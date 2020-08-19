ما هي الكمامة التي يجب علي استخدامها للحماية من فيروس كورونا؟

في السابق، كانت خوارزمية انستغرام تضع لي اعلانات لمنتجات البشرة والماكياج. هذه الأيام – باستثناء الماسكارا الباهظة الثمن – غالبًا ما تكون الإعلانات متعلقة بالكمامات. في مارس وأبريل كان من الصعب الحصول على الكمامات، حيث ارتفع الطلب عليها حيث أن عمليات الشحن والتصنيع تعرضت لضربة قوية بسبب الإغلاق. ولكن بعد أشهر، استقرت الأمور وبدأت الشركات ومختلف العلامات التجارية من Gap إلى Underarmour إلى Playboy بتصنيع الكمامات بأشكال وأقمشة وألوان مختلفة. بعض الكمامات أكثر راحة (ولنكن صادقين، أكثر أناقة) من الأقنعة الأخرى، لذلك أفهم تمامًا أن هناك الكثيرين ممن يرغبون في معرفة أي نوع من الأقنعة يقوم في الواقع بحمايتنا أكثر من غيره.

N95s: الكمامة “الأفضل” ولكن لا ضرورة لاستخدامها من قبل عامة الناس في الوقت الحالي

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عندما يتعلق الأمر بمعدات الحماية الشخصية المعتمدة، تقول مونيكا غاندي، أخصائية الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو لـ VICE : “أن أقنعة N95 تقوم بالفعل بتنقية وترشيح حوالي 90 إلى 95٪ من الجزيئات الفيروسية.” لكنها لا تعتقد هي والباحثين الآخرين أن تزويد كل شخص بكمامة N95 هو الحل الصحيح (حتى لو كان متاحًا على نطاق واسع للعاملين في مجال الرعاية الصحية). وقالت غاندي “إنها كمامة غير مريحة. لقد تم تخصيصها للاستخدام على المدى القصير. يمكن أن تسبب كدمات وتجعل التنفس صعبًا، حتى المهنيين الطبيين في المستشفيات لا يرتدونها طوال الوقت.”

ويشير درو أدلر، رئيس الأبحاث والمؤسس المشارك لـ NYC COVID Connect، وهي مجموعة من أعضاء طلاب الطب وطلاب الدراسات العليا الذين تشكلوا بعد أن لاحظ الأفراد نقص الموارد المركزية في ذروة الوباء: “أن الأمر يعتمد على المستشفى، ولكن بشكل عام ما لم تكن تتعامل مع حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس، فليس عليك استخدام أقنعة N95. أعتقد أن معظم الأطباء يوافقون على أن استخدام أقنعة N95 من قبل عامة الناس هو مبالغ فيه.”

أقنعة جراحية للاستخدام مرة واحدة: جيدة جدًا – وهي متوفرة على نطاق واسع

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يقول أدلر إنه بعد أخذ جميع العوامل في الاعتبار، ربما تكون الأقنعة الجراحية surgical masks هي الأفضل حاليًا. وهي متوفرة في الأسواق. وتقول غاندي إن الأقنعة الجراحية تقوم بتنقية وترشيح ما يصل إلى 80 أو 85٪ من الجسيمات الفيروسية. يرتدي أدلر قناعًا جراحيًا في معظم الأوقات، وقالت غاندي إنها ترتدي قناعًا جراحيًا في العمل وقناعًا بسيطًا من القماش عندما تكون في الخارج.

أقنعة قماشية بثلاث طبقات: جيدة جدًا (طالما أنك ترتديها بشكل صحيح)

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تقول غاندي إنها تعتقد أن هذه الكمامات Three-ply cloth masks يمكن أن تكون جيدة تمامًا مثل الأقنعة الجراحية. الشيء الأساسي هو أنها يجب أن تكون مريحة، وملائمة للأنف والأذنين، وأن نبقي عليها على الوجه. وأشار أدلر إلى دراسة حديثة في جامعة ستانفورد وجدت أن هذا الكمامات توفر الحماية.

وقال آدلر: “باستخدام هذه المعلومات، خرجت منظمة الصحة العالمية بهذه النصيحة بأن أفضل الكمامات يجب أن تحتوي على ثلاث طبقات على الأقل. يجب أن يكون هناك مكونً داخلي لامتصاص الماء مثل القطن الناعم – كي يمتص الرطوبة والجزيئات التي تتنفسها. من الخارج، أنت تريد مكونًا كارهًا للماء مثل البولي بروبلين – وهو شيء يمنع الرطوبة من الدخول إلى القناع. ويؤكد أدلر إنه من الثابت أنه بمجرد أن تصبح الأقنعة مبللة، تقل قدرتها على التنقية بشكل حاد.

ويضيف: “إذن لديك الخارج الذي هو كاره للماء، والداخل محب للماء، ثم طبقة أخرى في المنتصف يمكن أن تكون أيًا من الاثنين، والتي تضيف طبقة أخرى من الحماية. هذا كل ما تحتاجه. نحن نعلم أنه كلما زادت طبقات الحماية لديك، كلما زادت سعة التنقية والترشيح التي تتمتع بها الكمامة.”

أقنعة قماشية مكونة من أربع طبقات أو أكثر: توخ الحذر

يقول أدلر: نعم، كلما زادت عدد طبقات القناع، زادت الحماية التي يوفرها. ولكن هناك سببًا يدعو العلماء إلى التوصية بثلاث طبقات: “قد تحصل على المزيد من الحماية، ولكنك أيضًا تضحي بقدرتك على التنفس.”

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الأدلة على أن الطبقات الثلاث كثيرة، يشير آدلر إن العديد من زملائه في مؤسسة NYC COVID Connect يرتدون أقنعة من ثلاث طبقات.

أي قناع به صمام زفير: لا يوقف فعليًا انتشار الفيروس

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إذا كنت تبحث فقط عن حماية نفسك، فإن صمام الزفير جيد، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC: “قناع التنفس N95 المزود بصمام الزفير يوفر نفس مستوى الحماية لمرتديه مثل ذلك القناع الذي لا يحتوي على صمام.” هذه الكمامة هي أسهل في التنفس، وأكثر روعة. لكن صمام الزفير قد يسمح لـ “هواء الزفير غير المرشح بالهروب” أو بعبارة أخرى: قد يحميك، لكنه لن يحمي من حولك. إذا كنت تستخدم قناعًا به صمام زفير -بما في ذلك قناع N95 – يقول مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن عليك أن تغطيته بقناع وجه آخر.

منديل أو وشاح فضفاض: كلا

قد يبدو هذا جيدًا ظاهريا – إنه قماش، إنه أمام وجهك، إنه في الأساس قناع، أليس كذلك؟ ليس بالضبط. أولاً، الألياف منسوجة بشكل فضفاض لا توفر الفعالية المطلوبة. من ناحية أخرى، يشير أدلر إلى أن الوشاح الفضفاض حول وجهك لا يقوم سوى بالقليل جدًا من الحماية. وأوضح: “إذا لم يكن هناك كمامة محكمة الإغلاق حول وجهك، فإن الهواء سيتدفق للخارج.”

في مقال واشنطن بوست نقلاً عن دراسة نُشرت يوم الجمعة في مجلة Science Advances، “وجد الباحثون أن ارتداء غطاء الرقبة والفم قد يكون أسوأ من عدم ارتداء كمامة على الإطلاق.” كما أشارت سوزان ماثيوز في مجلة Slate، إلى الدراسة التي أجرتها جامعة ديوك Duke وقالت: “لم تكن بأي حال من الأحوال دراسة شاملة تتيح لنا التوصل إلى استنتاجات حول أغطية الرقبة والفم – إنها دراسة حدثت بالصدفة لاستخدام غطاء الرقبة والفم في سياق طرح منهجية يمكن لأشخاص آخرين استخدامها في إجراء تجارب حقيقية من شأنها التوصل إلى استنتاجات حول أغطية الرقبة والفم. نعم، من المحتمل أن يكون القناع الملتصق بوجهك أفضل. لكنك لست بحاجة إلى هذه الدراسة لتخبرك بذلك.”

قناع يتدلى حول رقبتك أو ذراعك أو لا يغطي أنفك معظم الوقت: قطعا لا

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إذا كانت المناديل والأوشحة لا تفي بالغرض، إذن فالكمامة التي تتدلى من أذنك أو حول رقبتك، أو فوق ذقنك ولكن ليس على فمك، أو فوق فمك ولكن تحت أنفك بالتأكيد غير مفيدة. أنت بحاجة إلى قناع لا تقلبه أو تزيله طوال الوقت لأنه مثير للحكة أو مزعج (أو قبيح) من أجل تحقيق هذه الغاية.

القناع الذي يناسبك وتشعر بالراحة فيه: رائع

تقول غاندي: “أفضل كمامة هي الكمامة التي ترتاح بها.” وتضيف: “نحن نقلب الموازين في عام 2020 لنطلب من الجميع إخفاء وجوههم بكمامات.. إنه تغيير صادم، ونحن لسنا معتادين عليه، والمهم هو: ارتد ما هو مريح لك. اجعل الكمامة جميلة، أضف عليها لمسات براقة ومتألقة … افعل ما يلزم لزيادة الالتزام بها، ولا تقلق كثيرًا بشأن المرشحات، ونوع الأقمشة. هذا هو السبب في أن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها عندما وضع إرشاداته الأولية في 3 أبريل، أوصى بأغطية وجه بسيطة من القماش، كل الدول التي فرضت لبس الكمامة استطاعت السيطرة على هذا الوباء لحد ما. المشكلة هي أن الجميع لا يفعل ذلك. علينا أن نجعل وضع الكمامة أمرًا روتينيًا.”