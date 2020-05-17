مؤثرات الـ تيك توك يتعرضن للسجن في مصر

مطالبة بانهاء الحصار غي غزة

وجّه 250 فنانًا حول العالم دعوة لرفع الحصار على قطاع غزّة والذي يفرضه الاحتلال الإسرائيليّ منذ العام 2007، خصوصًا في ظل أزمة كوفيد-19 الراهنة لتجنب انتشار وباء “قد يكون مدمرًا في أكبر سجن مفتوح في العالم.” ومن الموقعين على هذا النداء الذي نشر على موقع “ليفت ذي سيجي” المخرج البريطاني كين لوتش، والممثل فيغو مورتنسن، والكاتبة الكندية نعومي كلاين وغيرهم. وكتب الموقعون أنه “قبل فترة طويلة من تهديد وباء كوفيد-19 العالمي بخنق النظام الصحي في قطاع غزة المتهالك أصلًا، توقعت الأمم المتحدة أن يكون العيش لا يطاق في القطاع الخاضع للحصار، في 2020. ومع الجائحة يواجه سكان غزة البالغ عددهم نحو المليونين وغالبيتهم من اللاجئين تهديدًا قاتلًا في أكبر سجن مفتوح في العالم”. ويخضع قطاع غزة لحصار إسرائيلي منذ 13 عامًا، شهد خلالها ثلاث حروب مدمرة.

ما رأيكم يتصريحات زوجة رئيس الحكومة نوّار دياب عن العمل في المنازل

تحت هاشتاغ حسان ضب مرتك والشغل مش عيب، انقسم المغردون في لبنان بين مؤيد ومعارض لتصريحات زوجة رئيس الحكومة نوّار دياب دعت خلالها للاستغناء عن العاملات الأجانب والبدء كنساء لبنانيات بالعمل في المنازل، على أن يتم وضع قانون حماية لهن مثل أي وظيفة أخرى. واعتبر البعض أن المشكلة ليست بالعمل، ولكن بفكرة أن لا يكون هناك وظائف للبنانيين من خريجي الجامعات، فيما أشار آخرون للذكورية التي يحملها هاشتاغ حسان ضب مرتك.

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وتبعا لأحدث إحصاء في نهاية عام 2019 بحسب وزارة العمل فإن مجموع العاملين الأجانب في لبنان والحاصلين على تصريح عمل هو 247،088 عاملا وعاملة. ويتراوح أجر العاملة المنزلية بين 200 و 500 دولار شهريًا، وتتعرض معظمهن لظروف عمل قاسية بسبب نظام الكفالة سيء الذكر. وتدرس شركات مكاتب الاستقدام حالياً إقفال مكاتبها بسبب الوضع الإقتصادي المتدهور في لبنان.

وتعاني لبنان حالياً من اجتباح لحشرات غريبة لمنازلهم في منطقة البقاع الشمالي وعرسال إضافة إلى مناطق عدة في عكار شمال لبنان. وقد أكد وزير الزراعة اللبناني عباس مرتضى أن “هذه الخنفساء غير ضارة بالإنسان ولا تشكل أي خطر عليه وبالتالي لا داعي للقلق وأنها مفيدة للبيئة.”

العثور على السفير الصيني لدى إسرائيل ميتا داخل منزله

تم العثور على السفير الصيني لدى اسرائيل متوفيًا في منزله في تل ابيب وقال المحققين أنهم لم يجدوا علامات عنف على جثة السفير، ما يرجح فرضية أن الوفاة نجمت عن نوبة قلبية. وكان السفير البالغ من العمر 58 عامًا وصل إلى إسرائيل لشغل منصبه في فبراير، وهو متزوج ولديه ولد واحد، وعائلته لم تكن معه حين حدوث ذلك.

القبض على مودة الأدهم في مصر

في مصر، أعلنت النيابة العامة المصرية عن قرار بالحبس على ذمة التحقيقات ضد مودة الأدهم، أحد مشاهير الـ ‘تيك توك” بتهمة “الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية” في المجتمع المصري، وذلك بعد قضيتين مشابهتين مؤخرا للفنانة سما المصري والطالبة حنين حسام. ويؤكد الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمنظمة هيومان رايتس ووتش، عمرو مجدي على خطورة تعميم مفهوم واحد عن القيم والأخلاق على المجتمع المصري ويضيف: “أن الاتهامات المطاطة، كهدم القيم الأسرية والفجور لا يمكن قياسها أو تعريفها، ولذا فالرسالة منها هي أنه إذا كنت مختلفاً عن تصورات القابعين على رأس السلطة عن القيم والأخلاق، فأنت لست آمناً من الملاحقة القانونية.” وتخضع مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لقيود شديدة، وقد حجبت السلطات نحو 600 موقع إلكتروني إخباري وسياسي وحقوقي.