ملك بلجيكا “يتأسف” عن الماضي الاستعماري بالكونغو الديمقراطية

عبر الملك للمرة الأولى في تاريخ بلجيكا عن “بالغ أسفه” لفترة الاستعمار البلجيكي لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي رسالة وجهت الثلاثاء إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال البلاد، كتب الملك فيليب “أود أن أعبر عن بالغ أسفي لجروح الماضي هذه التي يستعاد ألمها اليوم عبر التمييز الذي لا يزال حاضرا في مجتمعاتنا.” وقال الملك فيليب، الذي اعتلى العرش منذ 2013، إنه “في حقبة دولة الكونغو المستقلة (حين كانت ملكية خاصة للملك السابق ليوبولد الثاني) تم ارتكاب أعمال عنف وقسوة لا تزال تلقي بثقلها على ذاكرتنا الجماعية.”

وخلال الفترة ما بين 1885 و1908، أدت السياسة البلجيكية المعتمدة بالكونغو منذ عام 1885 خلال حكم الملك ليوبولد الثاني في وفاة حوالي 10-15 مليون كونغولي، إمِّا قُتلوا عمدًا أو أُجبروا على العمل حتى الموت تحت إمرة وسلطة المستعمرين، وكانت أيادي المزارعين وأطفالهم تُبتر وتقطع، حتى أن الصحف العالمية سميت الكونغو بأرض الأيادي المقطوعة.

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المتعافون من كوفيد-19 يواجهون خطر الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة

قال أطباء بارزون إنّ الأشخاص الذين عانوا بشدة من أعراض فيروس كورونا ونقلوا إلى مستشفيات، يحتاجون إلى الفحص لاحتمال معاناتهم من اضطراب ما بعد الصدمة. وقالت مجموعة العمل الخاصة بمتابعة الاستجابة لصدمة الإصابة بكوفيد-19، والتي تقودها كلية لندن الجامعية، بمشاركة خبراء من جنوب شرقي إنجلترا، إنّ الأشخاص الذين كانوا في العناية المركزة هم الأكثر عرضة لاضطراب ما بعد الصدمة وقد يعانون من الاكتئاب والقلق.

معدلات الجوع في سوريا وصلت مستويات قياسية

حذرت منظمات إنسانية دولية من أن معدلات الجوع في سوريا بلغت أرقاما قياسية، وقالت المنظمات الدولية في بيان مشترك، إنه بعد أكثر من تسع سنوات على النزاع، تراجعت حدة القتال لكن حالة الطوارئ الإنسانية لا تزال حادة. وأضاف البيان، الذي وقعت عليه منظمات عدة بينها المجلس النرويجي للاجئين و”أوكسفام” و”كير” و”ميرسي كوربس”: “أن هناك نحو 9,3 مليون سوري يذهبون إلى أسرتهم وهم جياع، وأكثر من مليونين آخرين معرضون لمصير مماثل.” وأشارت المنظمات إلى أن عدد السوريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي ارتفع بنسبة 42٪ منذ العام الماضي. واعتبرت المنظمات في بيان لها إنه ما لم يتم زيادة التمويل والقدرة على إيصال المساعدات الإنسانية “سيقترب الكثير من السوريين، بينهم اللاجئون في المنطقة، من حافة المجاعة.”

يوسف الشريف والدراما النظيفة

لا تزال التصريحات التي أدلى بها الفنان المصري، يوسف الشريف، حول موقفه من المشاهد الحميمية في المسلسلات والأفلام، تتصدر قوائم المواضيع الأكثر تداولا في مصر، فيما انقسم الفنانون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد وداعم. وكان الشريف قال في مقابلة أنه “يضع شروطا في عقود أعماله حرصًا على عدم تقديم مشاهد ساخنة.” واعتبر البعض أن تلك المشاهد جزء من جمالية الفن وتنقل الواقع. كما اعترض آخرون على استخدام عبارة “السينما أو الدراما النظيفة” والذي يحاول فرض مفهوم واحد للأخلاق. وفي أواخر التسعينات، طرأ تحول في تاريخ السينما المصرية، إذ فرض مصطلح “السينما النظيفة” والتي تخلو من أي قبل أو مشاهد حميمية وهو ما اعتبر انتقاصاً من حرية السينما وقدرتها على طرح المواضيع التي تمس الناس بدون رقابة ذاتية.