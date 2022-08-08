مقابلة مع “أفضل” فنان بورتريه في العالم

في بعض الأحيان، يمكن أن يكون انستغرام مكانًا سحريًا للاسكتشاف.

إذا كنت تتابع الأشخاص المناسبين، فيمكن أن تأخذك IG Stories إلى أغرب زوايا الإنترنت، وهناك قد تجد البهجة والرعب والمكائد… على أية حال، منذ فترة صادفت صفحة متخصصة بالبوتريهات الغريبة، وبعد إجراء مزيد من التدقيق، أصبح من الواضح أن الحقيقة كانت أكثر متعة، لقد وجدت أيضًا حسابي المفضل الجديد على انستغرام، وأعتقد أنني وجدت أفضل فنان بورتريه في العالم؛ إنها صفحة portraits246.

Videos by VICE

في محاولة حثيثة للتعرف على الشخص الذي يقف وراء هذا الحساب الغامض، تواصلت معه. ما يلي هو محادثتنا، التي أجريت عبر البريد الإلكتروني للحفاظ على سرية هويته.

حرق للأحداث: ما زلت لم اقترب من معرفة هوية هذا الفنان.

VICE: من أنت؟

مجرد شخص يرسم بورتريهات.

لماذا اخترت أن تكون مجهول الهوية؟

سؤال رائع. أعتقد أنني أريد أن تكون صفحتي معنية بعرض أعمالي الفنية فقط.

كيف تبدو حياتك بعيداً عن الإنترنت؟

مملة جداً.

وكيف هو شكل حياتك أون لاين؟

Fun.

لماذا ترسم لوحات المشاهير؟ وماذا يعني ذلك لك؟

إنها لا تعني لي الكثير حقًا، لكن يبدو أنها تعني الكثير بالنسبة لعدد كبير من الناس. أنا فقط أحب رسم البورتريهات، وموضوع المشاهير يسمح لي نوعًا ما بالرسم بأسلوبي والوصول إلى الكثير من الناس.

من هو نجمك المفضل، ولماذا؟

كلهم. ربما كل من كانوا في ذلك الفيديو يغنون أغنية ” Imagine all the Peopl” (أغنية بوب ديلان). أحب كل المشاهير لأنهم مهمون جدًا ولأنني أتعلم المزيد عن الـ NFTs من خلالهم.

ما هي لوحتك المفضلة، وما الذي ألهمك لرسمها؟

ربما، هاري ستايلز. على الرغم من أنني لا أعرف بصدق أي شيء عن الرجل سوى أنه دهس شخصًا بسيارته وأنه يرتدي الفساتين. عادة ما يأتي مصدر إلهامي بعد نوبة هلع مستحثة ذاتيًا.

لماذا تعتقد أن الناس يحبون لوحاتك الفنية كثيرًا؟

أعتقد أن الناس يُقدرون الأشياء المختلفة دون وعي، لأن معظم الفن في وسائل التواصل الاجتماعي عبارة عن رسومات ملونة بالقلم الرصاص واقعية للغاية لـ Iron Man.



كيف يساعدك انستغرام في فنك؟

إنه المكان الوحيد حيث يمكن للناس أن يجدوا نوعًا من القيمة في فني. ربما يظن عالم الفن التقليدي (نمط المعارض الفنية) أنه في مرتبة أسفل منهم لأنني لا أتحدث بعبارات عرقية صوفية نخبوية ميتافيزيقية لوصف لوحاتي.

متى بدأت برسم البورتريهات ولماذا؟

لقد بدأت Portraits246 في عام 2019 لأنني أردت أن أجعل الناس يتحدثون ويتفاعلون مع الفن.

هل يمكنك أن تستفيض في هذا أكثر قليلاً؟

لقد كنت أصنع لوحات فنية وأرسم منذ أن كنت صغيراً. أبلغ من العمر الآن 26 عامًا ونصف. في السابق، رسمت حوالي تريليون لوحة لم تعني أي شيء لأي شخص، سوى نفسي. سمحت لي قوالب البورتريهات بصنع فن من شأنه أن يجعل الناس يتحدثون عنه ويعلقون عليه. أعني، يكاد يكون من المستحيل ألا تشعر بشيء عند النظر إلى وجه ما.

هل تعتقد أنك حققت ما أردت تحقيقه؟

أعتقد ذلك. أعتقد أنه يمكنني التمادي في ذلك بشكل أكثر من هذا بكثير. آمل أن يستمر الناس في البحث عن الأشياء التي خططت لها.



لماذا؟

في العام الماضي اتهمتني بعض الصحف الشعبية بالخيانة عندما رسمت لوحة “الملكة”. في المقام الأول، أنني لست إنجليزيًا (الحمد لله)، وثانيًا من الرائع أن لوحة فنية في هذا الوقت يمكن أن تسبب رد فعل كهذا. بعض الأشخاص على فيسبوك فقدوا صوابهم بسبب اللوحة بل أنهم تجادلوا حول ما إذا كان هذا في الواقع يمكن أن يكون فنًا حقا أم لا.

ما هو الجزء المفضل لديك في عملية صنع لوحاتك الفنية؟

ربما أولى لحظات الهوس تكون عندما أمسك الفرشاة.

كم من الوقت يستغرق إنتاج عمل واحد؟

يستغرق الأمر أسبوعًا واحدًا لإنهاء بورتريه واحد.

لماذا الفن مهم؟

لا أعرف ما إذا كان مهمًا، لكنه على الأقل يساعدني على التعايش.

هل تبيع فنك؟

نعم!!! (رجاء قوموا بشراء لوحاتي أريد شراء القرد ذو القبعة)

مكان العمل. الصور مقدمة من الفنان.

ويل سميث.