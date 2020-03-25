​مسيرة ضد فيروس كورونا في مصر

تأجيل أولمبياد طوكيو

تم الإعلان عن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى 2021، وهو أول تأجيل في تاريخها الحديث البالغ 124 عامًا بسبب أزمة فيروس كورونا. ويشكل التأجيل انتكاسة قوية لليابان، التي استثمرت 12 مليار دولار في الاستعداد لاستضافة الحدث. وكان الضغط يزداد على اللجنة الأولمبية الدولية ورئيسها توماس باخ، وأبدت هيئات رياضية وبعض الرياضيين غضبهم من استغراق كل هذا الوقت في اتخاذ قرار بدا حتميًا.

وفاة سيدة بعد خلطها مواد تعقيم

لقيت ربة منزل مصرية مصرعها وأصيب زوجها وأبناؤها الثلاثة بحالة اختناق، عقب خلطها مواد كيماوية صنعتها يدوًيا لتعقيم المنزل بغرض الوقاية من فيروس كورونا المستجد. ولجأت السيدة إلى إنتاج معقمات شخصية منزلية لكن الخلطة التي صنعتها بنفسها أنتجت غازا سامًا تسبب في الحادث.

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إلقاء فلسطيني بالشارع للاشتباه بإصابته بالفيروس

أظهر مقطع فيديو وثقه نشطاء فلسطينيون، تعامل قوات الاحتلال الإسرائيلي بطريقة عنصرية وغير إنسانية بعد قيامها بإلقاء أحد العمال الفلسطينيين قرب أحد الحواجز الإسرائيلية “للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا. وظل الشاب الذي كان مريضًا ومتعبًا، ملقى على الأرض ما يزيد عن 3 ساعات، حتى وصول طواقم الإسعاف والطب الوبائي للمكان ونقله للمستشفى. وتبين لاحقاً أن العامل غير مصاب.

مسيرة ضد الكورونا في مصر

فيديو اليوم يأتي من الإسكندرية في مصر، حيث تداول كثيرون فيديو لـ مسيرة “ضد الكورونا ولـ”الابتهال بالدعاء إلى الله” لمنع تفشي الوباء. وردد المشاركون في المسيرة، التي طافت عدداً من شوارع الإسكندرية هتاف “الله أكبر” وأحرقوا علماً يرمز إلى فيروس كورونا. فيما وصف البعض الكسيرة بأنها “ثورة كورونية” وقرر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إعلا حظر تجوّل ليلي، وتعليقاً لحركة النقل العامة ووسائل المواصلات من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي. فيما قالت وزارة الداخلية إنها ضبطت المشاركين في المسيرة، و”ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم”. ووصل عدد المصابين في مصر بفيروس كورونا 366، توفى منهم 19.

فيروس “هانتا” لا ينتقل بين البشر

تداولت عدد من وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بظهور فيروس جديد في الصين يسمى “هانتا فيروس” وقد أدى إلى وفاة شخص وإصابة 32 آخرين. إلا أن خبراء الصحة أكدوا أن هذه الأخبار غير صحيحة، وأن الفيروس ليس جديداً، وأنه نادراً ما ينتقل بين البشر، على عكس فيروس كوفيد-19 الذي يتفشى بسرعة كبيرة. وقالت الدكتورة السويدية سمية الشيخ في تغريدة على تويتر إن الفيروس قديم ويعود ظهوره لأول مرة في الحرب الأميركية الكورية في عام 1950، وينتشر بين الفئران ولا ينتقل إلا عند ملامسة الفئران المصابة، ونادراً ما ينتقل من شخص لآخر.