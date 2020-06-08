مينيابوليس تقرر تفكيك جهاز الشرطة بعد مقتل فلويد

قرر أعضاء المجلس البلدي في مينيابوليس في الولايات المتحدة أنّه سيتمّ “تفكيك” جهاز الشرطة، بعد مقتل جورج فلويد خلال توقيفه على يَد شرطي أبيض، في حادثة أدّت إلى خروج احتجاجات بأنحاء البلاد وحول العالم. وقالت رئيسة المجلس البلدي، ليزا بيندر، أنّها تعتزم تحويل الأموال المخصصة لميزانية شرطة المدينة إلى مشاريع تتعلّق بالسكان. وتابعت أن مجلس المدينة يعتزم أيضا دراسة سبل استبدال جهاز الشرطة الحالي.

وقد استقال مُحرّر صفحة الرأي في صحيفة “نيويورك تايمز” جيمس بينيت، عقب جدل على الإنترنت بسبب نشر مقال كتبه سيناتور جمهوري، توم كوتون، ودعا فيه إلى نشر الجيش لمواجهة المتظاهرين في أنحاء الولايات المتحدة. وأثار المقال انتقادات شديدة من جانب العديد من موظّفي الصحيفة. وأقرّ بينيت لاحقاً بأنّه لم يقرأ المقال قبل نشره.

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فيلمان عربيان ضمن قوائم أفلام مهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2020

أعلن مهرجان كان السينمائي عن قوائم أفلامه الرسمية لهذا العام على الرغم من إلغاء الحدث الفعلي بسبب فيروس كورونا، ومن بين الأفلام المختارة فيلمان من العالم العربي وهم الفيلم المصري “سعاد” للمخرجة أيتن أمين والفيلم اللبناني “أصابع مكسورة” لجيمي كيروز. وستضم قوائم الاختيارات الرسمية للأفلام ستة وخمسين فيلمًا من بلدان العالم المختلفة. كما تم اختيار فيلم المخرجة اللبنانية الفرنسية، دانيال عربيد “شغف بسيط” وهو إنتاج مشترك بين فرنسا وبلجيكا.

وستحظى هذه الأفلام بحق استخدام شعار المهرجان لدى طرحها في دور العرض، أو مشاركتها في الفعاليات والمحافل السينمائية الدولية. كما سيحظى صانعوها بدعم المهرجان في توزيع أفلامهم وتسويقها عبر “سوق الأفلام” الذي حددت إدارة المهرجان الفترة ما بين 22 إلى 26 يونيو موعداً لإقامته على الفضاء الإلكتروني.



منظمة الصحة العالمية تغير موقفها وتنصح بارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة

غيّرت منظمة الصحة العالمية موقفها بشأن أقنعة الوجه، وقالت إنه يجب ارتداؤها في الأماكن العامة وخاصة المعرضين للخطر من كبار السن والمرضى للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا. وقالت المنظمة العالمية إنّ المعلومات الجديدة أظهرت أنّ أقنعة الوجه يمكن أن توفر “حاجزاً أمام الرذاذ الذي يحتمل أن يكون معديًا.” وكانت منظمة الصحة العالمية قد جادلت من قبل بعدم وجود أدلة كافية تشير إلى أنه يجب على الأشخاص غير المصابين ارتداء الكمامات.