ماذا تفعل إذا واجهت تمييزًا من قبل أمن المطار عند السفر للولايات المتحدة

بالنسبة للعديد من المسلمين، أصبح التعرف عليهم من قبل أمن المطارات جزءًا منتظمًا من السفر من هجمات 11 سبتمبر وتأسيس إدارة أمن النقل (TSA) وكالة تابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية ولديها سلطة على أمن المسافرين في الولايات المتحدة. حتى بعد 20 عامًا من المعاناة من الإسلاموفوبيا في المطار، لا يزال من الصعب معرفة ما يجب فعله حيال ذلك.

يعاني الناس من التمييز في السفر بطرق خفية وعلنية. ولا يزال المسافرون المسلمون يواجهون التمييز عند نقاط التفتيش التابعة لإدارة أمن النقل الأمريكي كما تظهر سجلات الشكاوى التي تم الحصول عليها عبر طلبات قانون حرية المعلومات (FOIA). توضح الشكاوى بين يناير 2015 وفبراير 2020 بالتفصيل السلوك التمييزي من قبل ضباط أمن النقل (TSOs) تجاه المسافرين المسلمين بما في ذلك التعليقات المتحيزة وعمليات البحث الغير ضرورية والاعتقالات -هناك 75 حالة موثقة على الأقل.

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وفقًا لوثائق التدريب الأساسية لإدارة أمن النقل التي تم الحصول عليها من خلال طلب قانون حرية المعلومات، يجب على المتدربين أن يظلوا مهذبين وألا يرفعوا أصواتهم أو يستخدموا لغة الجسد التي تظهر الغضب أو الإحباط من المسافرين. لقد تم إعلامهم أيضًا بأن الحجاب والبرقع عبارة عن أغطية رأس، ولا يُطلب من المسافرين خلعها لأسباب دينية. ومع ذلك، فإن الشكاوى التي حصلت عليها VICE صورت تمييزًا دقيقًا وصارخًا في التعامل مع المسافرين المسلمين. أفادت بعض الشكاوى بالتفصيل حالات تعرض فيها الركاب لملاحظات معادية للإسلام (زعم أحدهم أن أحد موظفي TSO أخبرهم “أنا لا أحب الحجاب”) وتم تفتيشهم بشكل جائر، بما في ذلك حالة واحدة تم فيها تفتيش أثداء أحد المسافرين.

على الرغم من أن هذه الشكاوى توفر نافذة على سوء المعاملة التي يتعرض لها المسلمون في المطارات، إلا أن خبراء قانونيين أخبروا VICE أن المزيد من الحوادث التمييزية لا يتم الإبلاغ عنها. تشير الأبحاث إلى أن جرائم الكراهية ضد الإسلام والتمييز لا تزال سائدة في جميع أنحاء البلاد. وفقًا لتقرير مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية لعام 2021، وثقت المنظمة أكثر من 6،000 شكوى في عام 2020 وحده معظمها تتعلق بالتمييز.

تحدثنا مع عدد من الخبراء حول التحديات المرتبطة بتقديم شكاوى التمييز في السفر، حيث يمكن للأشخاص الذين يتعرضون لمعاملة معادية للإسلام من موظفي إدارة أمن المواصلات تقديم هذه الشكاوى. توثيق هذه التجارب أن يساعد في نهاية المطاف في حماية الأشخاص الآخرين من التعرض لسوء المعاملة المماثلة. إذا واجهت تمييزًا أثناء السفر ولديك أسئلة حول تقديم شكوى، فإليك ما تحتاج إلى معرفته.

إذا واجهت تمييزًا أثناء السفر، فحاول جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات

تحدد صحيفة وقائع “اعرف حقوقك” الصادرة عن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية المعلومات التي يجب جمعها بعد حوادث التمييز في السفر، ولكن بشكل عام، توصي المنظمة بطلب وتدوين أسماء وأرقام هوية الأشخاص المتورطين في الموقف. يمكنك أيضًا أن تسأل موظفي إدارة الأمن المعنيين عما إذا كانوا قد حددوك على أساس اسمك أو مظهرك أو عرقك أو دينك أو بلدك الأصلي، وقد ترغب أيضًا في الحصول على معلومات الاتصال الخاصة بأي شهود من حولك.

وتقول سناء أنصاري، محامية الموظفين، من منظمة Muslim Advocates وهي منظمة حقوق مدنية توفر موارد قانونية وتعليمية وسياسية، أنه إذا قررت تقديم شكوى، فيجب عليك تضمين أكبر عدد ممكن من التفاصيل: مثل اسم شركة الطيران ورقم الرحلة والوقت التقريبي وأسماء أي شهود واسم موظف إدارة أمن المواصلات المعني. قد يكون من الصعب توثيق حادثة في موقف سريع ومرهق، لكن ابذل قصارى جهدك لتدوين هذه التفاصيل في هاتفك أو على قطعة من الورق أو كليهما على حد قول أنصاري.

حدد مكان تقديم الشكوى.

يمكن للمسافرين الذين يتعرضون للتمييز من مسؤولي المطار تقديم شكوى إلى إدارة أمن المواصلات أو وزارة الأمن الداخلي (DHS) أو مكتب وزارة الأمن الوطني للحقوق المدنية والحريات المدنية أو الثلاثة جميعًا، على حد قول أنصاري. إذا كنت ترغب في تقديم شكوى من إدارة أمن المواصلات، توصي الأنصاري بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن لأن إدارة أمن المواصلات تتطلب من الأشخاص تقديم شكوى في غضون 180 يومًا للنظر في الشكوى – ولأن القيام بذلك بسرعة يمكن أن يساعدك على تذكر التفاصيل الأساسية التي يمكن أن تساعد قضيتك.

هناك شيء واحد يجب أن تكون على دراية به وهو ما إذا كانت جنسيتك قد تؤثر على طريقة إبلاغك. إذا كنت تسعى للحصول على الجنسية في الولايات المتحدة، فإن تقديم شكوى بشأن التمييز يعني مشاركة معلوماتك الشخصية مع إدارة أمن النقل والتي تعد جزءًا من شبكة من وكالات حكومية متعددة وقد تجعلك تشعر بالقلق بشأن المزيد من التدقيق.

لا تريد تقديم شكوى إلى جهة حكومية؟ تشير أنصاري إلى إن منظمات الحقوق المدنية مثل Muslim Advocates يمكنها تقديم المساعدة القانونية أو التمثيل القانوني إذا اخترت مقاضاة الوكالات. ويشير غدير عباس، محامي مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، إن المجلس قد مَثل أشخاصاً تم الاستيلاء على هواتفهم من قبل الجمارك عند دخول البلاد وأشخاص تقطعت بهم السبل في دول أخرى بعد وضعهم على قائمة حظر الطيران وحتى الأشخاص الذين غادروا البلاد بسبب مضايقات الحكومة الأمريكية.

رفع دعوى قضائية يأتي مع تحدياته الخاصة. ويقول ماثيو كالاهان، المحامي السابق في Muslim Advocates إن رفع دعوى قضائية يستغرق وقتًا وموارد حتى لو كان لديك مساعدة. قال كالاهان أيضًا إن بعض الأشخاص الذين طلبوا مساعدة المنظمة في رفع دعاوى قضائية لديهم مخاوف بشأن احتمال نشر أسمائهم على الملأ، الأمر الذي يخشون أنه قد يتسبب في أن ينظر أصحاب العمل إليهم بشكل مريب.



ممارسة حقوقك يمكن أن تساعد الآخرين أيضًا.

أحد الأسباب التي تجعل العديد من المسلمين لا يتقدمون بشكاوى بشأن المعاملة التمييزية هو أنهم لا يريدون تحمل عبء الاعتراف بها، كما يشير عباس. وتضيف أنصاري: “يمكن أن يكون الاستهداف والتمييز من قبل إدارة أمن المواصلات أو سلطات إنفاذ القانون تجربة مهينة ومحبطة ومرهقة. لن أتفاجأ على الإطلاق إذا أراد شخص مر بهذه التجربة أن يبذل قصارى جهده لوضع كل ذلك وراءه.” وأضافت أنصاري أن منظمة Muslim Advocates تشجع المسلمين على تقديم شكاوى التمييز حتى لو كانوا متشككين في أن أي شيء سيأتي من هذه الشكاوى.

من خلال تقديم شكوى بشأن التمييز، فإنك تقوم بدورك لتسليط الضوء على الظلم. بدون التحدث علنًا عن إدارة النقل والتمييز في إنفاذ القانون لن تعرف مجموعات مثل Muslim Advocates المشكلة ولن تكون قادرة على مساعدة الآخرين المتضررين أيضًا”.

قال عباس إن إحدى أهم الأدوات لفهم ممارسات الفحص الحكومية وكيف يواجهها المسلمون الآخرون هي تقديم الشكاوى: “إن الطريقة الوحيدة التي يمكن للحكومة الفيدرالية أن تتوقف فيها عن مضايقة المسلمين باستمرار أثناء سفرهم هي أن يبلغ المسلمون الذين يتعرضون للمضايقة عن هذه الممارسات. وبينما قد يكون تقديم شكوى أمرًا محفوفًا بالمخاطر أو بلا جدوى، فإن هذا التغيير لن يحدث ما لم يقم الضحايا بالحديث عن ذلك. إذا كنت تستطيع القيام بذلك بأمان، اجعل نفسك مسموعًا.”