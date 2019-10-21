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زَّهر تشرين: صور من الإحتجاجات الشعبية في لبنان

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proteste manifestazioni libano
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منذ يوم الخميس الماضي، شهدت شوارع ومدن لبنان تظاهرات شعبية حاشدة إحتجاجاً على سوء ادراة البلد من قبل السلطة الحاكمة ورفضاً لتدني مستويات المعيشة وزيادة نسب البطالة وانتشار الفساد والفقر -يقول البنك الدولي أن أكثر من ربع سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر. تنقلت المصورة عراقية الأصل تمارا عبد الهادي والمصور اللبناني روي سعادة في شوراع بيروت لينقلا لنا نبض الشارع والإحتجاجات المستمرة التي تطالب بالتخلص من النظام السياسي بأكمله تحت شعار “كُلن يعني كُلن.”

“الطاقة الموجودة في الشوارع مثيرة ومفعمة بالأمل،” يشير المصوران عن تصويرها هذه المظاهرات خلال الأيام السابقة: “رأينا الكثير من المتظاهرين من جميع الأعمار، أهالي مع أطفالهم أو جداتهم، وطبعاً طلاب الجامعات. لقد عاد اللبنانيون إلى الشوارع احتجاجاً على الفساد والضرائب، وهم يهتفون اليوم لسقوط الحكومة، وسقوط الأحزاب السياسية والانتماءات الطائفية. ربما، لأول مرة في التاريخ اللبناني الحديث، يخرج الناس بدون أي تمثيل ديني وسياسي لمحاسبة السياسيين.”

يمكنكم مشاهدة الصور هنا. تصوير: تمارا عبد الهادي وروي سعادة

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الصورة من جل الديب، إحدى القرى اللبنانية في محافظة جبل لبنان. 23 اكتوبر.
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خلال إحدى محاولات الجيش اللبناني لفتح الطرق التي أغلقها المتظاهرون، ركضت امرأة نحو الجيش وبدأت بالصلاة. جل الديب. 23 أكتوبر.
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أكد متظاهرون على وحدتهم مع الجيش اللبناني من خلال توزيع الورود عليهم. جل الديب. 23 أكتوبر.
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استمرت المظاهرات لليوم السابع على التوالي على الرغم من المطر. جل الديب. 23 أكتوبر.
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ارحلوا، ثورة .. بعض الكتابات التي تظهر على الجدران في شوارع بيروت. 19 أكتوبر.
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متظاهرون يحاولون اختيار الموقع الأفضل لمشاهدة للاحتجاجات. رياض الصلح، بيروت. 19 اكتوبر.
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تصدرت النساء الصفوف الأولى في هذه الإحتجاجات، كما لعِبن دورًا مهمًا في الحفاظ على سلميتها -حيث شاهدنا وقوف مجموعات منظمة من النساء كحاجز بين الجيش والمتظاهرين. بيروت، 19 اكتوبر.
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كتابات “غرافيتي” مستوحاة من الاحتجاجات. رياض الصلح، بيروت. 19 اكتوبر.
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متظاهر بماكياج “جوكر” في وسط مدينة بيروت. 19 أكتوبر.
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واحد من المباني التي تضررت في وسط بيروت، من قبل بعض المتظاهرين في اليوم الثاني، احتجاجاً على سيطرة أصحاب السلطة والمال على معظم المحلات في المدينة. 19 أكتوبر.
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متظاهر بمكياج “جوكر” في وسط مدينة بيروت يركض هربًا من النار. 19 أكتوبر.
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