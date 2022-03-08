ماذا تعني الرموز القابلة للاستبدال NFTs وما سبب الضجة حولها؟

من الصعب أن تكون في لقاء عمل أو مع أصدقاء ولا يتم التطرق للرموز غير القابلة للاستبدال NFTs. من الصعب تجاهل هذه الضجة حول هذه التقنية وخاصة أنه يمكنك أن تربح بعض المال، مثلاً ربح شاب إندونيسي مليون دولار من صور السليفي التي كان يلتقطها لنفسه بصورة يومية منذ حوالي 5 أعوام، بعدما عرض بعضها على منصة لبيع العناصر المشفرة بالرموز غير القابلة للاستبدال.

من المستحيل أيضًا تجاهل الشكوك والانتقادات المحيطة بهذه الرموز، مثل سرقات NFT الأدبية المعروفة أيضًا باسم (copyminting) أو نسخ أعمال وعمليات احتيال والكلفة البيئية لتشغيل نظام الـ blockchain أو سلسلة الكتل.

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ولكن حتى إذا كنت تعلم بالفعل أن NFTs موجودة، فمن المحتمل جدًا أنك ما زلت لا تملك أي فكرة عن ماهية NFT حقًا. قد يكون من الصعب للغاية الخوض في هذا العالم الجديد دون معرفة مسبقة، لذلك لدينا خبير لتسهيل شرح هذه الأمور المعقدة.

يعمل ديفيد تنغ رئيسًا لقسم التطوير في TZ APAC، وهي فرع اعتماد النظام البيئي في آسيا لشركة سلاسل الكتل Tezos blockchain. وهذا يعني أنهم يساعدون الناس على الدخول إلى عالم الـ NFT.

SWEY عمل فني لـ ساريسا كوجيما. الصورة من: ساريسا كوجيما.

**بشكل مبسط، ما هو الـ NFTs؟

**أعتقد أن أبسط طريقة لوصف NFTs هي إنها بوسترات موقعة من فنانك المفضل. على سبيل المثال، أنت تحب مادونا، وقد أنشأت بوستر لأحدث ألبوم لها. تخيل أنها أصدرت للتو 100 نسخة من هذا البوستر مع توقيعها عليه، وكلها بوسترات متسلسلة. لذلك عندما تشتري NFT، فإنك تشتري واحدة من هذه النسخ المائة. بالطبع، على الإنترنت، يمكنك دائمًا تنزيل نسخة من هذا البوستر، ولكنه سيكون بدون توقيعها، وهو ليس التوقيع الذي يحمل رقمًا تسلسليًا. أنت لا تشتري حقوق الطبع والنشر لعملها الفني، لكنك تشتري نسخة من تلك التي وقعت عليها الفنانة.

NFT هو عنصر رقمي فريد له تاريخه الخاص الذي يمكن تتبعه وسيكون لكل عنصر سجل على البلوكتشين blockchain. بالعودة إلى مثال البوستر، يمكنك معرفة من كانوا المالكين السابقين لكل نسخة من هذه البوسترات، وإذا كان قد تم إنشاؤها في الأصل من قبل مادونا أو نجم آخر. بهذا المعنى كل NFT لديه رمز فريد من نوعه وهناك تاريخ يمكن تعقبه. أستطيع أن أرى أن كان هذا البوستر أو العمل الفني مملوكاً لشخص آخر مشهور أيضًا، وهذا يعني قيمة أكبر للبوستر أو غيره من المواد الفنية.

**ما هو البلوكتشين blockchain؟

**يمكن تشبيه البلوكتشين بكتاب مشترك من السجلات يمكن للجميع رؤيته. يمكن للجميع أيضًا الإضافة إلى هذه السجلات. ولكنه لامركزي، بمعنى أنه لا يوجد شخصًا واحدًا فقط يحتفظ بهذا الكتاب.

**ما هي أنواع NFTs؟

**تأتي الـ NFTs في العديد من الأشكال المختلفة، ولكنها تمثل بشكل عام الملكية الرقمية.

النوع الأبرز من الـ NFT تأتي في شكل نسخ لأعمال فنية. إذا كنت تنظر إلى أعمال فنية NFTs، فهي تشبه شرائك واحدة من تلك الأعمال الفنية المادية التي يمكنك عرضها في منزلك. ولكن في حالة الأعمال الفنية التي على شكل رموز قابلة للاستبدال يمكنك أيضًا إنشاء معرض افتراضي في الميتافيرس لعرض لوحات فنية على شكل NFT. يمكن أن يأتي الـ NFTs أيضًا على شكل قطعة أرض رقمية في الميتافيرس. أو يمكن أن تكون في شكل امتلاك أصول داخل اللعبة، مثل exclusive skins.

ثم هناك مقتنيات NFT التي تمنحك الحصول على عضوية في الأندية، ومن الأمثلة الشهيرة نادي القرد الممل لليخوت Bored Ape Yacht Club، الذي يضم أعضاءً مثل جيمي فالون و جيه جيه لين وبوست مالون.

RECALL, NO.7، عمل فني NFT لـ CSLIM . الصورة CSLIM.

**من يمكنه إنشاء NFT؟

**يمكن لأي شخص إنشاء NFT. إذا كنت تريد صك NFT الخاصة بك، فهناك العديد من المنصات المختلفة، مثل Objkt.com و Rarible وأشهرها هو OpenSea. فهناك الكثير من الأسواق حيث يمكن لأي شخص صك الـ NFT الخاصة به. هناك اعتقاد خاطئ أنه إذا قمت بإنشاء NFT، فيجب عليك بيعها. الأمر ليس كذلك حقًا. يمكن أن يكون الأمر لنفسك فقط، أن تقر أنك قد أنشأت عملًا فنيًا وقمت بصكه. إنه مجرد توثيق وإثبات.

**لماذا يشتري الناس NFTs؟

**بالنظر إلى أعمال فنية كرموز قابلة للاستبدال، يشتري بعض الأشخاص عملًا فنيًا لأنهم يحبون هذا العمل الفني. أو ربما يدعمون الفنانين الذين يحبونهم. هناك أيضًا مضاربون يشترون أعمال فنية NFT كاستثمار – كما هو الحال في العالم التقليدي غير القائم على البلوكتشين.

إذا كنت تشتري أرضًا افتراضية في الميتافيرس، فيمكنك بناء تجارب وتنظيم أحداث افتراضية هناك. بالنسبة لعضوية الأندية في العالم الافتراضي يمكنك من التواجد في مجتمع معروف مع شخصيات مشهورة، هناك أيضًا مزايا أخرى لهذه الرموز، مثل الحصول على تذاركر للدخول لحفلات موسيقية حصرية والوصول إلى مزادات الملابس الحصرية.

**هل يمكنك شراء NFT بالعملات المشفرة فقط؟

**ذلك يعتمد على السوق. تتعامل بعض الأسواق بالعملة المشفرة فقط، بينما يقبل البعض الآخر بطاقات الائتمان. يعتمد الأمر حقًا على المنصة التي يطبعون أعمالهم الفنية عليها والمكان الذي يبيعون فيه أعمالهم الفنية.

HASHED CITIES NO.36 للفنان يزيد. الصورة: يزيد.

**هل كل الـ NFTs باهظة الثمن؟

**لا، ليس من الضروري أن تكون جميعها باهظة الثمن. لنأخذ مثلاً الأعمال الفنية كرموز قابلة للاستبدال على سبيل المثال، بعضها يمكن أن تكلف مليون دولار – وقد رأينا بالتأكيد هذه الأسعار الباهظة في عناوين الأخبار – ولكن هناك أيضًا الكثير من الأعمال الفنية التي تباع مقابل 10 دولارات. يستمتع بعض الفنانين بمجرد إنشاء أعمال فنية ويعتقدون أنها يجب أن تكون في متناول الجميع. هناك مجموعة واسعة جدًا من الـ NFTs ونطاق واسع من الأسعار.

**ماذا تعني NFT للفنانين؟

**جانب آخر من فن NFT هو ابتكاره. نرى الكثير من الفنانين يستكشفون الفن الرقمي (مثل فن الذكاء الاصطناعي وفن الواقع الافتراضي). وقد يقومون بأعمال رقمية مثل مقاطع الفيديو التي لا يمكن حقًا طباعتها كشيء ملموس.

في الماضي، إذا كنت فنانًا رقميًا، فإنك تقوم بإنشاء عمل فني وتضعه على إنستغرام ليراه الجميع، ولكن كيف تربح المال من ذلك؟ سيكون عليك البحث عن مصادر بديلة للدخل. باستخدام NFTs، يمكن لهؤلاء الفنانين إرفاق عدد معين من التوقيعات الرقمية على أعمالهم الفنية وبيعها.

تم تحرير هذه المقابلة من أجل الوضوح والإيجاز.