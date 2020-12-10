ما الذي نفكر به عندما ننظر إلى البحر؟

لطالما اعتبرت التصوير الفوتوغرافي على أنه محيط من الاحتمالات أو ocean of possibilities، وهو الأمر الذي يثير إعجابي في العديد من الجوانب. عندما اكتشفت التصوير الفوتوغرافي الوثائقي، دخلت في هذا العالم الثري والممتع، وعرفت أن هذه هي الطريقة التي أردت أن استخدمها لسرد ​​القصص.

العلاقة بيننا نحن البشر والطبيعة هي من موضوعاتي المفضلة. أردت من خلال عملي التقاط تلك اللحظات الفريدة حيث يضيع الناس في أفكارهم الخاصة ويتناسون محيطهم. هناك شيء شاعري جدًا في ذلك- شاعرية خاصة حاولت التركيز عليها من خلال العمل على نوع محدد جدًا من التفاصيل، التي تبدو متماثلة بما يكفي لإرضاء العين، ولكن عند التمعن فيها عن قرب ستظهر تلك التفاصيل الصغيرة التي تزعج أو تعكر صفو هذه التماثلية.

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قد يبدو الصيف بعيداً الآن، ولكن زيارة البحر لا ترتبط بموسم واحد، لا يتوقف الناس عن الذهاب للبحر، سواء للسباحة والاستماع بالشمس أو فقط للتأمل والتفكير. في هذا المشروع بعنوان “لمحة من اللون الأزرق” Glance of the blue الذي تم تصويره في شاطئ رفراف، بنزرت في تونس، أحاول التركيز على التفاصيل الخاصة بالبحر. لطالما كنت مفتونًاً بساحل البحر الأبيض المتوسط. الشاطئ دائمًا ما يكون مليئاً بالزوار، بغض النظر عن الموسم.

عندما أرى الناس وهم يشاهدون الأمواج وهي تتحطم تحت أقدامهم، وهم غارقون في أفكارهم، أبدأ فورًا بالتساؤل عن الذي يشغل بالهم. هل يا ترى البحر الأبيض المتوسط جانب متأصل في كيانهم؟ هل هذا المسطح المائي هو مجرد امتداد لهم، ولنا كبشر. هل يبحثون عن مخرج، عن مهرب؟ أراهم يحدقون في بحر واسع لا نهاية له، ويبدو بقية العالم وكأنه يقف على الجانب الآخر. البحر الأبيض المتوسط مذهل بنفس القدر كما هو محير – حاجز يفصل بين أحلام زوار البحر ومن ثم يعود ليربطهم بها.

أحب التصوير بكل أشكاله، ولكن التصوير الفوتوغرافي سمح لي بإجراء عملية التجربة والخطأ وفهم كيفية العثور على الجمال في اللقطات التي يفترض أنها فاشلة. في التصوير الفوتوغرافي الوثائقي، يمكننا أن نضيع في عدد لا نهائي من التفاصيل ونخلق قصصنا الخاصة ونتساءل عن الأخرى. لقد ساعدني التصوير بالفيلم على استكشاف جميع القيود وتحويلها كأداة للتعلم والجمال، تشبه مثلاً أن يقوم دي جي بفعل ذلك باستخدام الفينيل مثلاً لتسجيل الموسيقى مما يخلق موسيقى فريدة. ينطبق الأمر ذاته على التصوير وعلى نقل كل تلك التفاصيل كما هي إلى عين المشاهد.