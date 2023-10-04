هكذا تعاونا مع adidas Originals لتسليط الضوء على المبدعين بالمنطقة العربية

تصدّر شعار adidas Originals عالم الرياضة لسنين طويلة ونجح بالتوسّع ليصبح جزءاً من الفن، الإبداع، الموضة، والعديد من المجالات الأخرى، على مرور الوقت أختار العديد من الفنانين أحذية أديداس أورجنلز لترافقهم لحظات صناعة قصصهم العظيمة، تعبيرًا عن تقديرها للمواهب الشابة، أطلقت adidas Originals بالتعاون معنا حملة جديدة تحمل عنوان “حذاء مننا، أورجنلز منك” لتعيد تجديد الولاء مع أصالة الفنانين المبدعين.

لأن القصص الأصيلة هي أساس الإبداع، اخترنا التركيز على الأصالة لتكون محور الحملة، اخترنا 16 من الفنانين والمبدعين والمؤثرين والرياضيين العرب الذين لمعوا في مجتمعاتهم بمجالات مختلفة لتسليط الضوء على قصصهم المختلفة بتفاصيلها متشابهة بأصالتها، من بينهم أسماء البدوي، وجناينة، ووقار عبد الحميد، ومصباح شودري، وطارق الرومي، وسارة الهاشمي، وخيال، وايمان النقوي، ومحمد باجبع، وكاسكو، وعكاشة.

تستعرض الحملة أحذية adidas Originals الرياضية الثلاثة Superstar وGazelle وSamba. وقمنا باستعراض الأحذية من خلال قصة كل فنان متشابهة معها.



اخترنا عرض أحذية الفنانين المستعملة تبدو كما هي بالحقيقة ولنحكي القصص التي يحملها كلّ حذاء، كحذاء لاعبة المنتخب الإماراتي لكرة السلة أمل بن حيدر والذي رافقها خلال مسيرتها، وحذاء الممثلة أندريا طايع المكتوب عليه بالحبر الأزرق أحرف تحكي قصّتها مع صديقاتها، والتقط صور الحملة عدسة المصورين المبدعين بالمنطقة شندي، الشاب موها، وقيس. نعتبر هذه الحملة فريدة من نوعها بسبب قصص الأشخاص الذين يرتدون نفس نوع الحذاء. ومن خلال تسليط الضوء على مساراتهم المتنوعة وتجاربهم وقصصهم المختلفة، يتبين أن لكل حذاء قصة أصلية ومميزة تعود لصاحبه.

صورة لـ أندريا طايع وحذائها

كما أطلقنا مجموعة فيديوهات مع 4 مبدعين ملهمين في مجتمعاتهم ومتميزين بأصالتهم لسؤالهم عن معنى الأصالة من وجهة نظرهم، اخترنا المخرج السعودي مؤسس تلفاز 11 علي الكلمثي، والفنانة نورة بن سعيدان، أول فنانة جدارية سعودية، والممثلة الشابة المتصدرة لمنصات عالمية أندريا طايع، إضافة لعارضي الأزياء التوأم هضبان المتميزين بدمج أصولهم البدوية في مشهد الموضة الحديث.

يتحدث Ciaran Bonass، رئيس قسم الإبداع في آسيا وأفريقيا والشرق والأوسط في VICE وVirtue، عن أهمية الحملة لكلا من VICE عربية وadidas Originals ويقول: “يعد الحفاظ على الأصالة، وإعطاء صوت للجمهور من داخل الثقافة، وتوفير منصة لهم لسرد قصتهم أمرًا بالغ الأهمية في صناعة تفضل عادةً شق طريقها في الحياة والثقافة.”

وعن قصص المواهب التي ظهرت بالحملة يقول Ciaran: “جميع قصص المبدعين أصلية بشكل مختلف، اختار كلّ منهم مسار مختلف جعلت رحلته فريدة من نوعها.”

عبرت ميشال خويس مديرة الاتصالات لماركتي adidas Originals وLifestyle عن أهمية هذه الحملة بالنسبة adidas Originals قائلة: “هذه فرصتنا لنظهر للعالم من نحن حقًا، إنها فرصتنا لإظهار قصتنا وتراثنا وكيف شكلتنا المجتمعات طوال الوقت، رواد خالدون ولدوا من الرياضة وكانوا دوماً بقرب الثقافة، حيث يمكنك أن تكون نفسك الأصلية.”

ذكرت لنا ميشال أنها في الحقيقة غير مندهشة إطلاقًا من المواهب التي شاركت بالحملة: “لأنني أعلم بأن هناك الكثير من المواهب والقصص المتنوعة في منطقتنا. تعد القصص التي نشاركها مثالًاً واضحًا على ما قدّمته لنا مجتمعاتنا وشكلّت قصصنا وجعلتنا ما نحن عليه اليوم.”

المزيد من الصور من حملة: “حذاء مننا، أورجنلز منك”:

صورة لـ نورة بن سعيدان وحذائها

صورة لـ علي الكلمثي وحذائه

صورة لـ Okasha وحذائه

صورة لـ التوأم هضبان وحذاءهما

صورة لـ سارة الهاشمي وحذائها

صورة لـ خيال وحذائه