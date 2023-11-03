متظاهرون مؤيدون لفلسطين يطلقون الفئران داخل 3 مطاعم ماكدونالدز في إنجلترا

ظهر هذا المقال بالأصل على VICE.

امتلأت عدد من مطاعم ماكدونالدز في المملكة المتحدة بعشرات الفئران الحية، التي أطلقها نشطاء مؤيدون للفلسطينيين اتهموا عملاق الوجبات السريعة بدعم إسرائيل.

ظهر في الحادث الأخير مجموعة من الرجال الملثمين يدخلون مطعم ماكدونالدز في برمنغهام بإنجلترا وهم يهتفون “فلسطين حرة” ويلقون صندوقًا من الفئران على الأرض بالقرب من الطاولة، حسبما أظهرت مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت هذه هي الحادثة الثالثة التي يتم فيها إطلاق الفئران في محلات ماكدونالدز في المملكة المتحدة مؤخرًا.

ويُظهر مقطع فيديو آخر عشرات الفئران المطلية باللون الأحمر والأخضر والأبيض – ألوان العلم الفلسطيني – وهي تُلقى بداخل مدخل مزدحم لمطعم في موقع آخر في برمنغهام.

ويمكن سماع شاب من الزبائن وهو يقول في الفيديو: “هذا عدد كبير من الفئران.” ويقول آخر “يا للهول. أنظر إلى هذا! لقد ألقوا بها للتو في ماكدونالدز.. كل هذه الفئران.”

“المقاطعة المستهدفة موجهة للثلاثة الكبار.. ابدأ بمقاطعة هذه العلامات التجارية المتورطة بشكل مباشر في دعم النظام العنصري الإسرائيلي.” جاءت هذه الجملة في أحدث مقطع فيديو في إشارة إلى مزاعم دعم ماكدونالدز وستاربكس وكنتاكي لإسرائيل. ويبدو أن الناشر الأصلي قد تمت إزالته من جانب تيك توك.

ويُظهر مقطع فيديو جديد من مستخدم آخر أيضًا مجموعة من الرجال الملثمين والمقنعين وهم يحطمون نوافذ أحد مواقع ستاربكس في المملكة المتحدة.

وتأتي هذه الواقعة المثيرة للجدل بعد أن نشر أحد فروع ماكدونالدز في إسرائيل على ما يبدو تأييدًا لقوات الدفاع الإسرائيلية على إنستغرام، قائلًا إنهم سيتبرعون بالطعام مجانًا لـ “جميع أولئك الذين يشاركون في الدفاع عن الدولة والمستشفيات والمناطق المحيطة بها.”

وقد أدى هذا إلى إطلاق سلسلة من التصريحات المضادة من شركات مستقلة أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، بالإضافة إلى بيان شديد اللهجة من شركة ماكدونالدز.

وقالت الشركة إن ماكدونالدز “تشعر بالتخوف من المعلومات المضللة والتقارير غير الدقيقة فيما يتعلق بموقفنا ردا على الصراع في الشرق الأوسط.”

وأضافت:”لا تقوم شركة ماكدونالدز بتمويل أو دعم أي حكومات متورطة في هذا الصراع، وأي إجراءات من جانب شركائنا من أصحاب التراخيص في الأعمال التجارية التنموية تم اتخاذها بشكل مستقل دون تأييد من ماكدونالدز أو موافقتها.”

ونشرت سلاسل ماكدونالدز في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا بياناتها الخاصة، قائلة إنها مستقلة عن تلك الفروع المتواجدة في إسرائيل. وفي لبنان، نشرت وسائل الإعلام المحلية صورًا للجيش اللبناني المتمركز خارج محلات ماكدونالدز هناك، لحث السكان على عدم مهاجمتهم لأنه لا علاقة لهم بفروع المطعم في إسرائيل.

وفي ماليزيا، أصدر أصحاب فروع محلات ماكدونالدز بيانًا جاء فيه: “من المهم توضيح أن الإجراءات المشار إليها هي إجراءات خاصة بسوق مستقلة ولا تعكس قيم أو ممارسات ماكدونالدز ماليزيا.”

وأضافوا أنهم سيجمعون الأموال من أجل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. وقد أدانت ماكدونالدز تصرفات المتظاهرين، وقالت إن متاجرها المتضررة قد تم تعقيمها ومعاينتها من قبل شركات خدمات مكافحة الآفات، مع استعادة الخدمة. ووصفت الشرطة المحلية إطلاق الفئران بأنه “جريمة إزعاج عام”، وقالت إنها تحقق في هذه الحوادث.