مقابلة مع سكيني قبل انطلاق مهرجان Wireless في أبوظبي

تمت إطلاق مهرجان “وايرلس” لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وهذا الحدث الفريد يعكس تطور وازدهار مشهد الموسيقى والثقافة في المنطقة. لذلك قررنا، استغلال فرصة حضور الرابر السعودي Skinny كأحد المؤدين في المهرجان لإجراء لقاء معه والتعرف على تفاصيل أدائه المرتقب في أبوظبي، بالإضافة إلى مناقشة دوره ومشاركته في فعاليات MDL Beast التي أقيمت في المملكة العربية السعودية في ديسمبر الماضي.

من خلال هذا اللقاء، كان بإمكاننا رصد نوعية الإلهام والإبداع الذي يجسده الرابر السعودي Skinny، الذي يتمتع بجذور سعودية وأمريكية. فبينما يعيش على تقاطع بين الثقافتين الشرقية والغربية، يعكف Skinny على تقديم عروض موسيقية تجمع بين تلك العوالم المختلفة.

Videos by VICE

وجد مغني الراب Skinny، نفسه بين الشرق والغرب، وفي السنوات الأخيرة، نجده يعود إلى الشرق الأوسط مع مهرجان Wireless Abu Dhabi ليكون أكبر أداء له حتى الآن في الامارات العربية المتحدة.

شاهد هنا: