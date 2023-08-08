من تامر حسني إلى عمرو دياب، هل يحق للبنانيين الاحتفال في ظل الانهيار الاقتصادي؟

منذ بداية الانهيار الاقتصادي في لبنان عام ٢٠١٩ وتدهور قيمة الليرة مقابل الدولار الأميركي، بدأت تظهر انقسامات حادة جديدة ونقاشات في المجتمع اللبناني على السوشيال ميديا، لم تكن موجودة قبل الأزمة بشكل واضح. لم تكن هذه الانقسامات سياسية (كل شيء يمكن أن يضع في النهاية تحت خانة السياسة) أو طائفية أو إقليمية، بل كانت حول طريق عيش بعض اللبنانيين (أو حول ال “Lifestyle” في ظل الإنهيار). جاء هذا الانقسام إثر حدثين فنيين مؤخرًا، إحداهما حفلة تامر حسني التي جرت في ٨ يوليو الفائت وحفلة عمرو دياب التي من المفترض أن تقام في ١٩ أغسطس.

توافد عدد كبير من الجماهير لشراء التذاكر لحفلتي تامر حسني وعمرو دياب في الساعات الأولى من طرحها، كما بلغ حشد حفلة تامر حسني فقط حوالي ٧٠٠٠ شخص، مسجلًا أكبر حضور جماهيري في تاريخ لبنان. أصبح موضوع الحفلتين مثيرًا للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب البعض عن فرحهم بوجود حفلات كهذه في ظل الوضع الاقتصادي، بينما انتقد آخرون الذين حضروا حفلة تامر، متهمينهم بأنهم يعيشون بحالة إنكار للأزمات التي يمر بها البلد.

بعضهم كانوا مبتهجين ويحتفلون بروح لبنان التي لا تعد ولا تحصى، بينما انتقد آخرون الحاضرين واتهموهم بتجاهل الأزمات المستمرة التي يمر بها البلد. ولكن هل فعلًا انكار الأزمة أمرُ يدعي للخجل، أم هو ضروري للاستمرار والتحمل؟ وهل هذا الجدل الكبير مبرر حقًا بسبب حفلتين فنيتين، أم أنه مجرد انعكاس للهشاشة التي يعاني منها اللبنانيون؟

الاحتفال خلال الأزمة ليس جديد

ليست هذه هي المرة الأولى خلال السنوات الأربع الماضية التي يندلع فيها نقاش في الشارع اللبناني حول الفرح والإسراف خلال الأزمة التي يعاني منها لبنان. عادًة ما يعود هذا الموضوع إلى الواجهة في أي زفاف لشخصية سياسية، أو في حفلات المشاهير وسهرات المغتربين.

لكن هل تنطبق هذه الحالة على حفلتي حسني ودياب؟ وهل يمكن أن يُنظر إلى هذا الخلاف بنفس النظرة؟

ليست الحفلتين المذكورتين أعلاه هما الوحيدتين التي أقيمتا في الصيف، بل يشهد فصل الصيف حاليًا موجة حفلات كبيرة، وأعداد حضور مرتفعة جدًا.

في ٣٠ يونيو الماضي، حضرت حفلة لفرقة أدونيس في مهرجانات البترون، وكانت الحفلة كبيرة جدًا، حضرها حوالي ٦٠٠٠ شخص. ولكن لم تثير هذه الحفلة أي ضجة حينها، ولم تقع عيني على أي تعليق سلبي على الموضوع. وأعتقد أن هذا لعدة أسباب، منها أن الفرقة لبنانية، يعني لا تثير أي حساسيات “وطنية.” كما أن البطاقات ليست باهضة الثمن مثل حفلات تامر حسني وعمرو دياب، حيث وصلت أغلى بطاقة إلى ٣٥ دولارًا، وأن الفرقة ليست بشهرة الفنانين المصريين.

كتبت الصحافية الفنية رنا النجار منشور على تويتر، تدافع فيه عن حق اللبنانيين “الطبيعي” بالاحتفال، حيث قالت: “لما الهجوم على حفلتي عمرو دياب و تامر حسني؟ بدنا ندفع مصاري لنحضر الفنان الذي نحبه ونفرفش ونهرب من أزمات لاحقتنا منذ ولدنا في لبنان مع ديون دولة فاسدة و حرب اهلية. صحافيين وسياسيين تاركين كل المصائب ومستكترين على الناس اللي سُرقت أموالها وقتلت وجرحت ب انفجار المرفأ الفرح!”

الأزمة لم تبدأ قبل أسبوع من حفل تامر حسني، بل بدأت منذ أربع سنوات، وستمتد لعشرين عامًا على الأقل. هل ستتوقف الموسيقى والحفلات طوال هذه الفترة، ولن يأتي الفنانون الأجانب إلى لبنان حتى تتغير الأحوال إلى الأفضل؟

كانت هناك في المقابل استنكارات كبيرة جداً، مثل: “بنك النقد الدولي اذا بيفتح الانستغرام وبشوف لبنان رح ياخد مصاري من عنا ليعطي قروض للدول الفقيرة“، و”هذه ليست مظاهرة أو ثورة، بل حفلة، شعب نايم، مبنج.” هذه نبذة من العبارات التي واجهها محبو تامر حسني في بيروت.

المفارقة المضحكة أيضًا هي أن جواد عدره، رجل الأعمال اللبناني (وهو أيضًا زوج وزيرة دفاع سابقة)، متهم بسرقة قطع أثرية من العراق والتعدي على ممتلكات بحرية، أدان أيضًا الإقبال الجماهيري الكبير على حفل تامر حسني. ومع ذلك، لم تتلق تغريدته قبولاً لدى جمهور تويتر، بل ذكروه أن أمثاله هم من وصلوا البلد إلى وضعه الحالي.

البذخ والتكافل الاجتماعي

لا بد من القول إن التكافل الاجتماعي مهم في ظل الأزمة، والإسراف ببذخ في مجتمع يعاني تحت وطأة الغلاء. نرى دائماً هجومًا كبيرًا على “الفوود بلوغرز” الذين يطلبون كميات هائلة من الطعام، ولا يأكلون غير قضمة واحدة من كل طبق، ما يثير حساسيات الكثيرين، معتبرين أن هذا الفعل استفزازي في بلد يعيش نصف سكانه تحت خط الفقر بحسب تقييم البنك الدولي.

الفوود بلوغرز ليسوا استثناء، بل نرى أيضاً أن أي زفاف لمشهور أو سياسي أو أبن سياسي يتلقى هجوم كبير من اللبنانيين بسبب عدم مراعاة الوضع القائم في لبنان، خاصًة إذا كان أصحاب الزفاف مساهمين في إيصال البلد إلى هذا الواقع.

هل تستحق هذه الحفلات كل هذا لاستهجان؟

لا شك أن المسألة شائكة فعلًا ، فسعر أرخص بطاقة لحفلة عمرو دياب (٦٠ دولار) تساوي راتب موظف في قطاع عام. لذلك غير مستغرب أبداً أن تستهجن فئة من اللبنانيين هذه الحفلة، وغيرها من الحفلات. ولكن بعض هذا الاستهجان أتى من أشخاص غير منتمين لهذه الفئة، ومن مغتربين يدعون اللبنانيين إلى التعقل وعدم التبذير. إنهم يحمّلون الناس أنفسهم مسؤولية الانهيار.

وهذا يذكرني برد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الملاحق قانونيًا بسبب فساده، عندما سُئل عن سبب الانهيار الاقتصادي في البلاد. قال أن اللبنانيين استفادوا من الوضع القائم وتثبيت سعر الصرف لعشرون عامًا، مما سمح لهم بالسفر والسهر وشراء السيارات والمنازل. ربما كان يحاول إلقاء اللوم على الناس في الانهيار، لكن الحقيقة هي أنه مسؤول عن التدهور الاقتصادي.