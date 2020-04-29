مستشفيات أميركية تجري اختبارات لحقن الرجال بهرمونات أنثوية لمكافحة فيروس كورونا

اللي بيقتل شعبه خاين – هذه المرة من لبنان

أطلق اللبنانيون هاشتاغ “#اللي_بيقتل_شعبه_خاين” على تويتر كردّ على مقتل الشاب، فواز فؤاد السمان، الذين اعتبروه شهيدا لثورة “17 تشرين” مشيرين إلى غضبهم من الأداء الإعلامي الذي ينقل الاحتجاجات. وتوفي السمان يوم الثلاثاء، إثر إصابته برصاص حي أطلقه الجيش اللبناني في طرابلس خلال مظاهرات ضد ارتفاع الأسعار والوضع الاقتصادي الصعب. وقد انطلق شعار “يلي بيقتل شعبو خاين والشعب” في البداية خلال الثورة السورية. وﺗﺸﺘﻌﻞ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ بعد تسجيل الليرة اللبنانية مزيدا من الهبوط أمام الدولار ما تسبب في زيادة غلاء السلع الأساسية

وفاة الممثل الهندي عرفان خان

توفي الممثل الهندي عرفان خان، 53 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.‭ ‬ وكان خان من أوائل نجوم السينما الهندية كما أنه شارك في عدد من الأفلام في هوليوود مثل The Life of Pi وSlumdog Millionaire الذي حاز جائزة أوسكار أفضل فيلم وغيرهم.

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مستشفيات أميركية تختبر حقن الرجال بهرمونات أنثوية

أثبتت الدراسات في مختلف دول العالم، أن معدل الإصابة بفيروس كورونا بين النساء أقل بنحو النصف من معدل الإصابة بين الرجال، كما أن النساء أقل عرضة للوفاة. وتجري بعض المستشفيات في أميركا اختبارات لهذه النظرية، تتمحور حول حقن الرجال باثنين من الهرمونات الجنسية الأنثوية وهما الأستروجين والبروجسترون لفترة محدودة، ودراسة تأثير هذه الهرمونات في تعزيز الجهاز المناعي عند الرجال ومساعدتهم في تخفيف شدة المرض. وفي فبراير، قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين إن معدل الوفيات بين الرجال المصابين بالفيروس التاجي أعلى بنسبة 65% منه بين النساء.

إيقاف إعلان ميس حمدان للملابس الداخلية في مصر

بعد موجة انتقادات في مصر، قررت شركة قطونيل حذف إعلان الفنانة ميس حمدان للملابس الداخلية الرجالية والتي تقول فيها الممثلة ميس حمدان “فنلاته..عضلاته..بوكسراته.” وقالت فاطمة عبدالسلام، وهي مدوّنة مصرية، لبي بي سي أن سبب انزعاجِ كثيرين من هذا الإعلان، وتدخلِ نواب وجمعية حماية المستهلك لمنعه، “هو أن المرأة هذه المرة هي من عبرت عن إعجابها بجسد الرجل، في حين أن عكس ذلك هو ما أصبح مألوفًا لدى غالبية أفراد المجتمع.”

البنتاغون ينشر فيديوهات لأجسام طائرة مجهولة

نشرت وزارة الدفاع الأميركية رسميًا ثلاثة مقاطع فيديو قصيرة التقطها طيارون تابعون للقوات البحرية وتم تداولها لسنوات، تظهر تفاعلات مع”ظواهر جوية غير محددة.” وتظهر في الفيديوهات ما يبدو أنها أجسام طائرة مجهولة تتحرك بسرعة صورتها كاميرات تستخدم الأشعة تحت الحمراء. ويرصد أحدها حادثة تعود إلى عام 2004، فيما صور الآخران في يناير 2015. ويسمع في الفيديو صوت جندي يقول بأن الجسم الطائر قد يكون طائرة مسيرة.

أفلام من إصدار منصات البث ستنافس على جائزة الأوسكار

قال منظمو حفل توزيع جوائز الأوسكار إن الأفلام التي تم إصدارها وعرضت على منصات البث أو الفيديو بينما دور السينما مغلقة بسبب كورونا ستكون مؤهلة للمنافسة على جوائز الأوسكار العام المقبل. وأُعلن هذا التغيير المؤقت، الذي سيسري فقط على جوائز الأوسكار في العام المقبل، وسينقضي عند إعادة فتح دور السينما في جميع أنحاء البلاد، في بيان صادر عن أكاديمية فنون وعلوم السينما. وفي السابق، كان ينبغي عرض الأفلام في دار سينما في لوس أنجلوس لمدة سبعة أيام على الأقل لتكون مؤهلة للمنافسة على جوائز الأوسكار.