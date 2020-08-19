مصر تقر تعديلًا قانونيًا يضمن سرية بيانات ضحايا الجرائم الجنسية

وافق البرلمان المصري بشكل نهائي على تعديل قانوني يضمن سرية بيانات ضحايا جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بهدف تشجيع النساء اللاتي تخشى الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم بسبب الخوف من الوصمة المجتمعية. وكانت الحكومة اقترحت التعديل بعد جدل مجتمعي بشأن الجرائم الجنسية أثارته حملة على وسائل التواصل الاجتماعي أدت للقبض على شخص مشتبه في ارتكابه سلسلة من الاعتداءات.

وأضيفت مادة لقانون الإجراءات الجنائية تحظر على جهات التحقيق الافصاح عن بيانات المجني عليهن في أي من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش إلا لذوي الشأن وهم المتهمون ومحاموهم. ويبدأ العمل بالتعديل بعد توقيعه من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي الشهر الماضي وجه الادعاء العام للطالب الجامعي أحمد بسام زكي تهمة هتك عرض ثلاث نساء على الأقل.

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عليكم بالعسل

نصائح جدتك حول العسل كحل سحري عند إصابتك بالتهاب الحلق، تبين أنها صحيحة تمامًا، فقد قال باحثون إن العسل يعد أفضل من العلاجات الطبية التقليدية لمشكلات صحية منها السعال وانسداد الأنف والتهاب الحلق. وأوضح علماء من جامعة اكسفود أنه يمكن للأطباء أن يوصوا بالعسل باعتباره بديلاً مناسًبا لاستخدام المضادات الحيوية التي توصف غالبًا. وأكد الباحثون أن “العسل يعتبر أكثر فعالية وأقل ضررًا من بدائل العلاج المعتادة ويتجنب التسبب في ضرر من خلال مقاومة مضادات الميكروبات.”

وأشار تحليل معطيات الدراسات، بحسب صحيفة “الغارديان” إلى أن العسل كان أكثر فعالية من العلاجات المعتادة بالنظر إلى تحسين الأعراض، وخاصة تواتر وشدة السعال، كما أظهرت دراستان أن الأعراض استمرت يومًا إلى يومين أقل بين أولئك الذين عولجوا بالعسل.

عمرو دياب يعود للتمثيل

أعلنت نتفليكس أنها ستتعاون مع المغني المصريّ، عمرو دياب، لإنتاج عمل دراميّ جديد يعود به إلى الشاشة الصغيرة “بعد غياب 27 عاما منذ فيلم “ضحك ولعب وجد وحب.” ولم تكشف الشركة عن طبيعة العمل أو تفاصيله كما لم تحدد الموعد المقرر لتصويره أو عرضه. وقدم دياب البالغ 58 عامًا خلال مشواره عددا قليلا من الأفلام السينمائية منها “السجينتان” و”العفاريت” و”آيس كريم في جليم”.

وسيتم طرح أول عمل درامي مصري على المنصة في خريف هذا العام وهو مسلسل (ما وراء الطبيعة) بطولة أحمد أمين ومن إخراج عمرو سلامة والمأخوذ عن سلسلة روايات بالاسم ذاته للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.