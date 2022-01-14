من فضلك .. لا تحاول الإصابة بـ “أوميكرون”

وصف متحور أوميكرون، بأنه أقل حدة من سلالات كورونا السابقة، ولكن يقول الخبراء إن التعامل مع الأمر كما لو أن الوباء قد انتهى لأن أوميكرون ليس بهذا السوء ليس خيارًا منطقيا في هذه المرحلة، وخاصة أن أوميكرون آخذ في الانتشار بشكل مثير للقلق في كل مكان، ومن المحتمل ألا تتمكن من الذهاب إلى أي مكان عام دون أن تتعرض للإصابة.

قد يختار البعض عدم جعل أوميكرون يؤثر على حياتهم، مستشهدين بالأعراض “الأكثر اعتدالًا” نسبيًا التي يُزعم أنها تميزه عن المتحورات الأخرى المثيرة للقلق، حتى أن بعض الأشخاص يقولون أنه من الأفضل التعرض لـ أوميكرون والإصابة بالعدوى. ولكن الأمر ليس كذلك، إليكم الأسباب التي تدفعكم إلى عدم الخروج والتعرض لفيروس كورونا ومتحوراته:

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لا يزال بإمكان أوميكرون أن يبقيك بالسرير لعدة أيام

تشير البيانات إلى أن أوميكرون أقل حدة من السلالات السابقة مثل دلتا. ولكن عندما يتحدث الخبراء عن الخطورة، فإنهم يشيرون إلى حد كبير إلى حقيقة أن هذه السلالة من غير المرجح أن ترسلك إلى المستشفى – وليس أن الأعراض غير موجودة أو يمكن تحملها. في الواقع، لا يزال العديد من المصابين يبلغون عن أعراض تشبه أعراض البرد والإنفلونزا التي أدت إلى بقائهم في السرير لعدة أيام. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: “بينما يبدو أن أوميكرون أقل حدة مقارنةً بالدلتا، خاصةً مع الذين تم تطعيمهم، فإن هذا لا يعني أنه يجب تصنيفها على أنها “بسيطة.” تمامًا مثل المتغيرات السابقة، يقوم متحور أوميكرون بإدخال الأشخاص إلى المستشفيات وقد تتسبب بموتهم.”

لا يزال يمكنك أن تصيب الآخرين بالمرض

حتى إذا كان أوميكرون أقل حدة من المتحورات الأخرى، فإنه في المقابل يعوض ذلك في إنه سريع الانتشار والعدوى، بشكل “غير مسبوق” وفقًا لعدة خبراء تحدثوا مع VICE News. يتضاعف أوميكرون بمعدل هائل، وتتوقع النماذج الآن أن المتحور يمكن أن يتسبب في أكثر من 140 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الشهرين المقبلين في الولايات المتحدة وحدها.

ويقول الدكتور رومان بابايو، الأستاذ في كلية الصحة العامة بجامعة ألبرتا “إذا كنت انتقل أوميكرون إلى العديد من الأشخاص، فقد يصاب شخص أكثر قابلية للتأثر بالمرض وبالتالي تعرضه للخطر.” هذا ينطبق بشكل خاص على أولئك الذين هم أكثر عرضة للمعاناة من فيروس كورونا، بما في ذلك الأطفال دون سن الخامسة الذين هم أصغر من أن يتم تطعيمهم، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل أقل عرضة لتدهور حالتهم وقد لا ينتهي بهم الأمر في المستشفى، لكن لا يزال بإمكانهم نقل الفيروس إلى شخص آخر، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض.

وقالت الدكتورة جودي هالبيرن، المتخصصة في أخلاقيات الطب الحيوي بجامعة كاليفورنيا، في بيركلي: “لا يمكنك حقًا أن تكون بالقرب من أي شخص إذا كنت تحمل أوميكرون. أي شخص لديه أوميكرون يعرض القريبين منه للخطر.”

ليس من الواضح كم سيدوم تعزيز مناعتك

من المرجح أن الإصابة بأوميكرون ثم التغلب عليه أن يعزز مناعتك، ولكن من غير الواضح إلى متى ستدوم هذه المناعة. وفقًا لـ The Atlantic، فإن الإصابة بفيروس كورونا لمرة واحدة “لا تكفي للإبقاء على شخص ما آمنًا على المدى الطويل” خاصةً عندما تضع في الاعتبار الوقت والمتحورات الأخرى التي تؤثر على مدى فعالية العدوى في بناء مناعتك. على سبيل المثال، إذا أصيب شخص ما بعد وقت قصير من تلقي التطعيم، فقد يتخلص الجسم من الفيروس بسرعة – قبل أن يحصل الجسم على فرصة للاستفادة من الفيروس والحصول على المزيد من تعزيز المناعة. في أحسن الأحوال، يمكن أن تعزز العدوى مناعتك، ولكن من المرجح أن يستمر ذلك لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، ولا يوجد دليل محدد حول ما إذا كان ذلك سيحمي جسمك من المتحور المستقبلي.

أصيب بعض الأشخاص أيضًا بفيروس كورونا ليس مرة أو مرتين، ولكن ثلاث مرات. ويعد تكرار العدوى خطرًا يُتوقع استمراره إذا لم يتم تطعيم الأشخاص، ووفقًا لصحيفة The Guardian، يمكن أن يصاب الأشخاص مرة أخرى كل 16 شهرًا إذا لم يتم تطعيمهم.

المستشفيات تعاني

صحيح أن السلالة الأخيرة ترسل عددًا أقل من الأشخاص إلى المستشفى نسبيًا مقارنة بسابقاتها، لكنها لا تزال تستنزف الرعاية الصحية والقطاعات الأخرى. وهذا العدد الهائل للأشخاص الذين يصابون بالمرض يعني أيضًا أن المزيد من الأشخاص سينتهي بهم الأمر إلى الحاجة إلى رعاية بالمستشفى، وقد أبلغت عدد من المستشفيات في عدة دول بالفعل عن أعداد قياسية عالية من المرضى المصابين بفيروس كورونا، حتى مع انخفاض عدد المرضى في وحدات العناية المركزة.

الآثار المجتمعية لا حصر لها

يؤثر النقص في العاملين أيضًا على المطاعم والعديد من الشركات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا مسألة تتصل بالإنصاف حول الإجازة المرضية مدفوعة الأجر؛ كثير من الناس لا يتمتعون بهذه الإجازة. هذا يعني أن هناك خطرًا من إمكانية نقل أوميكرون إلى شخص يعمل كموظف بشكل غير دائم ولا يمكنه تحمل أخذ إجازة لبضعة أيام للتعافي.

وتشير هالبيرن: “قد تتسبب في الكثير من المعاناة للأشخاص المهمشين اقتصاديًا. حتى لو لم يصابوا بمرض يهدد حياتهم، إذا لم يعملوا لمدة ستة أيام، فقد لا يجدون المال اللازم لدفع الإيجار، لذلك، حتى لو كان أوميكرون أقل خطورة على كل شخص، ولكن حقيقة أن الكثير من الناس سيمرضون – أي شخص لا يرتدي الكمامة أو غير مُطعَّم – يعرض الكثير من الناس للخطر.”

تشير البيانات الجديدة أيضًا إلى أن الأطفال الصغار، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة، يمكن أن يصابوا بالمرض من عدوى أوميكرون، وينتهي بهم الأمر بالفعل في المستشفى. من خلال تجنب أوميكرون، ستحد من خطر تعريض الآخرين للفيروس.

وقالت هالبيرن: “نحن جميعًا في هذا معًا.. إننا نتنفس نفس الهواء مع أكثر أنواع الفيروسات المعدية التي رأيناها على الإطلاق.”

من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان أوميكرون سيضع نهاية للجائحة

يتوقع الخبراء أن يصبح فيروس كورونا مستوطناً في نهاية المطاف ويتحقق ذلك عندما يطور عدد كافٍ من الناس بعض المناعة ضد الفيروس. لن يختفي الفيروس تمامًا، ولكنه غالبًا سيعود بشكل موسمي – وسيتسبب في عدد أقل من حالات الإصابة وعدد أقل من حالات دخول المستشفى، ووفيات أقل. ويصبح ببساطة جزءًا من الحياة اليومية، مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا. ولكن النبأ السيئ هو أنه من السابق لأوانه معرفة ذلك.

ويقول بابايو: “نحن بحاجة إلى توخي الحذر حقًا وأن نكون غير استباقيين. في الوقت الحالي، لا تزال أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم مكتظة، ويمرض ملايين الأشخاص حول العالم كل يوم.”

إذن، ماذا عليّ أن أفعل الآن؟

شجع الخبراء الثلاثة الذين تحدثوا إلى VICE News الناس على الاستمرار في اتباع نصائح الصحة العامة. قم بالحد من التواصل عن قرب، وتجنب التجمعات الداخلية المزدحمة، وارتد كمامات ذات نوعية جيدة مثل KN95s أو N95s، وقم بالتباعد الاجتماعي، واحصل على اللقاح.

وتقول الدكتورة ستيفاني يانو، الأستاذة في كلية الصحة العامة بجامعة ألبرتا: “في نهاية اليوم، قد لا تجلب لك هذه الإجراءات فائدة كبيرة لك شخصيًا، خاصة إذا كنت قد خضعت لجرعات التطعيم الثلاثة، لكنها ستفيد المستشفيات. الأطباء لا يتعاملون فقط مع حالات كورونا، قد يتم تعليق العمليات الجراحية، ولا يحصل مرضى السرطان على الرعاية المناسبة، لأن المستشفيات تتعامل مع المصابين بفيروس كورونا.”

بنفس القدر من الأهمية، لا تحاول الإصابة بأوميكرون، كما تشير يانو: “لا يزال مرضًا خطيرًا، لا سيما لدى الأشخاص الذين لم يحصلوا على التطعيم،. الإصابة بأوميكرون قد يمنحك حماية إضافية، ولكن معدلات انتقال العدوى عالية جدًا لدرجة أن هناك احتمالية كبيرة لنقل المرض لمن حولك.”