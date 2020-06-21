معدات الوقاية في القطاع الصحي مصممة للرجال ولا تناسب النساء

الصحة العالمية تحذر من دخول “مرحلة خطيرة”

حذرت منظمة الصحة العالمية حذرت من أن العالم يدخل في “مرحلة خطيرة” مع قيام الدول برفع إجراءات الحجر الصحي. وأودى فيروس كورونا بحياة ما لا يقل عن نحو 456 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي، فيما سجل العالم أكثر من 8.5 مليون إصابة في 196 بلدا منذ بدء تفشّي الوباء. وتخطّت البرازيل الجمعة عتبة المليون إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا، فيما وصل عدد الإصابات إلى مليونين في الولايات المتحدة. وحذّر المدير العام لمنظّمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس من أنّ “الفيروس يواصل الانتشار سريعًا، ويبقى مميتًا، وأغلب الناس عرضة له.”

وتعتزم السعوديّة اعتبارا من اليوم الأحد إعادة فتح مساجد مكّة، بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر بسبب الفيروس، وقد تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في السعودية 150 ألفا يوم الجمعة بعد زيادة في حالات الإصابة الجديدة خلال الأيام العشرة الماضية. كما أعلن المغرب ليل الجمعة توسيع إجراءات تخفيف الحجر الصحّي ابتداء من 24 يونيو. في فلسطين، تقرر إغلاق بعض المناطق في الضفة الغربية بعد ظهور عشرات الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وفي مصر، تم تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 وفاة يوم السبت، مقابل 1774 إصابة و79 وفاة يوم الجمعة.



معدات الوقاية مصممة للرجال ولا تناسب النساء

أشار تقرير على بي بي سي إلى القلق المتزايد في أنحاء العالم لأن معدات الوقاية للعاملين في الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا ليست ملائمة تمامًا للنساء. ويقول العاملين في القطاع الصحي إنه حتى أصغر القياسات تبقى كبيرة بالنسبة لبعض النساء، علما بأن النساء يشكلن 70 في المئة من العاملين في هذا القطاع على مستوى العالم.

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وقالت هيلين فيدلر، عضو اللجنة الاستشارية لاتحاد الأطباء في رابطة الأطباء البريطانية أن “سبب هذه المشكلة أن المعدات صممت لرجال أوروبيين وأمريكيين بالدرجة الأولى،” مضيفة بأن 57٪ من العاملات في القطاع الصحي إن معدات الوقاية الطبية “الغير ملائمة” تعيق عملهن، وتعرضهن للخطر، حيث يمكن للملابس الفضفاضة أن تعلق بالمعدات المتحركة ويمكن للأحذية غير الملائمة أن تؤدي للانزلاق.



كما تحدثت المؤلفة كارولاين كريادو بيريز في كتابها “نساء غير مرئيات” عن هذه المشكلة، وأشارت إلى أن بيانات النساء لا يتم جمعها لذلك لا يتم تصميم معدات أو ملابس مناسبة لهن وتضيف: “لنأخذ مثلا السترة الواقية من الآلات الحادة والقاطعة، لا يتم أخذ أثداء النساء بعين الاعتبار عند تصميمها، مما يجعل النساء عرضة للإصابة، هذا يعني أن الستر الواقية من الجروح لا تحمي النساء.”

وتزداد المطالب بتوفير معدات واقية للنساء في جميع القطاعات. وكانت “ناسا” قد ألغت أول رحلة فضئية مصممة بطاقم كامل من النساء عام 2019 ، بسبب عدم توفر أطقم فضائية بالمقاسات المناسبة لنساء.