زَّهر تشرين: صور من الإحتجاجات الشعبية في لبنان

منذ يوم الخميس الماضي، شهدت شوارع ومدن لبنان تظاهرات شعبية حاشدة إحتجاجاً على سوء ادراة البلد من قبل السلطة الحاكمة ورفضاً لتدني مستويات المعيشة وزيادة نسب البطالة وانتشار الفساد والفقر -يقول البنك الدولي أن أكثر من ربع سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر. تنقلت المصورة عراقية الأصل تمارا عبد الهادي والمصور اللبناني روي سعادة في شوراع بيروت لينقلا لنا نبض الشارع والإحتجاجات المستمرة التي تطالب بالتخلص من النظام السياسي بأكمله تحت شعار “كُلن يعني كُلن.”
“الطاقة الموجودة في الشوارع مثيرة ومفعمة بالأمل،” يشير المصوران عن تصويرها هذه المظاهرات خلال الأيام السابقة: “رأينا الكثير من المتظاهرين من جميع الأعمار، أهالي مع أطفالهم أو جداتهم، وطبعاً طلاب الجامعات. لقد عاد اللبنانيون إلى الشوارع احتجاجاً على الفساد والضرائب، وهم يهتفون اليوم لسقوط الحكومة، وسقوط الأحزاب السياسية والانتماءات الطائفية. ربما، لأول مرة في التاريخ اللبناني الحديث، يخرج الناس بدون أي تمثيل ديني وسياسي لمحاسبة السياسيين.”
يمكنكم مشاهدة الصور هنا. تصوير: تمارا عبد الهادي وروي سعادة