هذا الموقع يصرخ عليك في كل مرة تلمس فيها وجهك

ظهر هذا المقال بالأصل على VICE US

قد اكتسبت بعض العادات الغريبة في الآونة الأخيرة بسبب فيروس كورونا الجديد. بدأت بتجنب لمس مقابض الأبواب وتوقفت عن إستخدام المترو. في اللحظة التي أصل فيها إلى المكتب، أقوم بغسل يدي لمدة ثانيتين أطول من الشخص الموجود بجانبي في الحمام، وكأنها نوع من المنافسة. كما أقوم بإزالة غطاء هاتفي المحمول عندما أصل إلى المنزل وأقوم بغسله وفركه بقوة. لطالما عشت مع حالة من القلق المرضي من الجراثيم، ولكن مع الأخبار المتواصلة على مدار الساعة حول الفيروس، أشعر أنني لا أقوم بحماية نفسي بشكل صحيح. وخاصة، لسوء الحظ أنه لا يمكنني التوقف عن لمس وجهي.

Videos by VICE

يقول مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة CDC أن هذا سيء، فأهم نصيحة للحماية من الفيروس هي “تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك” ولكن لا يمكنني ذلك. لقد فكرت في ارتداء مخروط كلب، أو طوق الصدمة الذكي، ولكن الطريقة الأكثر فعالية قد تكون موجودة بالفعل في كاميرا الويب الخاصة بالكمبيوتر المحمول.

Donottouchyourface.com هو موقع ويب يراقبك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ويصرخ عليك عندما تلمس وجهك، كما فعلت حوالي عشر مرات منذ أن بدأت كتابة هذا المقال. يخبرني مخترع هذا الموقع مايك بودج: “نعمل جميعًا في مكاتبنا طوال اليوم ونلمس وجوهنا طوال الوقت تقريبًا. لذلك قررنا إنشاء أداة يمكن أن تساعدنا في تدريبنا على كسر هذه العادة.”

لقد قمت بالتدريب على عدد من أوضاع لمس الوجه التي أقوم بها عادةً أثناء النظر إلى الإنترنت.

بالتأكيد الموقع ليس مثاليًا، فأحيانا يصرخ “لا!” في وجهي عندما لا ألمس وجهي على الإطلاق. في أحيان أخرى، أحك أنفي ولا ينتبه لي. لكن الموقع يقول أنه في كل مرة تقوم فيها بتحديث الصفحة، فإنه يعيد تدريب الخوارزمية، لذلك ربما أخطأت في المحاولة الأولى بعدم لمس وجهي بقوة كافية.



ويشير خبير التكنولوجيا في الموقع براين مور: “عندما استخدمته، صدمت من عدد المرات التي لمست بها وجهي وأعتقد أن هذا الأمر ساعدني حقًا حتى الآن. زملائي في العمل ينزعجون قليلاً من الصوت الصادر من جهاز الكمبيوتر المحمول باستمرار، ولكن الأمر يستحق ذلك من أجل صحة عامة أفضل.” كما يوافقه مصمم الموقع إيساك بلانكينسميث: “لقد لاحظت أنه حتى عندما لا أكون في مكتبي، أصبح هناك صوت صغير في مؤخرة رأسي يقول” لا! كلما لمست وجهي.”

مع كل شيء آخر يحدث في العالم، لا أحتاج حقيقةً لصوت في رأسي يصرخ لا! على فترات عشوائية طوال اليوم، ولكن من أجل الصحة العامة وصحتي الشخصية سأقوم باستخدامه.