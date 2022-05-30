ما الذي تحتاج لمعرفته حول تفشي مرض جدري القرود في العالم

وصل مرض جدري القرود إلى ما يقرب من اثني عشر دولة وأصاب أكثر من 100 شخص في جميع أنحاء العالم، وهناك معلومات مربكة ومتضاربة حول انتشار المرض. وأصبحت الإمارات الدولة العربية الأولى التي تعلن عن اكتشاف حالة إصابة لمسافر زار غرب إفريقيا مؤخراً وتم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة.

وعلى الرغم من أن اسم جدري القردة نشأ من اكتشاف الفيروس في القردة في مختبر دنماركي في عام 1958، إلا أنه اسم مضلل بعض الشيء، بحسب الدكتورة روزاموند لويس، رئيسة فريق الجدري في منظمة الصحة العالمية: “معظم الحيوانات المعرضة للإصابة بجدري القردة هي في الواقع من القوارض، كالجرذان العملاقة الغامبية وكلاب البراري؛ هذه هي أنواع الحيوانات التي قد ينتشر منها المرض- انتشار حيواني المنشأ – من الحيوانات إلى الأشخاص الذين قد يذهبون إلى الغابات، أو الذين قد يكونون على اتصال بالفيروس عن طريق حيواني المنشأ.”

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ما هو جدري القرود؟

يعد جدري القرود مرضًا معديًا من نفس عائلة الجدري، والذي كان أحد أكبر التهديدات للبشرية لمئات السنين وقتل 300 مليون شخص في القرن العشرين وحده. تم القضاء على الجدري رسميًا في عام 1980 بعد حملة تطعيم عالمية.

حدثت أول حالة إصابة بشرية لجدري القرود، وهو أقل فتكًا بشكل ملحوظ من الجدري، في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 1970. على الرغم من أن المرض مستوطن في بلدان غرب ووسط إفريقيا – كان هناك أكثر من 1200 حالة و 57 الوفيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 وفقًا لمنظمة الصحة العالمية – تفشي المرض خارج تلك المنطقة نادرة للغاية. كانت هناك حالتان منفصلتان في الولايات المتحدة العام الماضي بين الأشخاص الذين سافروا إلى نيجيريا، ولكن لم يُصب أي شخص آخر.

حدث التفشي الأول والوحيد المستمر في الولايات المتحدة، قبل هذا التفشي في عام 2003 وكان مرتبطًا باستيراد القوارض الأفريقية من غانا إلى تكساس. أصيب العشرات من الأشخاص، معظمهم في الغرب الأوسط. ولكن على الرغم من إصابة طفلين “بمرض إكلينيكي خطير” وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لم يمت منهما أحد.

ما هي الاعراض؟

فترة الحضانة – الفترة بين لحظة إصابة الشخص المصاب بالمرض وظهور الأعراض – عادة ما تكون من أسبوع إلى أسبوعين، على الرغم من أنها قد تستمر حتى 21 يومًا. على عكس فيروس كوفيد-١٩ الذي ينتقل عن طريق الهواء، ينتشر جدري القرود من خلال الأسطح الملوثة والاتصال الوثيق للغاية مثل الاتصال الجنسي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

أشار أحد كبار خبراء الأمراض المعدية إلى أن الهذيان في إسبانيا وبلجيكا ربما يكون قد ساهم في تفشي المرض، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس. قال الدكتور ديفيد هيمان، عالم الأوبئة السابق بمنظمة الصحة العالمية ومقره لندن، لوكالة أسوشييتد برس: “نعلم أن جدري القرود يمكن أن ينتشر عندما يكون هناك اتصال وثيق مع شخص مصاب. يبدو أن الاتصال الجنسي قد أدى الآن إلى تضخيم هذا الانتقال.”

تتشابه أعراض جدري القرود مع جدري الماء، الذي كان يصيب ملايين الأمريكيين سنويًا قبل إدخال لقاح في عام 1995. الحمى والصداع وآلام العضلات والإرهاق وتضخم الغدد الليمفاوية كلها أعراض شائعة في بداية المرض، متبوعًا بطفح جلدي يمكن أن يستمر ما بين أسبوعين وأربعة أسابيع.

هناك نوعان من سلالات جدري القرود نشأت في مناطق مختلفة في أفريقيا، المسؤول عن الفاشية الحالية هو سلالة غرب إفريقيا. ما يصل إلى 3.6 في المئة من الأشخاص الذين أصيبوا بهذه السلالة من غرب إفريقيا ماتوا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. كما أخبرت عالمة الأوبئة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس آن ريموين مجلة The Atlantic الأسبوع الماضي أن الخبراء “لم يروا حالات وفاة في الأشخاص الذين أصيبوا بجدرى القردة في أوروبا والولايات المتحدة.”

كيف حدث هذا التفشي؟

تم تأكيد الحالة الأولى في المملكة المتحدة من قبل منظمة الصحة العالمية في 7 مايو، لشخص سافر مؤخرًا إلى نيجيريا. انتشر الفيروس بسرعة في جميع أنحاء أوروبا الغربية والولايات المتحدة مع توثيق أكثر من 100 حالة في عشرات الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية حتى الآن.

تم تشخيص إصابة أكثر من عشرين شخصًا بجدري القرود في المملكة المتحدة وإسبانيا والبرتغال. في 18 مايو، أكد مسؤولو الصحة العامة في ولاية ماساتشوستس أن رجلاً سافر مؤخرًا إلى كندا قد تم تشخيص إصابته بجدرى القرود، وحثوا الأطباء على النظر في تشخيص الجدري في المرضى الذين يعانون من طفح جلدي غير مفسر والذين سافروا مؤخرًا إلى بلدان بها حالات مشتبه بها أو مارسوا الجنس مع رجال آخرين مؤخرًا. تم تشخيص إصابة رجل من ماساتشوستس سافر مؤخرًا إلى كندا الأسبوع الماضي.

هل يجب أن نقلق بشأن جدرى القرود؟

على الرغم من وجود حالة عدم يقين حول تفشي المرض وأسبابه، إلا أن الوضع يختلف كثيرًا عن جائحة كورونا المستمرة. جدري القرود موجود منذ أكثر من نصف قرن، مما يعطى الأطباء ومسؤولي الصحة العامة بداية قوية، لم تكن موجودة في حالة كوفيد-19. لا يوجد أيضًا أي دليل يشير إلى أن التفشي الحالي لجدري القردة ينتقل عبر الهواء وهو محرك ضخم للعدوى. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يعتقد أن تفشي جدري القرود “سيرتفع إلى مستوى القلق الذي كان موجودًا مع كوفيد” وأن الحجر الصحي ليس مرجحًا.

هل هناك لقاح ضد جدري القرود؟

لقاح الجدري فعال للغاية في منع انتقال مرض جدري القرود، بحسب منظمة الصحة العالمية التي أكدت أنّ “لقاح الجدري يقي بنسبة 80 بالمئة من الإصابة بجدري القرود.” لكن لا يوجد حتى الآن لقاح خاص بجدري القرود تم توفيره بكميات تجارية. وقد تحتاج المخزونات المتوفرة للقاح الجدري إلى التحديث. وبحسب روزاموند لويس، رئيسة أمانة مكافحة الجدري بمنظمة الصحة العالمية، فإن الفيروسات في هذه المجموعة “تميل إلى عدم التحور وتنحو إلى الاستقرار إلى حد ما.”