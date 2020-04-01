مستقبل الحج غير معروف هذا العام

طلب وزير الحج والعمرة السعودي محمد بن صالح بنتن من المسلمين حول العالم، انتظار ما ستسفر عنه تطورات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مستقبل الحج هذا العام غير معروف حتى الآن. ويحلّ موسم الحج لهذا العام في يوليو القادم. وكانت السعودية قد أوقفت العمرة والدخول والخروج من مكة المكرمة، التي يقع بها المسجد الحرام، وأقفت خطوط الطيران. وقد تعطلت شعائر فريضة الحج على مر التاريخ حوالي 40 مرة بسبب فقدان الأمن أو الخوف من الأوبئة أو صعوبة الطريق والغلاء الشديد. وبحسب بعض المواقع، فقد تعطل موسم الحج تعطل بعد اقتلاع الحجر الأسود من قبل القرامطة عام 930 ميلادي، وحملوه معهم إلى شرق الجزيرة العربية ليبقى في حوزتهم قرابة عشرين سنة. ويروي المؤرخون أن القرامطة منعوا الحج لأكثر من 10 سنوات، واعتبروه عادة جاهلية مثل عبادة الأوثان.

أخبار فيروس كورونا من حول العالم

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قالت وكالة الأدوية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي أن اللقاح لفيروس كورونا لن يكون جاهزاً قبل عام. وإضافت ن أنها “تقدّر أن يستغرق الأمر عاما واحدا على الأقل، قبل أن يصبح اللقاح ضد كوفيد-19 جاهزا لنيل الموافقة، ومتوافرا بكميات كافية للاستخدام على نطاق واسع، اعتماداً على المعلومات الحالية المتاحة، والخبرة السابقة لتطوير اللقاحات.

بعد تعرضها لانتقادات، قررت الحكومة اللبنانية السماح للمواطنين في الخارج بالعودة رغم إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، هدد بسحب الدعم من الحكومة إذا لم تتحرك لإعادة اللبنانيين بالخارج إلى الوطن. وأغلق مطار بيروت أمام الرحلات الجوية منذ أسبوعين للحد من انتشار الفيروس الذى أصاب حتى الآن 463 شخصًا وتسبب في 12 حالة وفاة. وأمرت الحكومة بفرض إجراءات العزل الشامل وحظر التجول ليلاً حتى 12 أبريل. وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد إنه سيتم فحص جميع العائدين قبل أن يركبوا الطائرات في رحلات العودة إلى لبنان. ويشار أن حوالي 20 ألف لبناني قد يرغبون في العودة، وفق حصيلة أولية من السفارات.

مستشفيات أمريكية تهدد عاملين يتحدثون عن نقص الأدوات الطبية بالفصل

في الولايات المتحدة، كشفت وكالة بلومبرغ أن عددًا من المستشفيات الأميركيةتهدد العاملين في المجال الصحي، الذين ينشرون أو يتحدثون عن ظروف عملهم، بالفصل. وقالت الوكالة إن بعض المستشفيات فصلت بالفعل عددا من الموظفين، لأنهم أجروا مقابلات تحدثوا فيها عن نقص المعدات منهم ممرضة في شيكاغو تم فصلها عن العمل بعد توجيهها رسالة إلكترونية لزملائها، تقول فيها إنها تريد أن ترتدي قناع وجه أكثر حماية أثناء العمل.

ويأتي ذلك في خضم حملة على مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، وانتشار هاشتاغ #GetMePPE، تطالب بتوفير أدوات الحماية للطواقم الطبية، التي تشتكي من نقص في كمامات الوجه والأقنعة والملابس الطبية. وقد وصل عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 4,000 مع إصابة 180,000 فيما يتوقع أن يرتفع عدد المصابين خلال الساعات القادمة.

“اغسل يديك كما لو أن حياتك كلها تتوقف على ذلك” تقول كيت وينسلت في إعلان دعائي شارك فيه أبطال فيلم Contagion أي “العدوى” لحث الناس على التباعد الاجتماعي وغسل أيديهم. وتم تصوير المقاطع بالتعاون مع الأكاديميين في جامعة كولومبيا. ومنذ تفشي فيروس كورونا، عاد الفيلم إلى الظهور حيث أنه يتحدث عن فيروس قاتل ينتشر بسرعة حول العالم.