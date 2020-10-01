هذا ما يحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول اللحوم

يشير العديد من علماء الأنثروبولوجيا التطورية الموقرين إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي توضح أن أسلافنا الأوائل لم يكونوا هؤلاء الصيادين المهرة والمحنكين في الصيد. ويفترضون أننا حصلنا على ذوقنا تجاه لحوم الوحوش الأخرى من خلال فتات طعام الحيوانات التي هي بالفعل مفترسة بالفطرة. وقد قامت دراسة أجريت عام 2015 بقياس كمية اللحوم التي تركها الأسود والفهود خلال عملية الصيد وخلصت إلى أن الكثير منها قد تواجد لتلبية إجمالي متطلبات السعرات الحرارية اليومية لذكر واحد على الأقل من الإنسان الأول المنتصب القامة، وربما أكثر.

هناك إجماع واسع بين العلماء على أن الاستهلاك المتكرر للحوم مكّن حجم دماغنا وقدراتنا العقلية من النمو إلى ما هو أبعد من تلك الموجودة في فصائل القرود العليا الأخرى – العائلة التصنيفية التي تضم جميع الأنواع الموجودة من الغوريلا وإنسان الغاب والشمبانزي والبونوبو. نظرًا لمدى أهمية اللحوم في التاريخ البشري، وكيف استحوذ الغذاء النباتي والنباتيين على صفحتك على انستغرام، فقد تتساءل عما يحدث لجسم الإنسان إذا أقلع عن تناول اللحوم تمامًا؟

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**تنخفض الالتهابات

**تُعرف الاستجابة البيولوجية المعقدة لأنسجة الجسم للمنبهات الضارة، مثل مسببات الأمراض أو الخلايا التالفة أو المهيجات، باسم الالتهاب. وخلاصة القول، إنها استجابة وقائية – حيث تُعد هي آلية “المناعة الفطرية” وفي العديد من الظروف، إنها مفيدة لك.

“تحتوي المنتجات الحيوانية على مركبات التهابية مثل الدهون المشبعة والسموم الداخلية” كما يقول اختصاصي التغذية جيم وايت المقيم في فيرجينيا بيتش. ويضيف أنه على النقيض من ذلك، فإن النظم الغذائية النباتية تعتبر مضادة للالتهابات بشكل طبيعي بسبب محتواها العالي من الألياف ومضادات الأكسدة. يشير وايت إلى دراسة أظهرت أن النظم الغذائية النباتية تؤدي إلى انخفاض في البروتين المتفاعل C، وهو مؤشر على الاستجابة للحالة الالتهابية داخل الجسم.

**قد يحدث نقص في بعض الفيتامينات والمعادن

**يدرك معظمنا جيدًا أن اللحوم تحتوي على الكثير من البروتينات، اعتمادا على نوع الحيوان، وطريقة التقطيع والتحضير، بالإضافة إلى كمية لا بأس بها من الدهون أيضًا. ما لا نتحدث عنه كثيرًا هو الفيتامينات والمعادن الموجودة في الأشياء التي نأكلها والتي تكون من لحوم البقر، أو الدواجن أو الأغنام، أو الخنزير. قد يؤدي عدم تناول بعض هذه الفيتامينات والمعادن لفترات طويلة إلى عواقب صحية. لهذا السبب غالبًا ما يحتاج النباتيون آكلي الخضراوات إلى البحث عنها بطريقة أخرى.

تقول ماريسا مور، أخصائية التغذية في أتلانتا: “إن عدم تناول اللحوم يتطلب منك إيلاء المزيد من الاهتمام لبعض العناصر الغذائية.” وتوضح مور أن فيتامين B12، وأحماض أوميغا 3 الدهنية، والحديد هي بعض من أفضل العناصر التي يجب أن تنتبه إليها. ويمكن العثور عليها في أشياء أخرى غير اللحم: فيتامين B12 وفير في الخميرة الغذائية والأغذية المعززة، على سبيل المثال. كما “يمكنك الحصول على مصادر نباتية للحديد في الفاصوليا والخضروات الورقية” – ويزداد ذلك عندما تقترن بمصدر لفيتامين سي. أوميجا 3 إس الموجود في الأسماك، نجده في مكملات الطحالب أو الأطعمة مثل بذور الشيا أو القنب.

**يتغير الميكروبيوم الخاص بك

**الميكروبيوم الخاص بك هو الكلمة المستخدمة لوصف تريليونات الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في جسمك. تم الإغفال عن هذه الكائنات الدقيقة منذ فترة طويلة، حيث يتم الإقرار على نحو متزايد بأنها ضرورية لصحتنا العامة. إنها تنتج مغذيات مهمة، تدرب أنظمتنا المناعية، تشغل الجينات وتعطلها، وتساعد على حمايتنا من السرطان، وتحافظ على صحة الأنسجة في أمعائنا. أثبتت الدراسات أنها تلعب دورًا في السمنة ومرض التهاب الأمعاء والسكري وتصلب الشرايين وأمراض المناعة الذاتية وأمراض الكبد.

الأخبار السيئة لمحبي اللحوم هي أن اللحوم والمنتجات الحيوانية الأخرى يمكن أن تخلق شيئًا يسمى ثلاثي ميثيل أمين N-أكسيد أو TMAO في القناة الهضمية، والذي صراحة لا يحبذ أن يكون موجودًا. يقول وايت: “يؤدي استهلاك اللحوم إلى تحفيز البكتيريا داخل الأمعاء لإنتاج مادة يحولها الكبد إلى منتج يسمى TMAO الضار، والذي عند مستويات عالية يزيد من نسبة الكوليسترول، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.” ويوضح أن النظم الغذائية النباتية تنتج القليل من TMAO أو لا تنتج على الإطلاق، كما أن محتواها العالي من الألياف يعزز نمو البكتيريا الصحية داخل الأمعاء.

علاوة على ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين التزموا بنظام غذائي نباتي لبعض الوقت لا ينتجون سوى القليل من TMAO أو لا يحصلون عليه على الإطلاق بعد تناول وجبة تحتوي على اللحوم، لأن لديهم ميكروبيوم أمعاء مختلف. لا يستغرق الأمر سوى أيام قليلة من الاستغناء عن المنتجات الحيوانية حتى تتغير بكتيريا الأمعاء.

**العيش لفترة أطول ليس أمرًا مستبعدًا

**الأدفنتست أو السبتيون هم طائفة مسيحية بروتستانتية يعيش أعضاؤها الأمريكيون، في المتوسط، عدة سنوات أطول من متوسط العمر القومي. ونظرًا لأن كنيستهم لا تشجعهم على التدخين وشرب الكحول فمن المحتمل أن يكون ذلك السبب وراء بعض هذا الاختلاف، وكذلك مجتمعاتهم المتماسكة. هم أيضًا لا يأكلون اللحوم. نظرًا لأن الاستهلاك المنتظم للحوم مرتبط بعدد كبير من الأمراض المزمنة بما في ذلك السرطان أو أمراض القلب أو السكتة الدماغية أو السكري أو العدوى أو أمراض الكلى أو أمراض الكبد أو أمراض الرئة، فلا يمكن تجاهل أهمية هذا السلوك المحدد في طول العمر.

على مستوى الحمض النووي، هناك دليل يُظهر أن الحميات الغذائية النباتية أفضل في منع الناس من التعب والإنهاك مع التقدم في العمر، بالمعنى الحرفي للكلمة. تقول وايت: “لقد ثبت أن النظام الغذائي النباتي يطيل التيلوميرات، أو ما يسمى القسيم الطرفي أو القطعة النهائية عند نهاية الكروموسومات التي تحافظ على استقرار الحمض النووي، ولها دور في شيخوخة الخلايا والأنسجة بشكل أبطأ. بالإضافة إلى ذلك، تعمل العناصر الغذائية في الأنظمة الغذائية النباتية على نحو أمثل عندما يتعلق الأمر بكيفية قيام الخلايا بإصلاح الضرر في الحمض النووي.”