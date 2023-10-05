هذه المؤسسة تساهم في مساعدة الأشخاص المتضررين بزلزال المغرب

في مساء يوم ١٣ سبتمبر، شحنت مؤسسة قبائل الريف مئات من مواد الإغاثة، بما في ذلك الغذاء، ومستلزمات النظافة، ومولدات الكهرباء، والخيام، إلى المناطق المتضررة من الفيضانات في مدينة الحسيمة.

بعد إطلاق إحدى أكبر حملات الاستجابة للزلزال الذي أودى بحياة ما يقرب من ٣٠٠٠ مغربي ليلة ٨ سبتمبر، عبرت هذه المجموعة من الشباب المغاربة البلاد من جبال الريف إلى الأطلس لمساعدة إخوانهم وأخواتهم.

في أقل من أسبوع، جمع فريق مؤسسة قبائل الريف آلاف اليورو لمساعدة القرى والقبائل المتضررة من الفيضانات. يسافر الفريق الآن عبر مناطق تارودانت والحوز لتوزيع الإغاثة على جميع المتضررين. يعود نجاحهم السريع إلى نهجهم المثير للاهتمام، والذي يركز على تقدير التراث المغربي ومنح الناس فرصة لرد الجميل للمجتمعات الريفية.

صورة لفريق​ مؤسسة قبائل الريف وهم يوزعون الأكل للأشخاص المتضررين بالزلزال. الصورة مقدمة من أنس وعزيز.

مساعدة المجتمعات والحفاظ على ثرائها الثقافي

“على مدى عقود، كان المغرب مصدر إلهام للعديد من نجاحاتكم.” هكذا بدأ ماسينيسا من الريف، رئيس مؤسسة قبائل الريف، رسالته المفتوحة التي رسلها إلى صناعة الفنون عبر السوشيال ميديا. “بعد زلزال بلغت قوته ٦.٨ درجة أودى بحياة أكثر من ٣٠٠٠ شخص ودمر القرى والمدن، حان الوقت لكي نرد الجميل. “حان الوقت لمساعدة المكان الذي يلهم الكثير من الناس دون طلب أي شيء في المقابل.”

ودعت مؤسسة قبائل الريف الفنانين المغاربة، وخاصة الفنانين العالميين، الذين استخدموا الفن المغربي التقليدي دون الإشادة به أو تقدير المجتمعات الريفية التي تشكل مصدرًا للحفاظ على هذه الثقافة الغنية.

تم تحديد المجتمعات الأكثر تضررًا من الزلزال في مناطق الأطلس الصخرية، وهي قرى معزولة تسكنها في الغالب عائلات أمازيغية حافظت على معظم تقاليدها الريفية، تشبه القرى التي يأتي منها هؤلاء الشباب.

“إذا لم نساعد هذه القرى الآن، فلن يستغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى تستفيد الجهات الخاصة من الدمار الناتج عن الزلزال وتبدأ في شراء هذه الأراضي وبناء مشاريع تجارية”، يقول لماسينيسا.

ويضيف: “لقد شهدنا بالفعل زلزالا كارثيًا في منطقة الريف، بالإضافة إلى حملات خصخصة ضخمة في السنوات الأخيرة، مما عرّض الكثير من تراثنا التقليدي الريفي الجميل للخطر، وهو التراث الذي منحنا الاعتراف في جميع أنحاء العالم.” ويضيف: “إذا لم نساعد بطريقة مستدامة، فلن تعيش هذه المجتمعات ولا هذه التقاليد.”

بعد دعوة قبائل الريف، يتحد الفنانون لمساعدة المغرب

مع هذا النداء المفتوح، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة للتواصل مع بيوت الفن الكبرى في جمع التبرعات ومساعدة المغرب، تمكنت مؤسسة الريف القبايل من جذب اهتمام العديد من الأفراد والجهات.

لم تتبرع ماركات الأزياء كاسابلانكا وديلي بيبر لمؤسسة ماسينيسا بشكل رسمي فحسب، بل تطوعت العشرات من الشركات الفنية الصغيرة أيضا لإعطاء عائداتها للمنظمة الشابة بعد قراءة رسالتهم المفتوحة.

بالحديث عن الجهود التي تبذل في مساعدة المؤسسة، يقول ماسينيسا: “هناك بعض من الحرفيون الذين يقدمون لنا بعض عائدات من مبيعاتهم وهناك معارض فنية تقوم بالمزادات، وهناك حفل موسيقي لجمع الأموال لنا في أمستردام. حتى الأمور الصغيرة مثل شركة صناعة الشموع التي أصدرت مؤخرًا شمعة جديدة وتخطط لبيعها في أحد الأسواق في نيويورك. ستذهب جميع عائدات هذه الجهود إلى صندوق المؤسسة لدعم جهود الإغاثة من الزلزال.”

صورة لمزاد فني في المغرب من تنظيم “أتاي أتيليه.” الصورة عبر صفحتهم على إنستغرام.

وعلى الرغم من هذا الدعم المالي الكبير، إلا أن جزء كبير من الدعم الذي تلقته مؤسسة قبائل الريف جاء من خلال مبادرة “فنانين للمغرب.” وشهدت هذه المبادرة مشاركة فعالة للفنانين والمصورين المغاربة الذين بدأوا في بيع مطبوعاتهم بهدف جمع الأموال للمؤسسة.

كانت مؤسسة قبائل الريف من تأسيس سميرة العروسي، محررة مجلة جي كيو الشرق الأوسط. تحكي سميرة : “انا من منطقة ريفية في المغرب ولذلك حاولت لمساعدة هذه المجتمعات منذ سنوات.” تتضمن وظيفة سميرة اليومية كمحررة لمجلة أزياء، التواصل مع العديد من الفنانين، وتقول أن بعد “معرفة مدى انتشار الفنانين والمصورين المغاربة ومحبوبتهم في جميع أنحاء العالم، كان من المنطقي الاستفادة من هذه الفرصة من أجل الصالح العام.”

أنس وعزيز، فنان ومصور مغربي من بني ملال، وهي بلدة صغيرة تقع عند سفح جبل تيسميت، كان من بين الفنانين الأوائل الذين اتصلت بهم سميرة.

يقول وعزيز: “كنت أناقش كيفية تضخيم مطبوعاتي لمساعدة المغرب، ثم بدأت الحديث مع سميرة العروسي حول فكرة البيع الجماعي للمطبوعات، وقررنا جمع جميع الفنانين الذين نعرفهم في مجتمعنا لإنشاء مبادرة من شأنها رفع مستوى المطبوعات الحد الأقصى لمبلغ الأموال لشعبنا.”

ويضيف: “لم أستطع أن أتحمل شعوري بالعجز وعدم الفعالية بينما أعرف أن الناس من نفس المناطق التي تنتمي إليها عائلتي كانوا يعانون من مصاعب يومية دون العبء الإضافي المتمثل في أزمة طبيعية. في تلك اللحظة، أدركت أنني يجب أن أفعل كل ما في وسعي لتقديم المساعدة.”

صيغة للنجاح: توحيد الفن والصالح العام

بفضل هذا الدعم الكبير، بدأت مؤسسة ريف القبائل مهمتها الإنسانية بتقديم المساعدة الإغاثية أولًا في قريتي تارودانت وتالجونت. وستواصل هذه المؤسسة في الأيام المقبلة نفس الجهود الإنسانية في القرى والقبائل المجاورة، لكنهم يخططون أيضًا لتوسيع استراتيجيتهم للتنمية المستدامة من خلال الفن، الذي بدأوه أصلاً في الريف.

وتبين أن معظم الممارسات الفنية وصناعة الفخار التقليدية التي اعتمدت عليها هذه القرى لكسب لقمة العيش قد ضاعت أو تم استغلالها من قبل بعض العلامات التجارية الأوروبية التي لا علاقة لها بالثقافة والتراث القبلي.

لذلك، قرر أعضاء المؤسسة إطلاق مشاريع تجمع بين الحفاظ على الفن والتراث مع تقديم المساعدة المالية والتنمية لهذه المناطق.

نهج منحهم دعم ماركات الأزياء مثل كاسابلانكا باريس منذ أن بدأوا مهامهم في عام ٢٠٢٢، وقد أظهر هذا الوقت الحالي أن الترابط بين التنمية المستدامة والفن يمكن أن يكون قويًا.

وقد منحهم هذا النهج دعم ماركات الأزياء مثل كازابلانكا باريس منذ أن بدأوا مهامهم في أوائل عام ٢٠٢٢، وأظهر هذه المرة أن الترابط بين التنمية المستدامة والفن يمكن أن يكون قويًا.

ويقول ماسينيسا: “رؤيتي كرئيس للمؤسسة هي ربط عالم الفن والأزياء والترفيه من أجل الصالح العام. ليس فقط لاستخدام ثروتهم، بل أيضًا تأثيرهم في جميع أنحاء العالم لرفع المجتمعات الريفية المغربية وفنهم.”