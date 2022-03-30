هذه الكنيسة الأرثوذكسية تصبح ملجأ للاجئين المسلمين والمسيحيين الفارين من الحرب في أوكرانيا

بوخارست، رومانيا – قبل يوم من عيد ميلاده الخامس، بدأ ابن قمر مهدي في البكاء. كان خائفًا. كان قمر يحاول فقط قص شعره – لكن ضجيج الشفرة أرعبه. وذكّرته بأصوات الحرب.”لا يستطيع ابني النوم، لا أستطيع أن أحلق شعره، يشعر بالخوف من كل شيء.”

يبلغ ابن قمر 5 سنوات هو واحد من أطفاله السبعة الذين اصطحبهم معه إلى رومانيا مع زوجته، فيما لا يزال ابناه الكبيران مع أسرهم في أوكرانيا. قمر من السودان وانتقل إلى أوكرانيا، وتزوج هناك ويعمل هو وزوجته معًا في مزارع القمح منذ 30 عامًا. هم الآن لاجئون، ويعيشون الآن في بوخارست في مركز رعاية نهارية سابق ملحق بكنيسة أبرشية برانكوي الرومانية الأرثوذكسية.

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يقول الشماس جورجي أنجيل: “هناك 19 شخصًا يعيشون في الكنيسة حاليًا، لقد رزقنا بـ 40 طفلاً خلال الأسابيع القليلة الماضية.” وهو يشير إلى رسومات للأعلام الرومانية والأوكرانية التي تم تثبيتها على الحائط. “نحاول ملء يومهم. لقد ذهبنا إلى متحف التاريخ الطبيعي، والسيرك.”

قمر وعائلته.

فالنتينا، وهي جدة من أوديسا، تقيم أيضًا في الكنيسة. تجلس فالنتينا في نهاية مائدة الطعام بجوار شقيقتين إيكاترينا ولارا وهما تتحدثان بهدوء عن الحرب. جميعهم من المسيحيين الأرثوذكس. وتقول إيكاترينا لموقع VICE World News: “نشعر بأننا محميون للغاية. لدينا ثقة في أنه سيتم حل هذا الوضع لأن الناس هنا يصلون من أجلنا.”

اعتادت إيكاترينا العمل في تجارة التجزئة. أما لارا فقد كانت في الجيش، “لكنني أم أولاً” وتضيف إن العديد من زملائها استقالوا عندما اندلعت الحرب، واختفى الرجال. “إنهم لا يريدون القتال.”

يقول الشماس انجيل أن المساعدة الروحية لعبت دورًا كبيرًا في رعاية اللاجئين في الكنيسة، بالإضافة إلى توفير الطعام الساخن والملابس والمساعدة الطبية. لقد تم منحهم بعض المال من قبل مؤسسة World Vision الخيرية ويستخدمون الأموال التي تصلهم عادة لدعم المجتمع المحلي. لديهم أيضًا بعض الدعم من الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية، التي قدمت أكثر من 4 ملايين يورو لمساعدة اللاجئين منذ بدء الحرب في 24 فبراير. تضم البطريركية الرومانية 4،300 متطوعاً يعملون لصالحه، علاوة على تقديم خدمات الترجمة والسفر والخدمات الطبية، فقد استقبلت أكثر من 8،000 لاجئ.

قمر لديه أشقاء يعيشون في أستراليا، وقد أمضوا أكثر من شهر في محاولة نقل شقيقهم وعائلته إلى هناك بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، ولكن دون جدوى. أستراليا ليس لديها سفارة في بوخارست، ويشير قمر إنه بما أنه ليس لديهم سوى قنصلية، فقد أخبروه أن يستمر في المحاولة.

إيكاترينا ولارا.

إذا لم يتمكن من السفر إلى أستراليا في غضون أيام قليلة، فسيحظى قمر وعائلته بشهر رمضان غير عادي، محاطين برجال الدين الأرثوذكس والأيقونات.

لكن بالنسبة للشماس، ستكون هذه مجرد فرصة أخرى للتأكيد من أن قمر وعائلته يشعرون بالأمان هنا: “سنساعده بكل ما في وسعنا.”