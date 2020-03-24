منظمة الصحة العالمية تحذر من أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تتضاعف بسرعة كبيرة

حذّرت منظمة الصحة العالمية من “تسارع” انتشار وباء كورونا، بعد تسجيل أكثر من 300 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس. وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدناهوم غيبريسوس أن مطالبة الناس بالبقاء في المنزل وغير ذلك من إجراءات التباعد الاجتماعي هي طريقة مهمة لإبطاء انتشار الفيروس. كما قالت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب أو يقتل الشباب الذين يجب عليهم تجنب الاختلاط ونقله إلى كبار السن وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. وقال تيدروس: “رغم أن الأشخاص الأكبر سنًا هم الأكثر عرضة للخطر، فإن الشبان ليسوا بمأمن. البيانات من دول كثيرة تظهر بوضوح أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما يشكلون نسبة لا بأس بها من المرضى الذين تتطلب حالاتهم نقلهم إلى المستشفى.”

شباب يحاولون نشر الفيروس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب أمريكي وهو يلعق الزجاجات الموجودة في أحد رفوف سوبر ماركت في ولاية ميزوري في الولايات المتحدة، ليثبت أنه غير خائف من الفيروس. وفي ألمانيا، ألقت الشرطة القبض على شاب في ميونيخ بتهمة لعق آلة تذكرة مترو الانفاق مدعيا أنه كان يحاول نشر الفيروس.

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مرحبا Covidiot

وجدنا لك الكلمة المناسبة لوصف جارك الذي لا يلتزم بالحجر الصحي أو يقوم يتخزين الكثير من السلع التي لا يحتاجها. الكلمة هي Covidiot وهي مشتقة من الإسم الرسمي لفيروس كورونا (كوفيد-19) COVID19. وقد تم إضافة هذا الوصف للقاموس الشعبي urban dictionary. هل هناك كلمة عربية مرادفة (عدى عن أحمق؟) يلا فكروا وخبرونا.

سيري يمكنها الآن الإجابة عن سؤال المستخدمين حول إصابتهم بفيروس كورونا

حدّثت شركة “آيفون” نسخة جديدة من المساعد الخاص “سيري التي بإمكانها الآن الإجابة عن سؤال المستخدمين حول إصابتهم بفيروس كورونا. وبإمكان المساعد الصوتي “سيري” الآن، من خلال التحديث الجديد باستخدام المعلومات التي توفرها خدمة الصحة العامة الأميركية ومراكز السيطرة العالمية على الأمراض، وتوجيه المستخدمين من خلال مجموعة من الأسئلة المصممة بشكل جزئي لفحص فيروس كورونا. وتقدم “سيري” معلومات حول المرض بناء على أجوبة المستخدمين، وتتنوع مساعدتها بدءا من الاتصال بخدمات الطوارئ إذا لزم الأمر، وهذه الخدمة مخصصة للمستخدمين في الولايات المتحدة، ولا يعرف ما إذا كان سيتم توسيعها دوليًا أم لا.