة جورج السادس عام 1952 مختلفة لأنه كان لا يزال صغيرًا نسبيًا (56 عاماً) وكانت مفاجأة كبيرة لعائلته والجمهور. لذلك كان الشعور العام بالصدمة، بينما الآن، نظرًا لسن إليزابيث الثانية الكبير، أصبحت البلاد أكثر قدرة على التعامل مع الأمر.

بالعادة، هل يعلنون موت شخصية مهمة فوراً، أم أن هناك أي سبب لتأخير الإعلان؟

تم تسريع وفاة جورج الخامس في عام 1936 – حيث تم إعطاؤه مزيجًا قويًا من المخدرات – من أجل التأكد من أن وفاته تزامنت مع نشر الطبعة الصباحية من The Times، وبالتالي كانت أول صحيفة تعلن عن رحيله إلى العالم. اعتبر هذا أنسب من ترك نشر الخبر لصحف التابلويد. في حالة إليزابيث الثانية، علمنا سريعًا بوفاتها نظرًا لأن القَصر سيتعرض حتماً لانتقادات كبيرة في حال قام عمداً في حجب المعلومات عن وسائل الإعلام والجمهور.

ما هي احتمالات بقاء النظام الملكي كما هو؟ هناك من توقع أن الملكية ستنهار تحت حكم تشارلز.

لا يزال المستقبل غير مؤكد. هناك الكثير من الأمور المجهولة والقضايا المتقيحة التي لم تتم معالجتها بشكل صحيح خلال فترة حكم إليزابيث الثانية وسيترك الأمر لتشارلز للتعامل معها. وخير مثال على ذلك هو إرث الإمبراطورية التي تخيم فوق النظام الملكي. كان التاج مفتاحًا للمشروع الإمبراطوري لبريطانيا، لكن النظام الملكي كان مترددًا بشكل عام في الاعتراف بدورها في المساعدة في الحفاظ على الظلم وعدم المساواة في الماضي، والتي لا تزال تطارد الحاضر. ومع ذلك، في خطابه في حفل الاستقلال الأخير في باربادوس، أوضح تشارلز أنه مستعد لمعالجة العناصر الإشكالية في ماضي بريطانيا مثل العبودية، مما يوحي لي بأنه قد يتبنى دورًا أكثر استباقية لمحاولة ضمان بقاء التاج على المدى الطويل.

كم عدد العائلات الملكية الأخرى التي نجت من وفاة الملك الذي حكم لفترة طويلة وشعبية؟

هناك الكثير من الأمثلة للعائلات المالكة التي نجحت في إعادة اكتشاف نفسها بعد وفاة الملك الذي حكم لفترة طويلة من شرق آسيا (هيروهيتو من اليابان) إلى الشرق الأوسط (حسين ملك الأردن) والعائلات الاسكندنافية الملكية (غوستاف الخامس ملك السويد).

**أخيراً.. هل سيتغير النشيد الوطني لبريطانيا؟

**سيتغير النشيد الوطني بالفعل، سيتم استبدال ملكة بـ ملك.