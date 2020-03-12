منظمة الصحة العالمية تعلن أن فيروس كورونا بات “وباء عالميًا”

سجن المنتج الأمريكي واينستين 23 عامًا بتهمة الاعتداء الجنسي والاغتصاب

قضت محكمة بسجن المنتج السينمائي الأمريكي السابق هارفي واينستين لمدة 23 عامًا بعد إدانته الشهر الماضي بالاعتداء الجنسي والاغتصابورأت هيئة محلفين في 24 فبراير شباط أن واينستين، الذي كان يوما واحدا من أقوى رجال هوليوود نفوذا، مذنب بالاعتداء الجنسي على مساعدة الإنتاج السابقة ميمي هالي واغتصاب الممثلة الصاعدة السابقة جيسيكا مان. وتعني مدة العقوبة أن واينستين قد يمضي ما تبقى من عمره في السجن إذ أنه في السابعة والستين. وكان محامو الدفاع قد طالبوا بأقل عقوبة ممكنة وهي السجن خمس سنوات. ومن المتوقع أن يقدم الدفاع استئنافا للدعوى في يوليو. واتهمت أكثر من 100 امرأة واينستين بسوء السلوك الجنسي على مدى عقود.

السعودية تعلق عروض الأفلام في دور السينما

أعلنت السعودية عن “تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما حتى إشعار آخر” بسبب فيروس كورونا المستجد. وجاء هذا القرار “وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة.”

Videos by VICE

إعلان منظمة الصحة كورونا “وباء عالميًا”

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أن فيروس كورونا الجديد بات “وباء عالميًا” مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا يزال من الممكن “السيطرة عليه.” وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد تضاعف في الأسبوعين الأخيرين عدد الإصابات بالفيروس خارج الصين 13 مرة، كما تضاعف عدد البلدان التي وصل إليها الوباء 3 مرات. الإعلان عن أن المرض أصبح pandemic لا علاقة له بالتغييرات التي تطرأ على خصائص المرض، ولكنه يرتبط بانتشاره الجغرافي. وبحسب التعريف العام للوباء فإنه ذلك المرض الذي ينتشر في عدة دول حول العالم في نفس الوقت بما يفوق التوقعات.

صيادون يقتلون الزرافة البيضاء الوحيدة في العالم

قتل صيادون غير شرعيين في كينيا الزرافة البيضاء الوحيدة في العالم وابنها، وفق ما أعلنت جمعية محلية لحماية البيئة. وعثر على الزرافتين البيضاوين، اللتين لم يتم الإبلاغ عن مشاهدة مثلهما في أي بلد آخر في العالم “هيكلين عظميين بعدما قتلهما صيادون غير شرعيين” في محمية في غاريسا في شمال شرقي كينيا. وبعد نفوق الزرافتين، اللتين تستمدان لونهما من حالة تصبغ نادرة للغاية، يعتقد أن ذكر زرافة بيضاء ثالثة، هي صغير الزرافة الأنثى المذبوحة، هو الزرافة الوحيدة المتبقية في العالم، بحسب بيان صادر عن جمعية “إشاكبيني هيرولا” المحلية التي تدير المحمية.

وتتعرض الزرافات للتهديد عالميًا. انخفض عدد سكانها بأكثر من 40٪ على مدى العقود الثلاثة الماضية إلى أقل بقليل من 16،000 وفقًا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN). وقد ارتفع الصيد غير المشروع للزرافات، التي تُقتل بسبب لحومها وعظامها وذيولها، في جميع أنحاء أفريقيا بحسب ناشيونال جيوغرافيك.

توم هانكس وزوجته مصابين بالكورونا

كتب الممثل والمخرج الأمريكي توم هانكس على تويتر أنه وزوجته الممثلة ريتا ويلسون أصيبا بفيروس كورونا في أستراليا. وكان هانكس، افي أستراليا أثناء الإعداد لفيلم عندما شعرا بمتاعب في الجهاز التنفسي وأظهرت الفحوص إصابتهما بالفيروس، مشيرًا إلى أنهما سيبقيان في الحجر الصحي في المستشفى.

فيديو اليوم: تداول بعض المستخدمين على وسائل التواصل الإجتماعي فيديو لمجموعة من الشباب يدبكون وهم يرتدون ملابس طبية على لحن أغنية “الدلعونا” الفولكلورية مع استبدال كلمات الأغنية بكلمات تتعلق بالكورونا. شو بعد ضايل يا 2020؟