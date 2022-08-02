نصائح: كيف تتوقف عن العمل خلال إجازتك

لا حرج في حب أو الاستمتاع بالعمل، إذا كان ذلك هو شعورك بالفعل. ولكن عندما يتم اعتماد موعد إجازتك، قم فوراً بضبط الرد الآلي التلقائي الخاص بالاجازة في بريدك الإلكتروني، وضع ذلك الإيموجي لشجرة النخيل بجوار اسمك بما يدل على أنك في إجازة. وللتأكد من عدم التفكير بالعمل أو بالاجتماع الذي فاتك؛أو اضطرارك لتلبية المهام “العاجلة” تأكد من عدم أخذ أي من أجهزة العمل معك، ولا تعد بتقديم أي شيء خلال فترة إجازتك.

أي عطلة ناجحة من المفترض أن تمنحك، على الأقل في رأيي، الشعور بأنك تركت عملك، وليس مجرد أخذ استراحة منه. أنا أتحدث عن كونك خارج نطاق العمل لدرجة أنك تنسى زملائك في العمل وهم أيضًا ينسوك. العطلة الناجحة هي تلك التي لا يتوقع فيها زملاءك في العمل منك التواصل معهم أو الاتصال بك بشكل تام وبكل بساطة.

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أفهم أن هذا صعب، لأنه كان (حسنا ولا يزال) صعبًا بالنسبة لي. في الوقت الحاضر، هناك إنترنت في كل مكان تقريبًا وتطبيقات وبرامج جوّال لكل شيء، وبعد سنوات من العمل عن بُعد أصبحت القاعدة بالنسبة للكثيرين أنه من السهل إنجاز العمل بأي وقت وأي مكان بل ويصعب مقاومة الرغبة في القيام بذلك.

لقد عملت في الشركات الخدمية والشركات الناشئة والشركات الكبرى. لقد حاولت أيضًا العمل مستقل. وجدت صعوبة في فصل نفسي عن العمل في جميع هذه الوظائف. مثل الكثيرين، لقد وقعت في فخ الإنتاجية السامة، والقلق المهني، ولا أعرف ما يجب القيام به مع أوقات الراحة من العمل التي أطاردها بشدة.

ولكن استلهامًا من انتشار الوعي بالصحة النفسية، والحركات المناهضة للعمل، وببساطة مع عدم الاكتراث واللامبالاة تعلمت بعض الطرق لأعني ما أقوله عندما أردد إنني في عطلة . فكر في الأمر: إذا كان هناك العديد من الطرق للعمل، فيجب أن يكون هناك أيضًا العديد من الطرق لعدم القيام بهذا العمل.

ابدأ يوم الأربعاء وعُد يوم الجمعة

إذا كنت من النوع الذي يجد صعوبة في إنجاز أي عمل يوم الجمعة لأنه بالفعل في ذهنك هو عطلة نهاية الأسبوع، فأنت تعلم أيضًا معاناة الانتظار لمدة أسبوع كامل لترتاح من العمل.

بدء إجازتك يوم الأربعاء له فائدتان على الأقل. أولاً، هذا يعني أنه عليك العمل لمدة يومين فقط في الأسبوع قبل أن تتجه لأخذ عطلتك. ومع اقتراب الحصول على مكافأة عطلتك، ستشعر أن هذين اليومين لا شيء في العمل بالنسبة لك. الميزة الأخرى لبدء إجازتك في منتصف الأسبوع هي أنها توفر عليك زحمة عطلة نهاية الأسبوع في أي مكان تقرر الذهاب إليه (إذا قررت الذهاب إلى مكان ما).

من ناحية أخرى، فإن العودة إلى مكتبك يوم الجمعة تعني أنك لن تضطر إلى التعامل مع الصدمة المفاجئة للعودة للعمل مرة أخرى لمدة خمسة أيام كاملة. ستتمكن من جديد من العودة للاسترخاء، حرفيًا مجرد يوم واحد في هذا الوقت يمنحك الفرصة الكافية لتتعرف بسرعة على ما فاتك، وفي نفس الوقت فإنه يكون غير كافي لزملاءك في العمل حتى يتوقعوا منك إنجاز كل أعمالك بصورة معقولة.

جهز أجهزتك للإجازة

تتيح لك معظم الأجهزة تعيين شاشات رئيسية مخصصة وإعدادات الإشعارات. هذا يعني أنك لست مضطرًا حتى إلى مشاهدة التطبيقات التي تستخدمها في العمل أثناء إجازتك.

تتمثل إحدى الطرق التي تحقق بها أقصى استفادة من ذلك هي أن تحتفظ بجميع تطبيقات العمل الخاصة بك على صفحة شاشة رئيسية واحدة، ثم تقوم بضبط نمط التركيز Focus على جهازك (الذي تحتوي أجهزة iOS و Android على إصدارات منه) حيث لن تظهر هذه الصفحة ولن تتمكن هذه التطبيقات من إرسال إشعارات إليك. وصدقني، لن تفتقدهم.

تخلص من قائمة مهامك قبل أخذ اجازتك

الأمر بسيط جدًا — إذا لم يكن لديك أي شيء لتعمل عليه، فلن تفعل أي شيء حقًا. قد يعني هذا تخصيص بعض الساعات الإضافية قبل أن تأخذ إجازتك، ولكن يبدو أن هذا ثمن ضئيل تدفعه مقابل أخذ إجازة حقيقية.

اذهب إلى مكان لا يمكنك العمل فيه

جزيرة نائية لا يوجد بها شبكة استقبال للهواتف المحمولة، أو جبل بلا كهرباء، أو مكان هادئ – الحمد لله، هناك بعض الأماكن حيث لا يزال من المستحيل تقريبًا القيام بأعمال الكمبيوتر هناك. اتذهب الى هناك.

احصل على قائمة بالأفلام أو الألبومات الغنائية أو البرامج التلفزيونية أو ملفات البودكاست التي تريد مشاهدتها أو الاستماع إليها

الانتقال من الأيام المليئة بالمكالمات التي من المفترض أن تتحول إلى إيميلات والإيميلات التي من المفترض أن تتبعها مكالمات إلى أيام مليئة بأشياء لا يمكن أن تكون مزعجة. ماذا تتوقع بعد ذلك؟ قد ينجح هذا الامر بشكل جيد، أليس كذلك؟ خطأ.

يجب عليك أن تجهز قائمة بالأفلام والبرامج التلفزيونية التي ترغب في مشاهدتها والموسيقى والبودكاست التي تريد الاستماع إليها، فقط في حال إذا كان لديك بعض الوقت لتشغله خلال فترة اجازتك. سيساعدك هذا في التغلب على عادات (ورغبات) استخدام أجهزتك دون أن تقوم بمهامك التي من المفترض ألا تقوم بها في اجازتك.

تذكر: أنت لست وظيفتك

لا يعني عدم قيامك بعملك لبضعة أيام أنك لست عضوًا مسؤولاً وذا قيمة و”منتِج” في المجتمع. أنت لست وظيفتك، وهناك العديد من الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها لتجعل نفسك ومن حولك يشعرون بالرضا.

نصيحة إضافية: ذكر الآخرين بالتوقف عن العمل خلال اجازاتهم

لدينا جميعًا زملاء العمل الذين يعملون ويردون على رسائل الأشخاص عندما يكونون في عطلة. لست خبيرًا في “ثقافة الشركات” ولكني أعتقد أن هذا يخلق توقعًا للآخرين بفعل الشيء نفسه – إذا عمل شخص آخر أثناء وجوده في عطلة، فيجب عليك أيضًا العمل أثناء إجازتك.

في المرة القادمة التي لا يفترض أن يعمل فيها شخص أو يقوم بمهام عمله ؛ قل له أن يتوقف عن ذلك ويستمتع بعطلته. نأمل أن يُقدروا ما تُذكرهم به. فإذا كانت الإجازات مدفوعة الأجر مضمنة في عقدك، فمن الواجب عليك أن تأخذها.