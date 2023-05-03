نادي باريس سان جيرمان يوقف ميسي عن اللعب لمدة أسبوعين بسبب رحلة إلى السعودية

أكدت صحيفة ” ليكيب” الرياضية الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قرر إيقاف المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمدة أسبوعين، بسبب رحلة غير مصرح بها لمدة يومين إلى المملكة العربية السعودية. وأشارت الصحيفة أن عقده مع النادي لن يتجدد على خلفية هذه الرحلة.

وبحسب الصحيفة فإن ميسي، 35 عامًا، كان قد طلب بالفعل إذنًا من النادي للسفر إلى السعودية للقيام بأعمال تجارية، حيث يتولى منصب سفير السياحة المحلية في المملكة، لكن طلبه قوبل بالرفض.

وكان قد نشر وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، رسالة ترحيب لميسي على تويتر يوم الاثنين، كما نشر يوم الثلاثاء مزيدًا من الصور لميسي وعائلته وهم يزورون البلاد.

وجاءت رحلة ميسي بعد هزيمة النادي الباريسي أمام لوريان (3-1) في يوم الأحد، حيث لم يحرز أي أهداف.

يأتي قرار الإيقاف في وقت حساس حيث كان يأمل النادي الفرنسي في تمديد عقد النجم الأرجنتيني إلى ما بعد هذا الموسم.

وسيغيب ميسي عن مباراتي دوري الدرجة الأولى الفرنسي ضد نادي تروي وأجاكسيو، لكنه قد يعود للمباراة ضد أوكسير في 21 مايو. ومن المقرر أن ينتهي عقده مع النادي الفرنسي هذا الصيف، بعد عامين قضاهما في باريس قادمًا من برشلونة الإسباني.