ماذا يحدث في الباكستان؟

شهدت باكستان احتجاجات واسعة يوم الثلاثاء بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان على خلفية مزاعم بالفساد. وأفادت وسائل الإعلام المحلية عن مقتل شخصين على الأقل وسط المظاهرات العنيفة.

وأكدت مصادر أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مناصري خان الذين كانوا يتظاهرون في كراتشي ولاهور. كما تم إغلاق طرق قرب اسلام اباد وكذلك في مدينة بيشاور غرب العاصمة.

بحسب سي إن إن، تم القبض على خان في إسلام أباد بتهم وجهها مكتب المحاسبة الوطني، وكالة مكافحة الفساد في البلاد. وكان يقدم بياناته البيومترية للمثول أمام المحكمة عندما داهمته القوات شبه العسكرية والقت القبض عليه.

وقال علي بخاري، محامي حزب عمران خان، لوكالة AFP عن لحظة اعتقاله: “عند وصولنا إلى قاعة المراقبة البيومترية لتسجيل حضورنا، قام عشرات العناصر بمهاجمتنا.” كما أضاف أنهم “ضربوه وأخرجوه.”

وفي فيديو بثته قنوات تلفزيونية محلية ظهر خان وهو يعامل بخشونة من قبل عشرات من الحراس شبه العسكريين داخل سيارة مصفحة داخل مبنى المحكمة العليا في إسلام أباد.

أعرب بعض المتظاهرين عن غضبهم من الجيش واقتحموا منزل قائد الفيلق في لاهور وحاصروا بوابة المقر العام للجيش في مدينة روالبندي.

وقالت السلطات المحلية إن خان، نجم الكريكيت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، يفترض أن يمثل صباح الأربعاء أمام محكمة خاصة ستعقد في مبنى للشرطة. كما اعتقلت الشرطة بعض من أنصار حزب السيد خان في الساعات التي تلت اعتقاله.

القضية المتهم فيها خان بالكسب غير المشروع هي واحدة من أكثر من 100 قضية مرفوعة ضده المتعلقة بالفساد والفتنة منذ إقالته من منصبه في تصويت برلماني في أبريل من العام الماضي.



وقد لا يكون خان قادرًا على تولي مناصب عامة أو المشاركة في انتخابات نوفمبر القادمة إذا ثبتت إدانته في معظم القضايا المرفوعة ضده.

من المتوقع استمرار الاحتجاجات في باكستان اليوم الأربعاء حيث يخطط بعض المتظاهرين للتقدم في مسيرة إلى إسلام أباد. ودعت الحركة إلى إضراب على مستوى البلاد.

وعلقت حركة الإنصاف الباكستانية (PTI) عن الاحتجاجات الواسعة عبر تويتر حيث قالت أن “كانت هذه الليلة الماضية، الحشود ستكون أكبر اليوم لحماية عمران خان!”، مصحوبة بمقطع احتجاج حاشد مساء الثلاثاء.

ونزل أنصار عمران خان إلى شوارع المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا، من بين دول أخرى، احتجاجًا على اعتقاله.