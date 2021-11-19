مهرجان ملبورن كوير السينمائي متهم بالغسيل الوردي لإسرائيل

على مدار الثلاثين عامًا الماضية، قدم مهرجان ملبورن كوير السينمائي (MQFF) نفسه كمنارة للتنوع والشمول والتغيير الجذري لمجتمع مثليي الجنس في أستراليا. ولكن الأمور مختلفة هذا العام.

في الفترة التي سبقت المهرجان الذي يقام في الفترة من ١٨-٢٩ نوفمبر، استقال العديد من أعضاء مجلس الإدارة وسط دعوات من مجتمع المثليين الفلسطينيين وحلفائهم لمقاطعة الحدث.

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بدأت الاحتجاجات في أوائل نوفمبر، عندما بدأت مزاعم “الغسيل الوردي” بالظهور على وسائل التواصل الاجتماعي. غالبًا ما يستخدم مصطلح “Pinkwashing” لوصف استخدام قضايا المثليين لصرف الانتباه عن سلوك الكيانات الأكبر مثل الحكومات أو الشركات. في سياق مهرجان ملبورن، اعتبر النشطاء الفلسطينيون المثليون أن المهرجان يروج “لصورة لإسرائيل كصديقة للمثليين، والفلسطينيين كأشخاص غير متسامحين ومتخلفين بطبيعتهم.”

يمكن ربط أصل هذه الاحتجاجات مرة أخرى بـ MQFF Together وهو مهرجان أصغر أقيم في مارس والذي روج لعرض الفيلم الإسرائيلي “Sublet.”

وقال الكاتب والمخرج السينمائي ومنظم المجتمع مهيب نابلسي لـ VICE: “مررت ببرنامج المهرجان بأكمله ولم يكن هناك فيلم واحد من إفريقيا أو منطقة سوانا (جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا). في ذلك الوقت لاحظت أن هناك فيلمًا للمخرج الإسرائيلي إيتان فوكس والذي يتم عرض أفلامه في الأدبيات الأكاديمية ومن قبل النشطاء باعتباره بعضًا من أبرز الأمثلة على الغسيل الوردي.”

بالنسبة لفوكس، هذه الادعاءات ليست جديدة. في يونيو، قال المخرج لتايمز أوف إسرائيل إنه كان على دراية بالنقد منذ سنوات. وقال: “يمكن أن يكون الفيلم الإسرائيلي الأكثر يسارية ومؤيدًا للفلسطينيين على الإطلاق، ولكن يقول البعض إنهم سيواصلون المقاطعة. قد اتُهمت بأنني جزء من نظام Pinkwash. وربما حدث ذلك … لكن هذا لا ينتقص من حقيقة أن مجتمع المثليين في إسرائيل يعيشون في مكان رائع.”

لا يزال المهرجان الرئيسي لهذا العام محور الاحتجاجات الأخيرة – وتحديداً العرض المخطط له لفيلم “The Swimmer” للمخرج الإسرائيلي آدم كالديرون. يطالب العديد إزالة الفيلم، الذي يتتبع قصة مواهب سباحة صاعدة تعيد اكتشاف هويتها الجنسية، من برنامج المهرجان.

خلال شهر نوفمبر، حث نشطاء فلسطينيين من ملبورن وبريسبان – الجمهور على إرسال رسائل إلى رئيس مجلس إدارة المهرجان سبيرو إيكونوموبولوس يطلبون منه إزالة الفيلم قبل عرضه في 19 نوفمبر، فضلاً عن تبني سياسة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) مما يعني أنه سيكون هناك حظر شامل على المحتوى الإسرائيلي في المستقبل.

في 9 نوفمبر، أصدرت MQFF أول بيان عام لها قالت فيه: “نحن ندرك أننا لن نحصل دائمًا على هذا المزيج من التنوع بشكل مناسب للجميع في مجتمعنا، ولهذا السبب نرحب بالتعليقات والمداخلات.”

“لقد أدرك مهرجان ملبورن كوير السينمائي أنه في حين أن برنامجنا متنوع، يمكننا أن نفعل ما هو أفضل في التأكد من أن مجتمعاتنا ترى تنوع هذه القصص. نتطلع أيضًا إلى رؤية المزيد من القصص من دولة فلسطين أو التي تصور قصص الكوير الفلسطينيين في المهرجان.”

في مواجهة موجة متصاعدة من مزاعم الغسيل الوردي، أشارت المنظمة أيضًا إلى أن فيلمًا قصيرًا آخر تم عرض في حدث هذا العام: Borekas من دولة فلسطين، وكذلك Flee وهي قصة تؤرخ رحلة لاجئ من أفغانستان مثلي الجنس.

على الرغم من أن البيان كان خطوة أولى مرحب بها لمن قبل مجتمع المثليين الفلسطينيين، إلا أن الناشطة والكاتبة لجين حوراني أخبرت VICE أن أهدافهم لم تتغير وهي جعل المهرجان يلغي عرض فيلم The Swimmer وتبني المقاطعة.

وقالت حوراني: “كمهرجان لأفلام الكوير لديهم مسؤولية للأشخاص الكوير الذين لا يزالون حتى يومنا هذا يتعرضون لانتهاك حقوقهم الإنسانية، ويجب أن تكون هذه مسؤوليتهم كمهرجان سينمائي ينشر روايات كويرية… يبدو أنهم لا يدركون القوة التي يتمتعون بها.”

بعد أيام قليلة من البيان الأولي للمهرجان، استقال مولي ويلان، الرئيس المشارك لـ MQFF من منصبه. وقال في خطاب استقالته، والذي اطلعت عليه VICE أن قيمهم ورؤاهم لم تعد متوافقة مع تلك الخاصة بالمجلس.

“من المهم بالنسبة لي أن أشير إلى أن الأسبوع الماضي ليس السبب الوحيد لقراري، بل هو حافز له. لقد شعرت بثقل تمثيل المجتمعات غير الثنائية والعابرة جنسياً في المؤسسة، في الوقت الذي لا تزال القوة في أيدي رجال بيض ومغايرين جنسياً. لا أرى استعدادًا لإجراء التغييرات اللازمة لـ MQFF ليظل وثيق الصلة ويحظى بالاحترام في مجتمعات الكوير.”

في المراسلات مع VICE، قال ويلان إنه على الرغم من اعتقادهم أنه تم بذل جهد كبير في تنظيم برنامج متنوع لعرض تجارب مجتمعات LGBTIQA + يجب على المنظمة “الاستماع إلى أصوات أولئك الموجودين في مجتمعنا الذين يواجهون الاضطهاد المستمر، وأن يكونوا منفتحين لأداء أفضل.” وأضاف: “يمكنهم البدء بإلغاء فيلم The Swimmer.”

عند سؤاله عن استقالة ويلان، قال رئيس الدعاية والإعلام في MQFF ديفيد ميكاليف لـ VICE إنه استمتع “بشكل كبير” بالعمل مع ويلان وأن المهرجان “في مكان أقوى بفضل مساهمته.”

بعد فترة وجيزة من استقالة ويلان، استقال عضو مجلس إدارة آخر، نايوكا غوري، من منصبه.

“بصفتي شخص من السكان الأصليين، فإن السماح لنفسي أو لأي منظمة أنا جزء منها بأن تُستخدم في آلية دعائية لدولة المستوطنين يجعلني أشعر بالمرض والحزن.” كما جاء في خطاب استقالة غوري، المقدم إلى VICE: “أستقيل رسميًا وأدعوكم جميعًا لإلغاء عروض فيلم The Swimmer. لم يفت الأوان بعد للوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والاستماع إلى مجتمعك.”

في يوم الأربعاء، 17 نوفمبر، بعد ثلاثة أيام من الاستقالة المزدوجة لعضوين من مجلس الإدارة، أصدرت MQFF بيانًا ثانيًا تناول موضوع الدعوات المستمرة للمقاطعة.

وبينما أعربوا عن مخاوفهم تجاه مجتمع المثليين الفلسطينيين، أشار منظمو المهرجان إلى أنهم لا يعتبرون أن “الفيلم الإسرائيلي يركز على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.” وقال البيان أيضًا إن الحظر الشامل على الأفلام الإسرائيلية سيتعارض مع مهمة MQFF “لتغيير الحياة من خلال تجربة القصص المشتركة.”

وجاء في البيان: “اعتبر مجلس MQFF أن وجهات النظر داخل مجتمعات الكوير مختلطة، ومن المرجح أن يتعارض عرض الفيلم أو إزالته مع آراء البعض داخل مجتمعاتنا… هناك أجزاء أخرى من المجتمع لم تتح لها فرصة استشارتهم بشأن هذه المسألة.” باختصار: بقي فيلم The Swimmer ضمن عروض المهرجان.



ويقول نابلسي لـ VICE: “كنا نأمل أن يكونوا منفتحين على النقاش،” مضيفًا أن مجلس الإدارة وافق على مقابلتهم بعد المهرجان. “ولكن بحلول ذلك الوقت، فات الأوان.”

مع بدء المهرجان هذا الأسبوع، يخطط النشطاء الذين يقودون دعوات المقاطعة الآن لتعطيل عرض فيلم The Swimmer اليوم الجمعة.

وقالت حوراني لـ VICE: “نطلب بشكل أساسي من مهرجان ملبورن كوير السينمائي أن يتبنى سياسة المقاطعة وتهيئة المشهد لمهرجانات الأفلام الأسترالية ولا سيما المهرجانات الكويرية الأخرى. كنا نأمل أن يكون هذا المهرجان أول دومينو. إذا كانوا هم من بدأوا بالتغيير، فستتبعه الكثير من الأماكن الأخرى.”