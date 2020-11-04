منافسة حادة وترامب يتهم بايدن بمحاولة “سرقة” الانتخابات

تشهد الانتخابات الرئاسية الأميركية منافسة حادة جدًا، حيث أتهم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الديموقراطيين ومنافسه جو بايدن بمحاولة “سرقة” الانتخابات، لكن بدون تقديم أي دليل ملموس على ذلك فيما يتواصل فرز الأصوات.

وتوقع ترامب أن يحقق “فوزًا كبيرًا” في الانتخابات الرئاسية، وكتب في تغريدة على تويتر “نحن متقدمون وبفارق كبير، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات. لن نسمح لهم بذلك أبدا. لا يمكن الإدلاء بأصواتهم بعد إغلاق صناديق الاقتراع.” فيما أعلن المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن أنه “على الطريق الصحيح للفوز.”

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ومن المتوقع أن تحدد ثلاث ولايات ويسكونسن وميشيغن وبنسلفانيا الفائز في الانتخابات. كما يمكن أن تغير كارولاينا الشمالية مسار الاقتراع. لكن في هذه الولايات فرز الأصوات قد يستمر حتى الأربعاء أو حتى لعدة أيام لا سيما بسبب المستوى القياسي للتصويت عبر البريد. ويحتاج المرشح إلى 270 صوتًا للفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وتستعد العديد من المدن والشركات في الولايات المتحدة، لاحتمالية حدوث أعمال عنف وفوضى عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، سواء بسبب احتمالية تأجيل نتائج الانتخابات، أو الطعن فيها. وكان ترامب قد أشار إلى أنه لن يلتزم بالتداول السلمي للسلطة إلا إذا كانت الانتخابات بعيدة عن “التزوير.”