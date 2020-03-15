آخر أخبار الكورونا

قررت حكومة أبوظبي إغلاق المواقع الثقافية والسياحية الكبرى من 15 مارس إلى 31 من الشهر، في الوقت الذي كثفت فيه دول الخليج إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد. كما أعلنت هيئة الطيران المدني الإماراتية تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى لبنان وتركيا وسوريا والعراق، اعتبارا من 17 مارس وحتى إشعار آخر. كما ألغت دبي، جميع الفعاليات المزمعة في مارس وطلبت من الفنادق عدم استضافة حفلات الزفاف خلال هذه الفترة. كما أغلقت بعض المتاجر طواعية في دبي للإسهام في جهود احتواء الفيروس. كما قررت السعودية تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد.

كما أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، إغلاق المساجد وتعليق الصلوات فيها موقّتًا أمام المصلّين، مع إبقاء رفع الأذان في مواقيت الصلاة. وفي مصر، قررت وزارة الاوقاف منع إقامة مراسم العزاء وعقد القران في جميع دور المناسبات التابعة لها في جميع المدن المصرية. كما أعلن الفاتيكان إجراء كافة صلوات عيد الفصح هذه السنة في ساحة القديس بطرس بدون مشاركة المصلين. وقد وصلت أعداد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجدّ في إيطاليا إلى أكثر من 1,400 من بين أكثر من 21 ألف اصابة مسجّلة. وقد أثبتت نتيجة فحص فيروس كورنا المستجد الذي خضع له الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلوه من المرض. وجاء في تقرير الطبيب أنه “بعد أسبوع من تناول الرئيس الأمريكي العشاء مع الوفد البرازيلي في مارالاغو، لا يزال الرئيس خالًيا من أعراض” المرض.

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منظمة الصحة العالمية: أوروبا هي الآن بؤرة الوباء العالمي

قال مدير منظمة الصحة العالمية إن أوروبا أصبحت الآن بؤرة وباء فيروس كورونا العالمي. وحض الدكتور، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الدول على اتخاذ إجراءات صارمة للحد من التجمعات. وجاءت تصريحات غيبريسوس بعد إعلان العديد من الدول الأوربية ارتفاعًا حادًا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وفي عدد الوفيات. وأصبحت إسبانيا الأكثر تضررًا بعد إيطاليا، فقد أعلنت ارتفاعا بنسبة 50 في المئة في الوفيات ليصل العدد الإجمالي إلى 120، وعدد الإصابات إلى 4،200.

آبل تلغي موتمرها السنوي

أُلغي عرض شركة آبل السنوي، أو ما يعرف بمؤتمر آبل العالمي للمطورين، ليستبدل بحدث ينقل على شبكة الانترنت فقط. وقالت شركة آبل في بيان: “الوضع الصحي الحالي يتطلب إنشاء شكل جديد للمؤتمر هذا العام.” وغالباً ما يتمّ استخدام المؤتمر الذي يقام في يونيو للإعلان عن منتجات آبل ومميزات برامجها الحديثة. وتباع جميع تذاكر المؤتمر، وهي مخصصة لمطوّري برامج آبل، بالكامل ويبلغ سعر التذكرة الواحدة 1،600 دولار. وكانت Microsoft و Facebook و Google أعلنت سابقًا أنها ستعقد مؤتمرات مطوريها إونلاين.