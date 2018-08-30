لماذا من الأفضل أن تسمح لنفسك بالتعرق؟

تشهد عدد من الدول موجة حر خانقة، وفي حين أننا نفضل أن نبقى في السرير وأمام المروحة في مثل هذا الجو، إلا هذه الرفاهية ليست متوفرة للجميع، علينا في النهاية أن نخرج وأن نستعد للتعامل مع كميات من العرق التي ستبدأ بالظهور تحت الإبطين، على الظهر، وتحت الثديين. لكن على الرغم من السمعة السيئة للعرق، إلا أن العرق أمر صحي وضروري. هل تعرف كيف ستبدو لو لم تتعرق؟ ابحث عن كلبك المُفضل في هذا الطقس واسأله عن حاله، لن يخبرك كثيرًا، أليس كذلك؟ ذلك لأن لسانهم خارج فمهم دائمًا من شدة الحرارة، محاولًا إنقاذ جسده الذي يفتقر للمسام، ويعاني من شدة الحرارة والإرهاق، هل هذا ما تريده؟



التعرق نعمة، وسنشرح لك لماذا عليك أن تسمح لنفسك بالتعرق في هذه النقاط.

لماذا نتعرق؟

انظر إلى العَرق كوسيلة تبريد. العرق يساعد في تخفيض درجة حرارة الجسم وذلك من خلال إفراز الغدد العرقية (البالغة 3 مليون غدة) للعرقَ على سطح الجلد مما يساعد في تقليل درجة حرارة الجسم الداخلية. في المتوسط، أنت تتعرق من 200 إلى 700 مل في اليوم، لكن هذا الرقم قد يرتفع إلى حوالي لتر في الساعة عندما تمارس الرياضة أو عندما تتعرض للشمس بشكل مباشر. في هذه الحالة يقوم جسمك بإفراز الكثير من العرق لمقاومة الحرارة. كما أن للعَرق فوائد تتعلق بالتخلص من السموم التي في الجسم.

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رائحة العَرق ليست لطيفة، ولكنها مفيدة

لديك نوعان من الغدد العرقية: غدد الإيكرازين والتي يصل عددها للملايين، الغرض الوحيد من هذه الغدد هو تبريد الجسم. الغدد المفرزة تبدأ في العمل أثناء سن البلوغ، وتقوم بفرز العَرق حول فروة رأسك وابطيك وحلماتك وحول الأجهزة التناسلية، هذه الغدد تطلق ما يسمى بـ الفيرمون (مركبات كيمائية) والتي تتفاعل مع البكتيريا في الجلد لإنتاج رائحة معينة. هذه الروائح لا يلتقطها الأنف ولكنها تصل الدماغ وتعمل على زيادة الجاذبية والرغبة الجنسية. المثير في الأمر أن هذه الرائحة، كانت تساعد الذكور على جذب الإناث عند التزواج في العصور القديمة، وهو ما قد يُفسر جزئياً لماذا لا تزال تعيش وحيداً -ببساطة لأن مزيل العرق ليس بديلاً عن الاستحمام.

العَرق مفيد للعلاقة الجنسية

لا عَرق لا جنس. عدم التعرق يعني الحصول على جنس جاف وغير مريح، تحتاج أجسامنا للقليل من العرق حتى تكون العلاقة الجنسية ممتعة. عدم التعرق خلال الجنس يؤدي إلى التهابات في الجسم وفي أماكن حساسة، وكما ذكرنا في وقت سابق. إذا وجدت الشخص الذي تريد أن تكون معه، فتذكر أن هذا الإعجاب هو بجزء منه يعود لكونك منجذب لعَرقه.

العَرق المفرط قد يعني وجود مشكلة صحية

الجميع يتعرقون، لكن هناك اختلاف في كمية العرق تعتمد على الوراثة وبعض المحفزات الأخرى مثل: الطعام الحار، شرب الكحول، الامتحانات، الكذب، المغازلة. هناك أشخاص يعانون من فرط التعرق، وهي حالة شائعة إلى حد ما حيث أن يعاني الشخص من التعرق الشديد يحدث في أي ظرف أو درجة حرارة.



حتى في نظام غذائي خالٍ من الملح، فإن عرقك مالح.

من المستحيل عمليًا إزالة الملح تمامًا من نظامك الغذائي؛ لأنه يتواجد في كل شيء تقريبًا صالح للأكل، كل النباتات التي تنمو بشكل طبيعي من الأرض تعتمد على المعادن خلال نموها، والتي تشمل الملح. إذا كنت تأكل الكثير من الملح، فسوف تتعرق أكثر، لأن الجهاز العصبي اللاإرادي – الذي ينظم الوظائف التلقائية مثل دقات قلبك – يتم تحفيزه بشكل مفرط بسبب الملح وهو ما يحفز بدوره غددك العرقية.

انتبه إلى أنه يمكنك التعرق حتى الموت

يمكن أن يؤدي فقدان الماء الناتج عن التعرق الزائد إلى الجفاف، ولهذا عليك شُرب الماء طوال الوقت في الصيف، ولكن إذا بدأت بشرتك في الانكماش وبدأ قلبك يخفق وكأنك قد شربت 10 أكواب اسبريسو، فعليك أن تزور الطبيب، فمن المحتمل أنك خسرت الكثير من السوائل.