مصرع فتاة دهسًا أثر محاولة سرقتها بالقوة

تسببت حادثة مقتل فتاة عشرينية في مصر بغضب كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لقيت مريم حتفها دهساً أسفل عجلات سيارة نقل جماعي “ميكروباص” إثر محاولة سرقتها بالقوة في حي المعادي جنوب العاصمة القاهرة.

وحسب الروايات المنشورة، فإن مريم، تعرضت للحادثة عقب مغادرتها مقر أحد البنوك، حيث تعمل، عندما حاول شابين انتزاع حقيبة المجني عليها منها ولكنها تشبث بها خلال تحرك السيارة، مما أخل بتوازنها وارتطم رأسها بالأرض ما أدى لوفاتها. وانتشرت تفاصيل الحادثة تحت هاشتاغ فتاة_المعادي مواقع التواصل في مصر، مع مطالبات بحماية سلامة النساء داخل وخارج المنزل.

Videos by VICE

وكانت روايات سابقة أشارت بأن مريم، تعرضت للتحرش من قبل المتهمين بقتلها، غير أن بيانات النيابة العامة وشهادة الشهود لم تفد بأنها تعرضت للتحرش.